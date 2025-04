Apple samler seg mens amerikansk tollfritak kjøper tid til å omarbeide forsyningskjeden; analytikere justerer prismålene

Apple og andre store amerikanske elektronikkaksjer steg kraftig mandag etter at regjeringen ga midlertidig fritak fra nye tollsatser på kinesisk import.

Apple ble sett økende 5,86 % i førmarkedshandel. Andre maskinvareprodusenter fikk også fordel, med Dell Technologies som økte 6,26 %, Super Micro Computer opp 5,2 % og HP Inc. økte 4 %.

Det amerikanske toll- og grensebeskyttelsesbyrået kunngjorde fredag ​​at smarttelefoner, datamaskiner og annen elektronikk ville bli skånet for nye tariffer, med unntak av en spesifikk 20% toll knyttet til den pågående fentanyl-nedbruddet.

“Fjerningen av det verste tilfellet er et element av støtte, i det minste midlertidig, for sektoren,” sa Alberto Gegra, analytiker i Equita.

Han bemerket at unntaket forhindrer muligheten for en nesten total blokade av forsyninger, noe noen hadde fryktet hvis Kina-relaterte tariffer hadde overskredet 100 %.

Apple blir sett på som hovedmottaker når investorer ser forbi langvarig risiko

Copy link to section

Til tross for de positive nyhetene er det fortsatt risiko.

Både administrasjonstjenestemenn og president Donald Trump selv gjentok i helgen at teknologiprodukter fortsatt kan møte målrettede tollsatser som en del av en bredere etterforskning av halvledere.

Analytikere og investorer satser imidlertid på at slike avgifter sannsynligvis vil være mindre strenge enn de generelle tollsatsene som er pålagt kinesisk import, hvorav noen nådde så høyt som 145 %.

Blant teknologigigantene ser Apple ut til å få mest mulig ut av utsettelse.

Selskapet, som monterer det store flertallet av produktene sine i Kina sammen med økende produksjon i India og Vietnam, har møtt intens gransking av sårbarhetene i forsyningskjeden.

Anslag tyder på at mellom 80 % og 90 % av iPhones fortsatt er laget i Kina.

Dan Ives, en mangeårig Apple-analytiker hos Wedbush Securities, sa at den midlertidige lettelsen gir Apple avgjørende tid til å rekalibrere driften.

“Apple har 1-2 måneder på seg til å planlegge sin forsyningskjede for en tariffkomponent, med India sannsynligvis det største fokusområdet for utvidet iPhone-produksjon,” bemerket Ives.

Han påpekte også at pusterom lar Apple unngå umiddelbart å sende bratte prisøkninger til amerikanske forbrukere.

I følge Ives vil kombinasjonen av basistariffen og seksjon 232-tariffene falle på et “noe håndterbart nivå” på kort sikt, noe som gir Apple muligheten til å planlegge for fremtidige justeringer.

“Apple kan kartlegge en klarere vei, og overføre noen kostnader til amerikanske forbrukere samtidig som de absorberer deler av påvirkningen i forsyningskjeden,” la han til.

Inntjeningsutsiktene avhenger av Kina-samtaler, men den langsiktige historien intakt

Copy link to section

Når vi ser fremover, anslår Ives at Apples inntjening kan falle rundt 10 % i 2025 og 2026 i et basisscenario, på grunn av nedgang i etterspørselen og høyere produksjonskostnader.

I verste fall, hvor forhandlingene med Kina stopper opp og tariffer vedvarer i flere måneder, kan inntjeningen bli dypere til mellom 15 % og 20 %.

Det er imidlertid rom for optimisme. Hvis det gjøres fremskritt i handelssamtalene og spenningen avtar innen sommeren, tror Ives at virkningen kan begrenses til en mer beskjeden 2-5 %.

Han opprettholdt en Outperform-rating på Apple-aksjen, med et kursmål på $250, noe som understreket hans tillit til selskapets langsiktige utsikter.

“Vi er fortsatt positive på Apples langsiktige historie,” sa Ives, og siterer sine 1,5 milliarder iPhone-brukere, en installert base på 2,4 milliarder iOS-enheter og den raskt voksende tjenestedivisjonen som viktige styrker.

“Investorer må se utover de neste tre månedene og anta fremgang på Kina-fronten.”

Analytikere justerer prismålene for Apple

Copy link to section

Selv om Apple kan finne litt lettelse på kort sikt, er usikkerheten fortsatt.

“Selv om Apple sannsynligvis er lettet på kort sikt, gjenstår usikkerhet. Til syvende og sist er satsingen vår fortsatt på Apple og Tim Cook – som kanskje fortsatt trenger å øke sine fireårige 500 milliarder dollar i amerikanske utgiftsgarantier med Trump-administrasjonen for å slippe å betale toll helt,” skrev Melius Research-analytiker Ben Reitzes i et forskningsnotat mandag.

Reitzes beholdt en Kjøp-rating på Apple-aksjer, med et kursmål på $226.

Citi Research-analytiker Atif Malik slo en lignende tone og sa at Apple-aksjen var klar til å øke etter tollfritaket, men advarte om at “Apple-produkter er ikke immune mot et svakt makromiljø.”

Malik opprettholdt sin Buy-rating på aksjene, med et kursmål på $245.

KeyBanc Capital Markets-analytiker Brandon Nispel kalte fredagens kunngjøring “sannsynligvis det beste scenarioet” for Apple, noe som gjør det usannsynlig at hans tidligere nedsidemål på $170 ville bli nådd.

Nispel, som oppgraderte Apple-aksjer til «sektorvekt» fra «undervekt» i et notat på mandag, advarte om at Apples svake AI-fremgang og mykere forbruksutgifter fortsetter å by på utfordringer, noe som gjør at teknologigiganten «ikke er helt ute av skogen» fra nedgangen hittil i år.

Han flagget også bekymringer rundt det amerikanske justisdepartementets antitrustsak mot Google, som kan true de estimerte 20 milliarder dollar Apple tjener hvert år på søkeinntekter gjennom Safari-nettleseren.

“Når det er sagt, med det verste scenarioet med en eskalerende handelskrig sannsynligvis ute av bordet og smarttelefoner spart for toll, er det vanskelig å argumentere for ytterligere nedside i aksjen,” la han til.

JPMorgan-analytikere justerte utsiktene sine, og reduserte aksjens kursmål fra $270,00 til $245,00, samtidig som de opprettholder en overvektsrating.