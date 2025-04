Nifty 50, Nifty Bank Index, Sensex, INR faller når RBI kutter renten

Indiske aksjer og rupien falt onsdag etter at landets sentralbank kuttet renten for andre gang i år. Blue-chip Nifty 50-indeksen falt med 0,65 % til ₹ 22 400, mens BSE Sensex trakk seg tilbake til ₹ 74 000. USD/INR-kursen har steget de siste fire dagene på rad, og beveget seg fra et lavpunkt på 84,95 forrige uke til 86,56.

RBI kutter renten

Reserve Bank of India (RBI) var den andre store sentralbanken som leverte sin rentebeslutning etter RBNZ . Som allment forventet, reduserte banken rentene til 6,0 %. Det var det andre kuttet i syklusen.

Banken håper at rentekuttene vil bidra til å støtte økonomien ettersom risikoen fortsatt er høy. Den viktigste risikoen er den pågående handelskrigen mellom USA og India som startet på Donald Trumps frigjøringsdag .

Trump kunngjorde at han ville legge til en enorm toll på alle varer importert fra India for å håndtere det han ser på som urettferdig handelspraksis. En fullstendig handelskrig mellom de to fylkene ville ha store implikasjoner.

Handelsvolumet mellom disse to landene har vokst de siste årene. Denne veksten var hovedsakelig på grunn av den pågående diversifiseringen av forsyningskjeden ettersom mange produsenter flyttet virksomheten fra Kina.

Det totale handelsvolumet mellom USA og India var på over 200 milliarder dollar. Inda eksporterte varer for over 84 milliarder dollar til USA, mens USA eksporterte varer til en verdi av over 41,8 milliarder dollar. Den andre delen av handelsforholdet utgjøres av tjenester.

Økonomer forventer nå at RBI vil levere flere rentekutt i år under guvernør Sanjay Malhotra. Molhotara har omfavnet en mer vekstorientert tilnærming enn Shaktikanta Das, erstattet i fjor.

I tillegg til rentekutt har han også intervenert i markedet ved å skyte inn over 80 milliarder dollar de siste to månedene. Disse intervensjonene bidro til å stabilisere den indiske rupien.

Topp Nifty 50 og Sensex-flyttere etter RBI-beslutning

De fleste selskapene i Nifty 50- og Sensex-indeksene falt etter RBI-beslutningen og ettersom handelskrigen mellom USA og Kina eskalerte. De fremste etternølerne var teknologikonsulentselskaper som Wipro, Tech Mahindra, og Infosys var de fremste etternølerne.

Disse konsulentfirmaene har møtt en dobbel sjokk av potensielle bedriftskutt i IT-utgifter på grunn av konsekvensene av handelskrigen. Den amerikanske regjeringen kutter utgifter under Elon Musk-prosjektet. De har alle krasjet med over 25 % i år.

De andre etternølerne inkluderte HCL Technologies, Shriram Finance, Tata Steel og Adani Enterprises. Alle disse aksjene, bortsett fra Shriram, har krasjet med tosifret i år.

På den annen side var de beste i Nifty 50-indeksen Zomato, Power Grod Corp, Nestle India, Mahindra & Mahindra og Hindustan Unilever.

Nifty Bank Index falt også etter RBI-beslutningen. Denne nedgangen ble ledet av Bank of Baroda, Canara Bank, State Bank of India (SBI), ICICI, Axis Bank og IndusInd Bank.