Amerikanske aksjer åpner lavere: Dow ned 240 poeng, S&P faller 0,4 %

Amerikanske aksjer falt tidlig på fredag ​​da investorer fortsatte å reagere på det skiftende landskapet i global handelspolitikk, og begrenset en av de mest volatile ukene for Wall Street i nyere minne.

Dow Jones Industrial Average falt 241 poeng, eller 0,6 prosent. S&P 500 falt 0,4 %, og Nasdaq Composite falt 0,2 %.

Tapene fulgte torsdagens kraftige salg, som så at S&P 500 falt 3,46 %, Dow-indeksen falt over 1 000 poeng og Nasdaq falt over 4 %, ettersom fornyede handelsspenninger ansporet til en risiko-off-stemning blant investorer.

Den nedturen kom bare et døgn etter at markedet postet historiske gevinster, drevet av president Donald Trumps kunngjøring om en 90-dagers pause på nye gjensidige tariffer for de fleste amerikanske handelspartnere.

S&P 500 hadde steget 9,52 % onsdag, og markerte den tredje største endagsstigningen siden andre verdenskrig. Dow-en steg mer enn 2900 poeng den dagen.

Til tross for de ukentlige svingningene, er S&P 500 fortsatt på sporet for en økning på 3,3 % denne uken, mens Nasdaq er opp nesten 5 %, og Dow er høyere med rundt 2,7 %.

Trump-tariffer er fortsatt det store problemet

Handelsmenn er fortsatt forsiktige ettersom den reviderte tollpolitikken fortsetter å utvikle seg.

Mens USA har satt en 10 % universell tollsats for de fleste land for de neste 90 dagene, forblir varer importert fra Kina underlagt en 145 % toll – et tall som inkluderer en ytterligere 20 % toll knyttet til fentanylhåndhevelse.

Det hvite hus bekreftet denne satsen torsdag.

Kina svarte fredag ​​med å øke tollsatsene på amerikanske varer til 125 %, opp fra 84 %.

I en uttalelse sa Kinas finansdepartement: “Selv om USA fortsetter å innføre høyere tollsatser, vil det ikke lenger gi økonomisk mening og vil bli en spøk i verdensøkonomiens historie.”

I mellomtiden signaliserte EU en vilje til å forhandle. En blokkrepresentant forventes å reise til Washington på søndag for å forfølge handelsavtaler.

Investorer er fortsatt forsiktige

Volatiliteten er fortsatt høy. CBOE-volatilitetsindeksen, eller VIX, steg en kort stund over 50 tidligere denne uken før den la seg nær 44.

Markedsaktører er fortsatt på vakt mot hva som ligger foran oss når 90-dagers vinduet utløper.

Siden USA annonserte sin gjensidige tariffstruktur 2. april, har S&P 500 fortsatt ned mer enn 7 %, noe som understreker markedets pågående følsomhet for handelsrelatert utvikling.

De amerikanske produsentprisene faller

Amerikanske engrospriser falt i mars med det meste siden oktober 2023, noe som gjenspeiler lavere energikostnader og forsterket tegn på dempet inflasjon foran kommende Trump-administrasjonstariffer.

Produsentprisindeksen falt 0,4 prosent fra forrige måned, rapporterte Bureau of Labor Statistics fredag.

Økonomer hadde ventet en økning på 0,2 prosent. Kjerne-PPI, som ekskluderer mat og energi, falt 0,1 %, og kommer også under anslagene.

Rapporten følger torsdagens konsumprisdata, som viste en månedlig nedgang for første gang siden 2020, også drevet av fallende energipriser.