Europeiske aksjer registrerer beste dag på mange år: DAX opp over 4 %, FTSE hopper 3 %

Europeiske aksjer tok seg kraftig opp torsdag etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en midlertidig pause i full gjensidige tollsatser på de fleste handelspartnere, og ga en kort utsettelse midt pågående handelsspenninger.

Imidlertid klarte ikke amerikanske markeder å opprettholde momentumet fra forrige økt og falt tilbake til negativt territorium.

Beste dagen på mange år for europeiske aksjer

Copy link to section

Stoxx 600-indeksen hoppet 3,7 %, og markerte den sterkeste økten på tre år.

Gevinstene var bredt basert, med alle sektorer som endte i det grønne.

Bank-, industri- og teknologiaksjer ledet anklagen, og steg henholdsvis 5,15 %, 4,9 % og 4,5 %.

Tysklands DAX-indeks steg 4,67 %, noe som førte til oppgang blant de store europeiske markedene.

Frankrikes CAC 40 steg 3,8 %, mens Storbritannias FTSE 100 steg 3,04 %.

Tyskland forventes å være blant de mest berørte av nye amerikanske tollsatser på grunn av omfanget av eksporten til landet.

Rallyet kom etter en volatil uke der indeksen lukket på det laveste nivået siden januar 2024 bare en dag tidligere.

Trumps kunngjøring sent onsdag – en 90-dagers pause i nye tollsatser for de fleste amerikanske handelspartnere – var et skifte fra hans tidligere holdning om at tollsatser ville forbli på plass.

Den europeiske union, som svar, vil også pause sine mottollsatser mot USA i 90 dager for å gi rom for forhandlinger, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i et innlegg X torsdag.

Hun bemerket at selv om EU har fullført sine mottiltak med sterk støtte fra medlemslandene, vil implementeringen av dem bli forsinket.

Takstene trer i kraft dersom diskusjonene ikke gir et tilfredsstillende resultat.

De amerikanske markedene faller torsdag

Copy link to section

Amerikanske aksjer hadde steget onsdag etter Trumps trekk, med S&P 500 som økte med mer enn 9 %, den tredje største endagsveksten siden andre verdenskrig.

Men entusiasmen forsvant raskt. Torsdag snudde alle de tre store indeksene kraftig.

Nasdaq Composite falt 654 poeng, eller 3,8 %, til 16 407,91. S&P 500 falt 174,60 poeng, eller 3,2 %, til 5 282,30, mens Dow Jones Industrial Average tapte 1 068 poeng, eller 2,6 %, til 39 540,41.

Investorer så ut til å låse inn fortjeneste fra forrige dags rally, da bekymringene for økonomisk vekst dukket opp igjen.

Traders ignorerte stort sett inflasjonsdataene som ble utgitt tidligere på torsdag.

Inflasjonen i USA avtok mer enn ventet i mars, ifølge data utgitt torsdag av Bureau of Labor Statistics.

Konsumprisindeksen (KPI) falt med 0,1 % på sesongjustert basis, og brakte den årlige inflasjonen ned til 2,4 % fra 2,8 % i februar.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer mat og energi, steg 0,1 % i mars og avtok til 2,8 % år-over-år – den laveste siden mars 2021.

Både overskrifter og kjerneinflasjon kom under Wall Street-forventningene.

I henhold til Dow Jones estimater ble den årlige overordnede inflasjonen sett på 2,6 % og kjernen på 3 %.