Tesla-aksjen klatret med 2,3 % til $258,03 i tidlig handel på mandag etter at president Donald Trump kunngjorde at smarttelefoner og utvalgt elektronikk ville bli ekskludert fra den tøffeste runden med importtariffer.

Det bredere markedet reagerte positivt, med Dow Jones Industrial Average som steg 510 poeng, eller 0,9 %, og S&P 500 og Nasdaq Composite steg med henholdsvis 1,2 % og 1,5 %.

Returen gir en viss lettelse for Tesla-aksjonærene, som har vært gjennom et vanskelig år.

Før dagens bedring var aksjen fortsatt ned 38 % hittil i år og har falt 41 % siden presidentinnsettelsen 20. januar.

Tesla USAs salg snubler

Copy link to section

Teslas salg i USA falt nesten 9 % i første kvartal 2025, og underpresterte det innenlandske elbilmarkedet som vokste med 11 %, ifølge ferske data fra Cox Automotive.

Nedgangen reflekterer et skiftende konkurranselandskap ettersom vanlige bilprodusenter øker produksjonen av rimeligere elbiler med lengre rekkevidde.

Mens det totale salget av elektriske kjøretøy i USA steg til omtrent 300 000 enheter i løpet av de tre første månedene av året, som representerer omtrent 8 % av salget av nye biler, falt Teslas markedsandel til 44 %, ned fra 51 % året før.

Kjøpere har i økende grad gravitert mot billigere alternativer som General Motors’ Chevrolet Equinox EV, som tilbyr over 300 miles rekkevidde til en startpris på rundt $35.000.

Cox Automotive bemerket at til tross for vedvarende skepsis til EV-adopsjon, fortsetter kategorien å ekspandere “i et sunt tempo” i det amerikanske markedet.

Tesla møter imidlertid økende press ikke bare innenlands, men globalt. Selskapet rapporterte en nedgang på 13 % i verdensomspennende leveranser for kvartalet, og falt til 337 000 kjøretøy.

På fredag ​​kuttet RBC Capital Markets sitt kursmål på Tesla-aksjen til $314 fra $320, mens de gjentok en Outperform-rating.

Analytiker Tom Narayan siterte forventninger om lavere leveringsvolum for kjøretøy, som igjen veier på verdsettelsen av både Teslas kjernevirksomhet innen bilindustrien og segmentet Full Self-Driving (FSD).

Anlayst bullish på TSLA-aksjen

Copy link to section

Mandag bekreftet Cantor Fitzgerald-analytiker Andres Sheppard en overvektsvurdering på Tesla-aksjen, og tok for seg implikasjonene av nylig annonserte amerikanske tariffer på import av kjøretøy og bildeler.

I et forskningsnotat understreket Sheppard at Teslas strategi for innenlandsk innkjøp og omfattende vertikal integrasjon posisjonerer den til å klare tarifftiltakene bedre enn de fleste jevnaldrende.

Ifølge Sheppard er 61 % av Teslas bilkomponenter som selges i USA, hentet innenlands, noe som kraftig reduserer selskapets eksponering for importavgifter.

“Vi ser det som bedre posisjonert og mindre påvirket i forhold til andre OEM-er,” bemerket han, og antydet at Teslas forsyningskjedestruktur tilbyr en strategisk fordel i møte med eskalerende handelsrestriksjoner.

Til tross for å opprettholde positive driftsutsikter for Tesla, flagget kantor Fitzgerald potensiell motvind knyttet til forbrukernes sentiment.

I sitt notat erkjente firmaet at Elon Musks stadig mer polariserende politiske holdninger kan veie etterspørselen, spesielt i geopolitisk sensitive regioner som Kina og Europa.