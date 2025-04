DWF Labs går inn i det amerikanske markedet med en WLFI-investering på 25 millioner dollar og et kontor i New York

Web3-investeringsselskapet DWF Labs har offisielt gått inn i USAs kryptoscene.

Det har åpnet et nytt kontor i New York og investert 25 millioner dollar i det Donald Trump-tilknyttede World Liberty Finance-prosjektet.

Bevegelsen reflekterer DWF Labs’ økte interesse for USAs kryptomarked etter at president Trump lovet å gjøre nasjonen til et knutepunkt for digitale eiendeler.

Web3-firmaet posisjonerer seg som en nøkkelaktør i det voksende kryptomarkedet i USA ettersom regulatorer inntar en vennlig holdning.

Dens fysiske tilstedeværelse i New York er strategisk ettersom den kan samarbeide med ledende banker i USA, fintech-innovatører, akademiske institusjoner og beslutningstakere.

Det massive WLFI-kjøpet

Foruten kontoret i New York, bekreftet DWF Labs et oppkjøp av WLFI-tokens verdt 25 millioner dollar.

Den massive investeringen reflekterer firmaets dedikasjon til å støtte DeFi-infrastrukturen.

Det er i tråd med målet om å gjøre digital finans inkluderende, institusjonell kvalitet og gjennomsiktig.

Trump-familieprosjektet, World Liberty Financial, ble lansert i 2024 for å transformere finans gjennom et desentralisert nettverk for brukere å få tilgang til finansielle tjenester uten tradisjonelle banker.

Prosjektet har fått gjennomslag i åpne finanssystemer på grunn av sitt fokus på likviditetsløsninger og desentralisert styring.

I kunngjøringen het det:

DWF Labs’ kjøp av WLFI-tokens understreker ønsket om å delta i WLFI-styringen og fokusere på prosjekter som dekker virkelige økonomiske behov, noe som fremgår av den økende etterspørselen etter institusjonsklare stabile mynter som USD1.

Bemerkelsesverdig, World Liberty Financial lanserte USD1 stablecoin tidlig denne uken.

DWF Labs vil utnytte stablecoins algoritmiske infrastruktur på tvers av desentraliserte og sentraliserte økosystemer og sikre stabil likviditet.

Det gjenspeiler selskapets dedikasjon til å støtte gjennomsiktige, stabile kryptoaktiva samtidig som det øker bruken av fiat-tilkoblede digitale tokens.

World Liberty Financials Zak Folkman uttalte:

Vi tror at krypto kommer til å transformere og forbedre global finans, og stablecoins som USD1 vil fortsette å være grunnleggende elementer i DeFi-teknologistabelen. Som vår partner forventer vi at DWF Labs hjelper til med å akselerere neste generasjons infrastruktur vi aktivt bygger og distribuerer på WLFI.

Bygge bro mellom DeFi med TradFi

Med den strategiske ekspansjonen til USA kan DWF Labs utdype sin forbindelse med innovative fintech-firmaer og tradisjonelle finansielle organisasjoner.

New York-kontoret vil sikre aktiv utvikling, som strategiske ansettelser og samarbeid med regulatorer.

Dessuten kan DWF Labs jobbe med topptalenter i blockchain-verdenen.

Videre vil firmaet sørge for likviditet for den fiat-bundne USD1.

Stablecoin- og WLF-tokenintegrasjonene sementerer Web3-firmaets status i den utviklende DeFi-verdenen.