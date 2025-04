Shandongs råoljelagre nådde rekordhøye nivåer i mars midt i skjerpede amerikanske sanksjoner.

Dette var på grunn av at kinesiske tekanneraffinerere økte sin import av sanksjonert råolje, og trosset de amerikanske sanksjonene, sa Vortexa i en rapport.

Kinas sjøbårne råoljeimport, hovedsakelig drevet av rekordhøye iranske råoljeankomster til Shandong-regionen, nådde 10,6 millioner fat per dag i mars, det høyeste nivået siden oktober 2023.

Raffinerier øker raskt sine råoljelagre som svar på bekymringer om at de siste amerikanske sanksjonene mot Iran-tilknyttede tankskip kan forstyrre iranske råoljestrømmer, ifølge skipssporingsetterretningsbyrået.

Kinas import av iransk råolje nådde et nytt høydepunkt i mars, med 1,8 millioner fat per dag som ble importert.

Shandong-provinsen sto for over 1,5 millioner fat per dag av denne totalen, noe som representerer en økning på nesten 50 % fra gjennomsnittet i 2024, viste Vortexas estimater.

Landlagrene øker kraftig

Shandongs råoljelagre på land opplevde sin raskeste månedlige lageroppbygging på rekord i løpet av mars, og økte med over 20 millioner fat. Denne økningen tilsvarer en økning i iranske oljeankomster.

“De nåværende høye lagernivåene har styrket Shandong tekanners forhandlingsstyrke, slik at de kan bremse opp på lageroppbygging og kreve brattere rabatter for kommende leveranser,” sa Emma Li, senior markedsanalytiker hos Vortexa.

Til tross for trolig lavere inngående strømmer i april, forblir etterspørselen etter rabatterte råvarer stabil, drevet av forbedrede innenlandske raffineringsmarginer i april da oljereferanseprisene kollapset.

Iransk flytende lagring av råolje i Sør-Kinahavet gikk noe ned fra 33 millioner fat i begynnelsen av mars til 30 millioner fat ved slutten, viste estimater.

Den nesten sju år lange eksportrekorden på nesten 1,8 millioner fat per dag i mars antyder at Iran beveget seg raskt for å eksportere fat østover i forkant av potensielle forsyningsavbrudd.

Russian Arctic crude øyne Shandong

Kinas sjøbårne import av russisk råolje økte til 1,3 millioner fat per dag i mars, tilsvarende gjennomsnittet for 2024, viste Vortexa-data.

Denne utvinningen ble først og fremst drevet av en økning i karakterer i Fjernøsten, som nådde et 12-måneders høydepunkt.

Denne økningen skyldtes at kjøpere kjøpte rabatterte Sokol- og Sakhalin Blend-laster som hadde vært strandet siden januar og februar.

Disse gevinstene kompenserte for nedgangen i importen av langdistanse-ural og arktisk råolje, som ble begrenset av mangel på ikke-sanksjonerte tankskip etter de amerikanske sanksjonene 10. januar.

Russisk arktisk råolje, sendt på sanksjonerte tankskip etter 10. januar, har begynt å ankomme Sør-Kinahavet, sa Li.

Disse forsendelsene er rettet mot tekanneforedere som har redusert sine kjøp av langdistanse russiske fat betydelig siden 2024.

VLCC oppdaget i Shandong

Et veldig stort råoljeskip (VLCC) som ikke ble sanksjonert og tidligere involvert i iranske skip-til-skip-leveranser (STS) har blitt observert frakte russisk arktisk råolje til Shandong, Kina.

Råoljen ble lastet på VLCC via to STS-overføringer.

Li sa:

Dette tyder på at russiske fat ble tilbudt med enda høyere rabatter enn iransk råolje, og appellerte til prisfølsomme tekanner.

Omtrent 20 millioner fat russisk arktisk råolje, som for tiden sendes til Fjernøsten, er ment å møte kinesisk etterspørsel, ifølge Vortexa.

Det økende overskuddet av sanksjonert råolje forventes å øke konkurransen og kan oppmuntre nye deltakere til den mørke flåten til å delta i STS-overføringer innenfor Sør-Kinahavet, la Li til.