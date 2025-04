Tesla-aksjen falt kraftig i tidlig handel torsdag, og trakk seg tilbake med over 6 % til rundt 254 dollar, etter en historisk økning i forrige økt.

Nedgangen kom ettersom bredere markeder også åpnet lavere, med S&P 500 ned 2,2 % og Dow Jones Industrial Average falt 1,9 %.

Onsdagens økt markerte Teslas nest beste dag noensinne, med aksjen som hoppet 22,7 %.

Det rallyet ble bare overskygget av en økning på 24,4 % 9. mai 2013, da selskapet postet sitt første kvartalsresultat noensinne.

Den massive gevinsten onsdag ble drevet av at president Donald Trump stoppet innføringen av full gjensidig toll på land som ikke gjengjelder.

Den kraftige oppturen kom etter en vanskelig strekning for Tesla, som hadde tapt over 20 % siden 2. april, da president Trump annonserte omfattende tollsatser på import.

Oppgangen så ut til å reflektere et sentimentskifte, med noen investorer som så på salget som overdrevet.

Bekymringer over virkningen av tariffer på økonomisk vekst og bedrifters inntjening har imidlertid fortsatt å tynge markedene.

Bilprodusenter, inkludert Tesla, er fortsatt under press fra potensialet for høyere kostnader og lavere etterspørsel.

Hvorfor kutter analytikere Teslas målpris?

Copy link to section

Wall Street-stemningen mot Tesla blir stadig mer forsiktig ettersom handelsspenninger omformer det globale billandskapet.

Analytikere fra UBS, Goldman Sachs og Mizuho har alle senket sine prismål for elbilprodusenten, med henvisning til økende risiko fra tariffer, mykere etterspørsel og potensielle inntektsnedgraderinger.

UBS kuttet målet til $190 fra $225, noe som antyder nesten 30% nedside fra onsdagens avslutning, og opprettholdt en salgsrating.

Analytiker Joseph Spak bemerket at Teslas inntektsforventninger fortsatt er for høye og kan stå overfor ytterligere nedjusteringer etter resultater for første kvartal 2025.

Han flagget også potensielt tariffrelatert press på Teslas energidivisjon på grunn av eksponering mot Kina.

Goldman Sachs kuttet målet til $260 fra $275, en beskjeden nedgang på 4% fra dagens nivåer, og gjentok en nøytral holdning.

Analytiker Mark Delaney fremhevet utlignende faktorer, mens bekymringer over svak etterspørsel etter biler, høyere kostnader fra tariffer og risiko for amerikansk elbilpolitikk vedvarer, pekte han på Teslas langsiktige AI-relaterte initiativer som en potensiell pute.

Mizuho er fortsatt den mest optimistiske blant de tre. Selv om selskapet har redusert målet til $375 fra $430, ser selskapet fortsatt omtrent 38 % oppside og bekreftet en Outperform-rating.

Analytiker Vijay Rakesh erkjente konkurransepresset i Europa og Kina, men tror Tesla vil beholde ledelsen i det amerikanske elbilmarkedet.

Tidligere på onsdag la Benchmark Tesla til sin «Beste ideer»-liste på onsdag, og opprettholdt en «kjøp»-rating på aksjen.

Firmaet reviderte også kursmålet nedover fra $475 til $350 for å ta høyde for endringen i markedssentiment etter nylige tollkunngjøringer.

Lansering av Teslas Saudi-Arabia

Copy link to section

Tesla, Inc. går inn på det saudiarabiske markedet, og markerer et strategisk fremstøt til en av verdens mest oljeavhengige regioner.

Flyttingen kommer til tross for infrastrukturutfordringer, som mangel på ladestasjoner på tvers av kongerikets enorme motorveinettverk, som fortsatt domineres av forbrenningsmotorkjøretøyer.

Selskapet vil formelt starte virksomheten ved et arrangement i Riyadh 10. april, etterfulgt av åpning av midlertidige utsalgssteder i Riyadh, Jeddah og Dammam som starter 11. april.

Tesla satser på at suksessen i de nærliggende De forente arabiske emirater og en sakte voksende interesse for elektriske kjøretøy over hele Gulf-regionen kan føre til fotfeste i Saudi-Arabia.

Tidspunktet for Teslas inntreden stemmer overens med et mulig besøk av USAs president Donald Trump til Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Qatar senere denne måneden – en reise som, selv om den ikke er offisielt bekreftet, ville komme midt i et økt amerikansk engasjement i regionen.