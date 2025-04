Krypto-pris i dag: Bitcoin forblir rekkevidde nær $85K, CORE øker 16% mot markedstrenden

Bitcoin så nok en dag med sidelengs prisaksjon da okser kjempet for å bryte forbi $85 000 psykologisk motstandsnivå.

Med ferske bearish-nyheter som treffer et allerede raslet marked, mister teknologimarkeder som kryptovalutaer en betydelig del av verdsettelsen.

Ved sene asiatiske handelstider den 16. april hadde den totale kryptomarkedsverdien falt nesten 0,6 % til 2,74 billioner dollar.

Markedssentimentet svekket seg også, og falt 9 poeng til 29, godt tilbake i fryktterritorium, noe som også hindret de fleste av de beste altcoinene fra å oppnå tosifrede gevinster.

Hvorfor er Bitcoin nede i dag?

Flere faktorer tynger Bitcoin og det bredere kryptomarkedet i dag.

For det første ble Wall Street rød etter at Trump-administrasjonen innførte nye restriksjoner på Nvidias chipeksport til Kina.

Det skremte investorer og utløste frykt for en ny runde med aggressive handelstariffer, som trakk ned risikoaktiva over hele linja.

Nasdaq 100-futures falt over 2,3 %, og brikkeprodusenter som ASML fikk mer enn 7 % på etterspørselen.

Svakheten i teknologien bølget raskt inn i krypto, som har holdt seg tett korrelert med amerikanske aksjer siden midten av 2020.

For å øke presset, dukket det opp rapporter om at Kina kan være i ferd med å avlaste sine beslaglagte Bitcoin-beholdninger.

Lokale myndigheter på tvers av flere kommuner selger angivelig rundt 15 000 BTC, verdt over 1,4 milliarder dollar, via offshore-børser.

Det er en skarp kontrast til USA, som ønsker å holde konfiskert krypto som en del av en nasjonal reserve.

Risiko-off-stemningen ble ytterligere reflektert i gullmarkedene. Det edle metallet nådde en ny all-time high på over $3 317 per unse, noe som bekrefter at investorsentimentet var mer skjevt mot trygge havn eiendeler.

Bitcoins rolle som en trygg havn ser også ut til å falme, i det minste foreløpig.

Gull har helt klart stjålet søkelyset i år, og har steget 26,5 % hittil i år, mens Bitcoin har falt 11,5 % i samme periode.

Dette ytelsesgapet har vippet investorpreferansen mot det gule metallet, spesielt i perioder med økt geopolitisk usikkerhet.

I mellomtiden har etterspørselen etter spot Bitcoin ETF-er, en gang en viktig kilde til institusjonelt momentum, begynt å avkjøles.

Mellom 28. mars og 15. april så spot Bitcoin ETFer nesten 964 millioner dollar i netto utstrømning, ifølge data fra Farside Investors.

Med institusjonelle tilstrømninger tørker ut, begrenser svekket etterspørsel nå et synlig tak for Bitcoins prismomentum.

Hva er det neste for Bitcoin?

Som tidligere rapportert av Invezz, har Bitcoin forsøkt å bryte forbi en viktig motstandssone nær $85 000 i flere uker nå, og det taket viser seg å være sta.

Tekniske indikatorer som Ichimoku Cloud forsterker dette motstandsnivået ytterligere.

Skyen er for øyeblikket på linje med $85 000-regionen, og dekker effektivt Bitcoins oppside og begrenser ethvert vedvarende bullish momentum.

Historisk sett har dette nivået bydd på utfordringer. De to siste avslagene, 2. april og 21. februar, førte begge til skarpe korreksjoner, og trakk Bitcoin tilbake ned mot $75 000-intervallet.

Med mindre Bitcoin kan etablere et avgjørende utbrudd over denne motstanden, forblir sannsynligheten for en annen nedsidebevegelse forhøyet.

Viktige støttenivåer på vei ned er det psykologiske nivået på $80 000.

Lenger nede ligger hovedinteresseområdet mellom $74.400 lavt nivå (fra 7. april) og $76.600 lavt nådd 11. mars.

I følge MN Capital-grunnlegger Michael van de Poppe, må Bitcoin holde sonen mellom $74.400 og $76.600 for å opprettholde sin bredere bullish struktur på kort sikt.

Denne rekkevidden inkluderer de siste nedgangene fra 7. april og 11. mars, og vil sannsynligvis være det viktigste interesseområdet hvis den psykologiske støtten på $80 000 gir etter. En pause under som kan åpne døren til en dypere korreksjon på kort sikt.

BTC/USDT 4 timers diagram. Kilde: Michaël van de Poppe.

Men på det månedlige oppsettet forblir Bitcoin-tekniske faktorer bullish, ifølge analytiker Crypto Rover.

I et diagram delt på X, sammenlignet Rover Bitcoins nåværende prisstruktur med gulls historiske Elliott Wave-mønster.

Begge eiendelene ser ut til å følge en lignende 5-bølgeformasjon, der Bitcoin nå fullfører bølge 4 og potensielt ruster seg for et sterkt bølge 5-utbrudd.

Rover fremhevet hvordan gull samlet seg massivt etter en lignende tilbaketrekking i sin fjerde bølge, og antydet at Bitcoin kan nærme seg et tilsvarende vendepunkt.

Andre indikatorer som Bitcoin markedskapitaldominans støtter også en bullish sak for toppkryptoen hvis vi vurderer historiske trender.

I følge Crypto Banter har Bitcoins dominans akkurat nådd sitt høyeste nivå siden 2021, og ligger nå på rundt 64%.

Det er et nøkkelnivå mange analytikere holder øye med, siden det ofte markerer store vendepunkter i markedssyklusen.

Sist gang BTC-dominansen nådde dette området, steg Bitcoin fra $20 000 til $69 000 på bare noen få måneder.

Hvis historien gjentar seg, kan dette signalisere de tidlige stadiene av et nytt ben for Bitcoin.

Ikke desto mindre vil makroøkonomisk motvind og geopolitisk utvikling forbli nøkkeldrivere for å forme Bitcoins neste store trekk.

Når du skrev, var Bitcoin opp bare 0,1 %, og svever like under $85k-merket.

Altcoins forblir stille

Altcoins fulgte Bitcoins ledelse, med det meste av markedet som handlet i minus.

Bare en håndfull av de 99 beste altcoins så gevinster, mens noen få små-cap tokens klarte å legge inn tosifrede rally.

Den totale markedsverdien for altcoin holdt seg relativt stabil, og falt bare 0,19 % da tradere tok i bruk en vent-og-se-tilnærming midt i svak risikoappetitt og lav aktivitet.

I følge Altcoin Season Index er markedet for øyeblikket fortsatt i Bitcoin Season, med indeksen på 16, godt under 75-terskelen som vil markere en ekte altcoin-syklus.

Bitcoins proof-of-stake-lag Core ledet dagens gevinster, og klatret over 16 % på pressetidspunktet midt i fornyet investorinteresse rundt ettårsjubileet.

Milepælen markerer et år siden Core introduserte selvforvarende BTC-innsats, slik at brukere kan tjene penger på Proof-of-Work-eiendelen uten å pakke inn, bygge bro eller gi opp varetekt.

Analytikere sier at Core kan fortsette å klatre mot $1 nå som den endelig har brutt forbi motstandsnivået på $0,58, som den ikke hadde vært i stand til å bryte siden begynnelsen av februar.

Kilde: CoinMarketCap

Fartcoin (FARTCOIN) var opp litt over 9%, i samsvar med typiske spekulative trender i sektoren.

Samtidig registrerte Raydium (RAY) gevinster på omtrent 8 % etter lanseringen av sin nye token-lanseringsplattform til konkurrerende konkurrenter som Pump.fun og Sun Pump.