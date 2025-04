Hvorfor Tesla-aksjen faller ytterligere 4% på fredag

Tesla-aksjene forlenget tapene på fredag, og falt rundt 4% til å handle rundt 242 dollar.

Nedgangen fulgte et fall på 7,3 % torsdag, da aksjen stengte på 252,40 dollar.

Tesla er nå ned over 35 % hittil i år, og markerer den kraftigste nedgangen blant store teknologiselskaper.

Det bredere markedetåpnet også lavere fredag ​​, med Dow Jones Industrial Average som falt 241 poeng, eller 0,6 %, S&P 500 ned 0,4 %, og Nasdaq Composite falt 0,2 %.

Den siste nedgangen kommer etter en kraftig oppgang på onsdag da Tesla steg med 22,7 % – den nest største endagsgevinsten noensinne – etter president Donald Trumps kunngjøring om en midlertidig pause på gjensidige tariffer for land som ikke gjengjelder.

Dette rallyet var bare nest etter 24,4% gevinst registrert 9. mai 2013, da selskapet rapporterte sin første kvartalsvise fortjeneste noensinne.

Til tross for tilbakegangen, har Tesla vært under press i store deler av april, og tapt over 20 % siden Trump annonserte omfattende tollsatser på import tidligere denne måneden.

Eskalerende handelsspenninger mellom USA og Kina har økt investorenes bekymringer, spesielt for bilprodusenter som Tesla som står overfor den doble trusselen om økende kostnader og svakere etterspørsel.

Tesla slutter å ta nye bestillinger i Kina

Det Elon Musk-ledede selskapet har suspendert nye bestillinger for sine Model S- og Model X-kjøretøyer i Kina, ifølge sjekker på selskapets nettside og WeChat-miniprogram.

Flyttingen påvirker to av Teslas premium-modeller, begge produsert i USA og importert til Kina, hvor gjengjeldelsestariffer har hevet prisene kraftig.

Suspensjonen kommer i hælene på Kinas siste svar på president Donald Trumps tolløkninger.

Fredag ​​økte Beijing tollsatsene på amerikansk import til 125 %, etter Washingtons trekk for å heve tollsatsene på kinesiske varer til 145 %.

Selv om Tesla ikke har gitt en formell forklaring, tyder timingen på at beslutningen er en direkte konsekvens av forverrede handelsforbindelser, som har gjort USA-bygde kjøretøy betydelig mindre konkurransedyktige på det kinesiske markedet.

De ekstra tariffene gjør amerikanskproduserte elbiler betydelig dyrere enn innenlandske alternativer, og underbyr appellen deres til kinesiske forbrukere.

I motsetning til dette forblir Teslas Model 3 og Model Y-kjøretøyer – produsert på Shanghai Gigafactory – upåvirket. Disse lokalbygde modellene står for hoveddelen av Teslas kinesiske salg og eksporteres også til andre markeder, inkludert Europa.

Til tross for den nåværende forstyrrelsen, er Tesla fortsatt mindre utsatt enn andre bilprodusenter for den siste runden med tariffer på grunn av sin sterke innenlandske produksjonsbase for salg i USA.

Analytikere kuttet kursmålet på TSLA-aksjen

Wall Streets syn på Tesla blir dårligere ettersom eskalerende handelsspenninger og svekket etterspørsel tynger selskapets utsikter.

Analytikere fra UBS, Goldman Sachs og Mizuho har alle redusert sine prismål, og advart om ytterligere risiko for inntjening og lønnsomhet.

UBS leverte den tøffeste vurderingen, kuttet målet til $190 fra $225 og opprettholdt en salgsrating – noe som antyder nesten 30% nedside fra onsdagens avslutning.

Analytiker Joseph Spak flagget oppblåste inntektsforventninger og advarte om at resultatene fra første kvartal 2025 kan føre til ytterligere nedjusteringer.

Goldman Sachs trimmet målet til $260 fra $275, med en nøytral holdning.

Analytiker Mark Delaney anerkjente Teslas AI- og programvareinitiativer som potensielle forskyvninger, men bemerket pågående bekymringer rundt svak etterspørsel etter biler, økte inngangskostnader fra tariffer og usikkerhet rundt amerikanske EV-insentiver.

Mizuho ga et mer konstruktivt syn til tross for at han reviderte målet til $375 fra $430.

Analytiker Vijay Rakesh beholdt en Outperform-rating og uttrykte tillit til Teslas evne til å opprettholde sin lederskap i det amerikanske elbilområdet, selv når det møter økende konkurranse i Europa og Kina.