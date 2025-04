Uttrykket “Sell America” ​​har utviklet seg fra et handelsmeme til en finansiell realitet. Fra amerikanske statsobligasjoner til amerikanske dollar hele veien til de største amerikanske aksjene.

Denne uken, etter et kaotisk obligasjonssalg og en tre-dagers markedsnedgang, støttet president Donald Trump sin aggressive tollplan. I hvert fall delvis.

Men skaden er gjort. Selv etter at Det hvite hus tilbød en 90-dagers pause på tariffer for de fleste land, holdt amerikanske futures seg flat mens globale aksjer fortsatte å stige.

Obligasjonsmarkedet raser fortsatt. Og for første gang på flere år stiller investorer åpenlyst spørsmål om amerikanske eiendeler fortsatt er den trygge havn de en gang var.

Hva skjedde med amerikanske markeder?

Fra fredag ​​til onsdag så investorer en slags synkronisert salg som vanligvis ikke skjer i utviklede økonomier.

S&P 500, Treasuries og dollaren falt alle kraftig. Den 10-årige amerikanske statsrenten økte med 60 basispunkter på tre økter. Det var det skarpeste grepet siden 2001. Nasdaq falt inn i korreksjonsområdet før det gikk tilbake med 12 % på en enkelt dag etter at tariffpausen ble kunngjort.

Normalt, når aksjer faller, stiger obligasjoner. Det skjedde ikke denne gangen. I stedet dumpet hedgefond statsobligasjoner i en bølge av tvangssalg knyttet til en mislykket basishandelsstrategi.

Nedfallet ble forsterket av tynn markedslikviditet og belånte posisjoner. På et tidspunkt nådde 10-årsrenten 4,515 %, opp fra 3,9 % bare dager tidligere.

Den amerikanske dollaren svekket seg også mot trygge havner som yenen og sveitsiske franc, til tross for stigende renter. Dollarindeksen (DXY) forblir nede i måneden. Dollarens manglende evne til å tiltrekke seg kapital i et øyeblikk med globalt stress var et stort rødt flagg.

Hvorfor snudde Trump kursen?

Trumps tollreversering handlet ikke om diplomati eller økonomi. Det handlet om markeder.

Ifølge innsidere fra Bloomberg og Det hvite hus brukte Trump den første delen av uken til å se obligasjonsrenter, aksjediagrammer og Fox Business-kommentarer.

Da 10-årsrenten skjøt forbi 4,5 % og høyprofilerte allierte som Jamie Dimon og Bill Ackman advarte om resesjon, blinket Trump.

I løpet av få timer utarbeidet teamet hans et innlegg for Truth Social, og rullet tilbake tariffer for de fleste land, bortsett fra Kina, og sendte det direkte uten juridisk vurdering.

Flyttingen utløste det største enkeltdagshoppet i Nasdaq siden 2001. Men obligasjonsmarkedet reagerte knapt. Og det forteller oss noe mer alvorlig. Markedene tror kanskje ikke at dette er over.

Er dette slutten på myten om trygge havn i USA?

Uttrykket “Sell America” ​​ble en viral overskrift denne uken av en grunn. Investorer solgte ikke bare amerikanske aksjer.

De solgte obligasjoner. De solgte dollar.

De solgte alt. Og det var ikke bare daytradere eller spekulative fond. Det var pensjonsfond, utenlandske sentralbanker og institusjonelle investorer som rebalanserte seg bort fra USAs eksponering.

En del av dette er teknisk. Basishandler eksploderte. Hedgefond fikk margin calls. Forhandlerne manglet balansekapasitet til å absorbere strømmene.

Men en del av det er strukturelt. USA kjører nå høye underskudd, høy inflasjon og uforutsigbar handelspolitikk, alt på samme tid. Det er ikke en trygg havn. Det er et risikoaktivt med reservevalutaprivilegier.

Utenlandske investorer ser ut til å være enige. Kina har angivelig rundt 800 milliarder dollar i amerikanske statsobligasjoner.

Selv om det ikke er noen harde bevis for aktiv dumping, hadde den treårige statsauksjonen denne uken et av de svakeste utenlandske budene på mange år.

Ifølge Morningstar absorberte innenlandske kjøpere bare 6,2 % av tilbudet, sammenlignet med et gjennomsnitt på 19 %.

I mellomtiden holdt de tyske buntene seg stødig. Euroen økte mot dollaren. Og gull klatret over 3100 dollar per unse, da investorer søker sikkerhet andre steder.

Bør vi få panikk?

Dette er ikke en krise ennå. Men det er et stort paradigmeskifte. Fed har begrenset spillerom. Referatet fra møtet i mars viste bekymring for at tariffer ville øke inflasjonen.

Markedene priser nå inn færre rentekutt for året, ned fra over 100 basispunkter til rundt 80.

Hvis rentene forblir høye og inflasjonen stiger på grunn av tariffer, kan Fed bli tvunget til å sitte på hendene mens økonomien bremser.

Trump har i mellomtiden allerede uttalt at tollpausen er nettopp det: en pause. Den generelle tollsatsen på 10 % på all import består.

Kinatariffen har blitt hevet igjen, nå på 125 %. Et nytt sett med handelsspenninger kan gjenopplive et nytt salg. Markedet har allerede vist hva som skjer når det mister troen.

Det er også risiko for global gjengjeldelse. Kina har innført 84 % toll på amerikanske varer og sanksjoner mot 18 amerikanske selskaper.

Europa er under press for å svare. Det lange spillet, spesielt med Kina, er nå en prøve på økonomisk utholdenhet.

Trump leker kylling. Men Kina virker forberedt på å absorbere smerten. Spillteori antyder at den siden som er mest villig til å lide, vanligvis vinner.

Til slutt, det er en annen stor risiko her utover tariffer. Risikoen for at globale investorer mister tilliten til amerikansk økonomisk styring. Den kaotiske politikken flip-flops. Meldingen via sosiale medier.

Avstanden mellom det som sies i Washington og det som faktisk skjer i markedene.

Den siste uken viste at markedet nå setter grensene for USAs politikk. Når obligasjonsmarkedet blir «yippy», lytter Washington. Men det er ikke bra. Det betyr at tillit ikke lenger er automatisk. Fordelen med tvilen er borte.

For første gang på en generasjon priser investorer amerikanske eiendeler ikke som standarddestinasjon, men som ett valg blant mange. Det er kjernen i “Sell America”-handelen. Og selv om det stopper, er ideen nå i spill.