Standard Chartered, OKX lanserer kryptostøttet tokenisert sikkerhetspilot i Dubai

Bankgiganten Standard Chartered prøver en ny plattform med kryptobørs OKX som lar institusjoner bruke tokeniserte midler og krypto som handelssikkerhet.

Som en erfaren aktør i tokeniseringssektoren, planlegger Standard Chartered å tilby depot for disse eiendelene gjennom sin regulerte infrastruktur, ved å bruke et sikkerhetsspeilingsoppsett som holder eiendeler utenfor børs samtidig som det muliggjør sanntidsdistribusjon for handel, bemerket en kunngjøring fra banken 10. april.

Pilotprogrammet gjennomføres i Dubai International Financial Centre under tilsyn av landets Virtual Asset Regulatory Authority i samsvar med lokale forskrifter.

Hva er sikkerhetsspeiling?

Copy link to section

I sin kjerne vil plattformen fungere som et sikkerhetsspeilingsoppsett som lar institusjoner bruke krypto- og tokeniserte pengemarkedsfond for handel, uten å måtte lagre eiendelene sine på en børs.

I stedet forblir eiendelene trygt depot hos Standard Chartered, en globalt systemisk viktig bank (G-SIB), som tilbyr et stort løft i sikkerhet og etterlevelse av regelverk.

Prosessen fungerer ved å “speile” sikkerheten utenfor børsen, noe som betyr at institusjoner fortsatt kan distribuere kapital effektivt i kryptomarkeder samtidig som de unngår motpartsrisikoen som vanligvis er forbundet med beholdninger på børsen.

OKX, gjennom sin Dubai-regulerte enhet, forenkler transaksjonene mens Standard Chartered håndterer depot under DIFCs rammeverk.

Tokenisering spiller en nøkkelrolle i å låse opp denne modellen. Ved å gjøre tradisjonelle pengemarkedsfond om til blokkjedebaserte eiendeler, gir programmet raskere oppgjør, større åpenhet og sanntids aktivabevegelse.

I følge OKX-president Hong Fang vil plattformen tillate institusjonelle kunder å “distribuere handelskapital i stor skala i et pålitelig miljø.”

Piloten vil se deltakelse fra noen av toppnavnene innen tradisjonell finans.

Ifølge kunngjøringen vil den USA-baserte kapitalforvalteren Franklin Templeton være den første i rekken av pengemarkedsfond som vil bli tilbudt under OKX-SCB-programmet.

I mellomtiden vil Brevan Howard Digital, kryptodivisjonen til det globale investeringsselskapet Brevan Howard, være blant de første institusjonene som deltar i piloten.

En erfaren aktør i et blomstrende marked

Copy link to section

I en rapport utgitt samme dag, spådde blokkjedebetalingsfirmaet Ripple at tokeniseringsmarkedet kunne stige til 18,9 billioner dollar i løpet av de neste åtte årene, drevet av bedriftsadopsjon, regulatorisk klarhet og en økning i etterspørselen blant nyere generasjoner.



I fjor anslo Standard Chartered at tokeniseringsmarkedet kunne nå 30,1 billioner dollar innen 2034, noe som understreker dens sterke overbevisning om sektorens langsiktige potensial.

Mens mange finansinstitusjoner akkurat begynner å utforske dette området, har Standard Chartered lagt grunnlaget i årevis.

Banken har tidligere støttet blokkjedeinitiativer som Partior og Zodia Markets og har testet tokeniserte innskudd og digitale depotløsninger på tvers av flere markeder.

På slutten av 2023 kunngjorde SC Ventures, fintech-investeringsarmen til bankgruppen, Libeara.

Lansert i Singapore sammen med FundBridge Capital, tillater plattformen opprettelsen av et tokenisert statsobligasjonsfond i Singapore dollar for akkrediterte investorer.

I år i februar samarbeidet China Asset Management Hong Kong, et ledende fondshus i regionen, med Standard Chartered for å utstede et av de første tokeniserte pengemarkedsfondene i Asia på Libeara, rettet mot private investorer.

I fjor debuterte Liberia Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund, et tokenisert amerikansk statskassefond.

Utover tokenisering har Standard Chartered også etablert en betydelig tilstedeværelse i depotområdet for digitale eiendeler, med operasjoner som spenner over flere jurisdiksjoner.