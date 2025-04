Hvorfor Tesla-aksjen er ned rundt 2% på onsdag

Tesla-aksjene falt rundt 2 % i tidlig handel onsdag til rundt $249, med bredere markeder også under press.

Dow-indeksen falt 180 poeng, eller 0,4 %, mens S&P 500 og Nasdaq falt henholdsvis 0,97 % og 1,73 %.

Investorer forblir fokusert på tariffer, protester og kommende inntekter, men bekymringer om virkningen av president Donald Trumps handelspolitikk på Teslas virksomhet i Kina er også i spill.

Aksjen har vært volatil de siste månedene, og klatret fra rundt $250 før valget til $480 uker senere på grunn av optimisme om at en ny Trump-periode kan akselerere aksjen til månen, takket være administrerende direktør Elon Musks nære tilknytning til presidenten.

Rallyet bleknet imidlertid. Aksjene falt tilbake til litt over 280 dollar innen 2. april, etter at svake leveringstall for første kvartal skapte bekymring for at Musks politiske aktivitet tynget Teslas omdømme.

På årsbasis er Tesla-aksjen ned over 34 %.

Hvorfor er TSLA-aksjen ned 2 % i dag?

Dagens fall kommer som en Reuters-rapport, som siterer kilder som er kjent med situasjonen, sa at president Donald Trumps tollsatser på Kina kan forstyrre Teslas planer om å skalere innenlandsk produksjon av spesifikke produkter.

I henhold til rapporten har Teslas planer om å sende komponenter fra Kina for Cybercab og semielektriske lastebiler til USA blitt stoppet etter at president Donald Trump eskalerte tollsatsene på kinesisk import som en del av en pågående handelskonflikt.

Beslutningen truer med å forstyrre Teslas tidslinje for masseproduksjon av de etterlengtede modellene, som administrerende direktør Musk har fremmet som viktige vekstdrivere for selskapet.

Mens Tesla var forberedt på å administrere kostnader under en tariff på 34 %, satte selskapet forsendelser på pause da avgiftene steg ytterligere.

Trump hevet den gjensidige tollsatsen til 84 % 9. april, og til slutt økte den til 125 %, og presset den totale tollsatsen på kinesiske varer til 145 %.

Analytiker kutter Tesla-aksjemålet

Onsdag senket Piper Sandler kursmålet på Tesla-aksjen fra 450 dollar til 400 dollar samtidig som de beholdt en overvektsrating.

Justeringen reflekterer bekymringer foran selskapets resultater for første kvartal.

Firmaets analytiker pekte på fraværet av detaljer om Teslas “Model 2” for å øke usikkerheten rundt leveringsvekst.

Uten klare spesifikasjoner eller priser for den kommende modellen, har det blitt vanskeligere å forutsi fremtidig ytelse.

Analytikerne sa imidlertid at de langsiktige utsiktene for aksjen fortsatt er positive.

Men mens våre 2-3 måneders utsikter er bearish, husk at TSLA kan øke kraftig når “storbilde”-katalysatorer dukker opp.”

Wall Streets syn på Tesla blir mer forsiktig ettersom handelsspenninger tynger bilsektoren.

Forrige uke kuttet analytikere ved UBS, Goldman Sachs og Mizuho sine prismål for selskapet, og pekte på økende tariffrisiko, svekket etterspørsel og sannsynligheten for inntjeningsrevisjoner.