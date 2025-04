Tysklands plan for å redde europeisk forsvar og dets industrielle fremtid

Tysklands forsvarspolitikk har endret seg mer de siste fire ukene enn den har gjort de siste fire tiårene.

I en historisk avstemning fjernet Berlin sin konstitusjonelle gjeldsbrems, og låste opp over 500 milliarder euro i offentlige midler for å gjenoppbygge sin militære og overhale nasjonal infrastruktur.

Den nye regjeringen har lovet å utvide antall tropper, øke våpenproduksjonen og omkoble deler av bilindustrien til forsvar.

Samtidig dobler det ned på insentiver for elbiler og industrielle insentiver for å gjenopplive Europas grønne ambisjoner og øke europeiske elbilprodusenter.

Hvor mye bruker Tyskland?

18. mars godkjente Forbundsdagen en grunnlovsendring for å oppheve gjeldsbremsen.

Beslutningen muliggjør utgifter på 500 milliarder euro i løpet av det neste tiåret, med ytterligere 100 milliarder euro som sannsynligvis vil følge hvis forsvarsutgiftene når 3,5 % av BNP.

Noe av disse midlene er øremerket jernbaner og sykehus, men det strategiske fokuset er klart: storstilt militær modernisering.

Tyskland hadde kronisk underfinansiert militæret sitt siden 1990-tallet.

Innen 2024 vil den bare ha nådd NATOs 2%-terskel for første gang på over 30 år.

Bundeswehr mangler forsyninger, utstyr og infrastruktur.

Brakker smuldrer opp. Antall tropper har stagnert. En fersk parlamentarisk rapport fant at selv med fondet på 100 milliarder euro godkjent i 2022, var grunnleggende operativ beredskap fortsatt år unna.

Nå retter de nye midlene seg mot alt fra F127-slagskip og Eurofighter-jetfly til droner, satellitter og rakettlagre.

General Carsten Breuer ønsker 100.000 flere soldater og tar åpent til orde for tilbakeføring av militærtjeneste.

Han advarte til og med at Tyskland må være klar for krig innen fire år.

Forsvarsminister Boris Pistorius har delt lignende bekymringer, med henvisning til russiske trusler, samt «uforutsigbarhet i transatlantiske forbindelser».

Ambisjonsrommet er nytt. Det haster også.

Hva brøt Berlins tilbakeholdenhet?

Russlands invasjon av Ukraina utløste Tysklands originale “Zeitenwende” i 2022.

Men det var tilbakekomsten av Donald Trump som gjorde et pivot til en fullstendig omorientering.

Trump frøs våpenforsendelser til Ukraina, stilte spørsmål ved NATOs forpliktelser og signaliserte at Europa ikke lenger kunne påta seg amerikansk beskyttelse.

Nylige avsløringer fra den amerikanske politiske ledelsen har vist at Europa nå blir sett på mindre som en partner og mer som en byrde.

Tilliten til den transatlantiske alliansen har kollapset. Nyere meningsmålinger har vist at de fleste vesteuropeiske land ser på Donald Trump som en trussel mot europeisk fred.

Det er nesten like mange som de som ser på Vladimir Putin på samme måte.

Dette sammenbruddet har ikke gitt Tyskland noe annet valg enn å trappe opp.

Påvarende kansler Friedrich Merz har lenge advart mot USAs upålitelighet og ser nå forsvar som et både nasjonalt og europeisk imperativ.

Tysklands forsvarspolitikk, en gang formet av etterkrigstidens pasifisme og økonomiske bånd, er nå fokusert på å forberede seg på konflikt og avskrekke trusler på Europas dørstokk.

Kan Tyskland klare det?

Å skaffe penger var den enkle delen. Den vanskelige delen er å gjøre disse euroene om til våpen, infrastruktur og kapasitet.

Tysklands forsvarssektor står overfor velkjente henrettelsesrisikoer. Innkjøp går sakte. Prosjekter henger seg fast i juridiske vurderinger.

Rekrutteringsmål glipper gjentatte ganger. Bundeswehr har bare 181 000 soldater i dag. Breuer vil ha 460.000,- inkludert reserver.

Gjennomføring er også en politisk utfordring. Sosialdemokrater er fortsatt delt over omfanget av militærutgifter, spesielt ettersom kutt i sosiale programmer blir mer sannsynlig.

Lars Klingbeil, en forsvarsfokusert SPD-leder formet av sin tid i USA under 9/11, forventes å ta over som finansminister.

Han har ingen erfaring med å styre offentlige finanser, men har i oppgave å balansere opprustning, investeringer og industriell konkurranseevne, alt samtidig som han forhindrer at koalisjonen sprekker.

Den industrielle siden vil være like komplisert. Tyskland planlegger å konvertere ubrukte bilfabrikker til forsvarsanlegg.

Den ønsker også å beskytte Volkswagen og sine jevnaldrende mot EU-utslippsbøter som kan svekke dem under EV-overgangen. Det er her økonomisk politikk og nasjonal sikkerhet begynner å smelte sammen.

Hvorfor elbiler betyr noe i en forsvarshistorie

Tysklands industrielle troverdighet hviler fortsatt på bilsektoren.

Det er derfor koalisjonen presser hardt på insentiver for elbiler, skattelettelser for elbiler, subsidier til hybrider og hydrogenlastebiler, og et nasjonalt fremstøt for ladeinfrastruktur.

Budskapet er at forsvar og grønn vekst begge er avgjørende for nasjonal motstandskraft.

Volkswagen svarer allerede. I første kvartal 2025 økte det globale EV-salget med 59 %, mens europeiske leveranser mer enn doblet seg.

I Tyskland kom nesten halvparten av alle solgte elbiler fra et merke fra VW Group.

Ettersom Tesla trekker seg tilbake i de fleste europeiske markeder, har Tyskland tatt tilbake kontrollen over den regionale EV-fortellingen.

Men det er fortsatt press fra Kina. I Q1 falt VWs EV-salg i Kina med 37 %, mens BYD fortsetter å vinne terreng.

Det er her Tysklands tosporsstrategi blir tydelig. Opprustning og reindustrialisering skjer parallelt.

De er ikke motstridende mål. De er to sider av samme sak: gjør Tyskland økonomisk uavhengig og strategisk relevant igjen.

En forsvarsøkonomi, ved design eller ved et uhell?

Hele denne planen var aldri en del av en storslått visjon. Det er en reaksjon. En rask, improvisert respons på ytre forlatelse og internt forfall.

Den ubehagelige sannheten er at dette øyeblikket kan ha krevd et eksternt sjokk for å tvinge frem forsinket endring.

Og nå har Tyskland sjansen til å gjøre noe det ikke har gjort siden gjenforeningen: lede ikke av skyld, men av nødvendighet.

Og ved å gjøre det kan det bevise at økonomisk motstandskraft og militær avskrekking ikke er konkurrerende agendaer.