OPEC trimmer prognosen for global oljeetterspørselsvekst på Trump-tariffernes innvirkning

Organisasjonen av oljeeksporterende land senket prognosen for vekst i global oljeetterspørsel i 2025 for første gang siden desember.

OPEC sa i sin oljemarkedsrapport i april:

Denne mindre justeringen skyldes hovedsakelig mottatte data for 1Q25 og den forventede effekten på oljeetterspørselen gitt nylig annonserte amerikanske tariffer.

Den nye prognosen spår en økning på 1,30 millioner fat per dag i 2025 og 1,28 millioner fat per dag i 2026, ned 150 000 fat per dag fra forrige måneds estimater for begge årene.

Oljeetterspørselen i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklingsland forventes å vokse med bare 100 000 bpd på år-til-år-basis i 2026, sa kartellet.

I ikke-OECD-land forventes etterspørselen å vokse med 1,2 millioner bpd i år.

Oljeprisen har falt denne måneden på grunn av bekymring for økonomisk vekst og presset fra USAs president Donald Trumps handelstoll og OPEC+s plan om å øke produksjonen.

Global vekst og oljepriser

OPEC har senket prognosen for verdensøkonomien i år fra 3,1 % til 3,0 %, og neste års prognose fra 3,2 % til 3,1 %.

OPEC

Til tross for at han i forrige måned uttalte at handelsproblemer ville bidra til volatilitet, hadde OPEC holdt sine prognoser stabile, og sa at den globale økonomien ville tilpasse seg.

“Den globale økonomien viste en jevn veksttrend i begynnelsen av året, men nylig handelsrelatert dynamikk har introdusert høyere usikkerhet til de kortsiktige globale økonomiske vekstutsiktene,” sa OPEC i rapporten.

Oljeprisen holdt på noen av gevinstene fra tidligere på mandagens sesjon etter utgivelsen av OPEC-rapporten, med Brent-olje som handlet nær $65 per fat etter amerikanske ekskluderinger av enkelte tariffer.

Imidlertid har prisene fortsatt falt over 10 % så langt denne måneden.

OPECs syn på oljeetterspørsel forblir i den høyere enden av industriprognosene, med forventninger om at oljebruken vil fortsette å øke i årevis.

Dette står i kontrast til Det internasjonale energibyråets syn, som spår at etterspørselen vil toppe dette tiåret når verden går over til renere drivstoff.

Den Paris-baserte energivakthunden spår også at den globale oljeetterspørselen sannsynligvis vil stige med litt over 1 million bpd i år.

IEA vil gi en oppdatering til sine oljeetterspørselsprognoser på tirsdag.

mars produksjon

I følge OPECs rapport produserte Saudi-Arabia, de facto-lederen for gruppen, 8,964 millioner bpd olje i mars, bare 4000 bpd høyere enn forrige måned.

De fleste andre fremtredende permanente OPEC-medlemsland produserte mindre olje i mars.

Iraks produksjon falt med 34 000 bpd til under 3,981 millioner bpd forrige måned.

Irans produksjon økte med 12 000 bpd til 3,335 millioner bpd i mars, ifølge sekundære kilder sitert i OPECs rapport.

I mellomtiden produserte Russland, det største allierte medlemmet i OPEC+-gruppen, 8,963 millioner bpd olje i mars, en nedgang på bare 10 000 bpd fra februar.

Russland er den nest største eksportøren av råolje i verden etter Saudi-Arabia.

OPEC

Åtte medlemmer av OPEC+, inkludert Saudi-Arabia og Russland, skal etter planen avvikle noen av sine frivillige produksjonskutt på 2,2 millioner bpd og øke produksjonen med 135 000 bpd denne måneden.

I mai bestemte disse åtte medlemmene fra den bredere OPEC+-alliansen seg for å øke produksjonen ytterligere med 411 000 bpd.

Den bredere OPEC+s råoljeproduksjon falt med 37 000 bpd til 41,02 millioner bpd i mars, delvis på grunn av Nigeria og Iraks produksjonsreduksjoner, viste OPECs rapport også.

Kasakhstans produksjon stiger igjen

Rapporten viste også at Kasakhstans produksjon steg med 37 000 bpd i mars, og overskred OPEC+ produksjonsmålet igjen.

Økningen skjedde før de planlagte økningene, som indikert i rapporten, og viser at landet konsekvent har overgått produksjonsrestriksjonene.

Produksjonen i det sentralasiatiske landet steg til 1,852 millioner fat per dag forrige måned, og overskred OPEC+-kvoten på 1,468 millioner fat per dag for januar-mars.

Kasakhstan overskred sin OPEC+-kvote i mars, men vil oppfylle sine forpliktelser i april og delvis kompensere for overproduksjonen, sa landets energidepartement til nyhetsbyrået Interfax sist torsdag.