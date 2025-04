Tesla-aksjen fortsatte å restituere seg for den andre økten på rad onsdag.

TSLA-aksjen skjøt opp over 5 % onsdag morgen.

Aksjens oppgang faller sammen med en bredere markedsoppgang.

S&P 500 steg 0,5 % på onsdag, da investorer forsøkte å måle en markedsbunn etter flere ustabile økter, til tross for nye gjengjeldelsestariffer fra Kina og EU på amerikanske varer.

Nasdaq Composite steg 1,2 %, mens Dow Jones Industrial Average gikk opp 63 poeng, eller 0,2 %.

Elbilprodusentens aksjer har vært under betydelig press siden president Donald Trumps kunngjøring av høyere tariffer enn forventet, til tross for Teslas relativt begrensede eksponering for politikken sammenlignet med noen tradisjonelle bilprodusenter.

Midt på formiddagen handlet Tesla-aksjene til 230,65 dollar, opp rundt 4 %.

TSLA-aksjen har nådd en intradag-høy på rundt $235 tidligere på dagen.

S&P 500 og Dow Jones Industrial Average vant også terreng, og steg henholdsvis 2,8 % og 2,6 %.

Før denne nylige oppgangen som startet tirsdag, hadde Tesla-aksjen falt 17,5 % i forhold til de tre foregående øktene.

Analytikere ser positivt på Tesla

Copy link to section

Benchmark la Tesla til på sin “Beste ideer”-liste på onsdag, og uttalte at aksjens nylige salg og fallende salg ser ut til å være overdrevet gitt selskapets katalysatorer på kort sikt og langsiktige vekstutsikter.

Mens firmaet opprettholdt Buy-ratingen, reviderte det prismålet ned fra $475 til $350 for å ta høyde for endringen i markedssentiment etter nylige tollkunngjøringer.

Det reviderte målet indikerer fortsatt en oppside på over 50 % fra aksjens nåværende markedspris på rundt $230.

Tesla-aksjen har falt kraftig fra en topp over 480 dollar etter valget til de lave 200 dollar.

Analytiker Mickey Legg ser på den nåværende verdivurderingen som en kjøpsmulighet.

“Vi tror at den siste aksjenedgangen og salgsnedgangene, selv om de er betydelige, er overdrevne med tanke på de kortsiktige problemene som påvirker selskapet og omfanget av muligheter rundt hjørnet,” skrev Legg.

Blant disse mulighetene er en ny bilutgivelse som forventes i andre kvartal, som Benchmark mener kan tjene som et viktig vendepunkt for leveranser.

Legg er også “forsiktig optimistisk” angående lanseringen av Tesla-opererte robotakser i Austin, Texas, planlagt til juni.

Mens utrullingen vil være begrenset i utgangspunktet, vil Benchmark overvåke hvor raskt Tesla utvider tjenesten.

Legg la til at Teslas innenlandske produksjonsbase i California og Texas begrenser eksponeringen mot nylig innførte amerikanske biltariffer, noe som gir den en relativ fordel i forhold til jevnaldrende.

Tidligere tirsdag delte Morgan Stanley også bullish synspunkter på det Elon Musk-ledede selskapet.

Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas gjentok Tesla som et “Top Pick”, og opprettholdt en overvektsvurdering og et prismål på $410.

I et notat til kundene fremhevet Jonas at Teslas langsiktige verditilbud strekker seg langt utover elektriske kjøretøy, et segment han sa står overfor økende konkurranse- og regulatorisk press.

Han la vekt på selskapets bredere innovasjonspipeline og teknologiske forsprang som nøkkeldrivere for investeringssaken.