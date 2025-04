Donald Trump er under ild for mulig markedsmanipulasjon etter at et innlegg i sosiale medier som oppfordret investorer til å kjøpe aksjer gikk foran en plutselig reversering av handelstariffer, som fikk markedene til å skyte i været over hele verden.

Onsdag morgen, like etter at amerikanske markeder åpnet, skrev Trump på sin sosiale medieplattform Truth Socia l: «DETTE ER EN FLOTT TID Å KJØPE!!! DJT».

I løpet av fire timer forbløffet han investorene ved å kunngjøre en 90-dagers pause på nye tariffer for de fleste land, unntatt Kina.

Kunngjøringen utløste et stort rally, med S&P 500 som stengte opp mer enn 9 % og den teknologitunge Nasdaq steg over 12 %.

Den globale ringvirkningen var rask.

Japanske Nikkei 225 hoppet 9%, mens Londons FTSE 100 klatret så mye som 4% tidlig torsdag handel.

Å legge til intriger til Trumps innlegg var hans uvanlige beslutning om å signere med “DJT” – det samme ticker-symbolet for Trump Media & Technology Group, som eier Truth Social.

Aksjene i selskapet steg 22% onsdag, noe som reiser ytterligere spørsmål om tidspunktet og intensjonen med presidentens budskap.

Oppfordringer til etterforskning intensiveres i Washington

Hendelsesforløpet har ført til skarp kritikk fra lovgivere, med påstander om at Trumps handlinger ga en mulighet for innsidehandel.

Senator Adam Schiff sa at markedssvingningene krever gransking:

“Hvem i administrasjonen visste om Trumps siste toll-flip-flop på forhånd? Var det noen som kjøpte eller solgte aksjer og tjente på offentlighetens regning?”

Senator Chris Murphy gjentok bekymringer, advarte om en “innsidehandelskandale” og spekulerte i at Trumps innlegg var et signal til hans medarbeidere om å utnytte privat informasjon.

I mellomtiden ba representanten Alexandria Ocasio-Cortez alle medlemmer av kongressen om å avsløre alle nylige aksjehandler, og antydet mistenkelig aktivitet:

“Jeg har hørt noe interessant skravling på gulvet,” skrev hun på X.

“Frist for offentliggjøring er 15. mai. Vi er i ferd med å lære et par ting.”

Etikk- og juridiske eksperter ser grunnlag for etterforskning

Juridiske forskere og etikkeksperter hevder at Trumps handlinger fortjener seriøs etterforskning.

Richard Painter, tidligere etikksjef for president George W. Bush, advarte om at tidspunktet for Trumps innlegg gjør ham sårbar for anklager om markedsmanipulasjon.

Kathleen Clark, professor ved Washington University School of Law, sa at Trumps oppførsel «vanligvis ville utløse en etterforskning av Securities and Exchange Commission».

Hun la til, “Slike etterforskere ville se etter bevis for at Mr. Trump visste at han kom til å komme med en kunngjøring som ville flytte markedet og deretter gi en ledetråd til følgerne hans,” sa hun i en NYT-rapport.

SEC, som fører tilsyn med overholdelse av føderale verdipapirlover, nektet å kommentere til NYT da han ble spurt om Trumps innlegg.

Dette er ikke første gang Trump har møtt spørsmål om økonomiske forhold.

Før han begynte på sin andre periode, trakk han kritikk over lanseringen av sin $TRUMP meme-mynt.

Rapporter på den tiden antydet at utvalgte investorer, noen knyttet til Trump-organisasjonen, høstet betydelig fortjeneste, med en krypto lommebok som angivelig tjente 109 millioner dollar, ifølge en New York Times-analyse.

Det hvite hus forsvarer presidentens motiver

Tjenestemenn i Det hvite hus har benektet anklager om uredelig oppførsel, og insisterte på at Trumps innlegg på sosiale medier var ment å stabilisere markedene midt i utbredt usikkerhet.

“Det er presidenten i USAs ansvar å forsikre markedene og amerikanerne om deres økonomiske sikkerhet i møte med konstant medias frykt-manger,” sa Kush Desai, en talsmann for Det hvite hus.

Desai anklaget demokratene for å “gripe etter sugerør for å spille partipolitiske spill” og oppfordret dem til å samarbeide med administrasjonen for å styrke den amerikanske økonomien.

Mens Det hvite hus bagatelliserer kontroversen, øker presset i Washington for åpenhet og ansvarlighet.

Hvorvidt regulatorer velger å forfølge saken kan ha vidtrekkende implikasjoner for Trumps presidentskap og finansmarkedene.