Oklahoma har blitt den siste amerikanske staten som offisielt avviser planer om å etablere en strategisk Bitcoin-reserve.

I følge data fra Oklahoma State Legislature klarte ikke House Bill 1203 (HB1203) å gå forbi Senatets inntekts- og skattekomité etter en nær 6–5 stemme mot den under en mandagssesjon.

Beslutningen setter effektivt en stopper for statens lovgivningsarbeid for å ta i bruk Bitcoin som en del av investeringsstrategien for offentlige midler, uten at noen andre lovforslag for øyeblikket er under vurdering som foreslår slike tiltak.

HB1203, også kjent som Strategic Bitcoin Reserve Act, ble introdusert i januar av representanten Cody Maynard.

Lovforslaget, i likhet med mange som er under vurdering over hele USA, foreslo å la statskassereren investere opptil 10 % av midlene fra sentrale statskontoer, inkludert General Fund, Revenue Stabilization Fund og Constitutional Reserve Fund, i Bitcoin, stablecoins og andre digitale eiendeler med markedsverdier på over 500 milliarder dollar.

Maynards lovforslag forsøkte å posisjonere Bitcoin som en sikring mot inflasjon og politisk innblanding. Ifølge ham representerer Bitcoin en form for finansiell suverenitet. Han sa den gang:

Bitcoin representerer frihet fra byråkrater som trykker bort vår kjøpekraft. Som en desentralisert form for penger kan ikke Bitcoin manipuleres eller opprettes av offentlige enheter. Det er den ultimate verdibutikken for de som tror på økonomisk frihet og sunne pengeprinsipper.

Lovforslaget inkluderte også bestemmelser for innsats av digitale eiendeler og foreslo til og med å tilby kryptoalternativer innenfor statlige pensjonsporteføljer.

Til tross for å fjerne tidlige hindringer, inkludert en sterk stemme på 77–15 i Oklahoma House og en 12–2 komitéavstemning, fikk lovforslaget tilbakeslag i Senatet.

Lovgivere fra begge parter ga uttrykk for bekymringer, noe som til slutt førte til at det ble avvist. Blant de seks «nei»-stemmene var republikanerne Todd Gollihare, Chuck Hall, Brent Howard og Dave Rader, sammen med demokratene Julia Kirt og Mark Mann.

Denne utviklingen følger tett Utahs tilbaketrekning fra et lignende initiativ bare forrige måned. Utah hadde foreslått en mer konservativ tilnærming gjennom House Bill 230, som i utgangspunktet tillot staten å investere opptil 5 % av utvalgte midler i Bitcoin og andre kryptovalutaer på toppnivå.

Men under de siste diskusjonene i begynnelsen av mars fjernet lovgivere Bitcoin-reserveklausulen helt. Det endrede lovforslaget ble senere vedtatt uten kryptobestemmelsen, etter at bekymringer rundt risikoen for tidlig adopsjon ble reist av sponsorer som senator Kirk A. Cullimore.

Fra 16. april har fem andre stater – Montana, North Dakota, Pennsylvania, South Dakota og Wyoming – også avvist lovgivende forsøk på å etablere en Bitcoin-reserve på statsnivå.

Flere stater foreslår Bitcoin-reserve

Copy link to section

Tidligere denne måneden ble New Hampshire den siste staten som gikk videre med Bitcoin-reserveplaner. Den 10. april vedtok lovgiverne House Bill 302 med en stram avstemning på 192–179, noe som gjorde det til den fjerde amerikanske staten som fremmer en Bitcoin-reserverelatert regning gjennom et lovgivende kammer.

I mellomtiden er Arizona fortsatt frontløperen i Bitcoin-reserveløpet. To av lovforslagene, SB1373 og SB1025, vedtok House Rules Committee i mars.

Andre steder jobber Texas aktivt med å opprette en statlig administrert Bitcoin-reserve. Senatets lovforslag 21, kjent som Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act, foreslår å etablere et spesielt fond utenfor statskassen dedikert til å holde Bitcoin som en finansiell eiendel.

I følge Bitcoin-lovgivningssporeren Bitcoin Laws, er 40 strategiske Bitcoin-reserveregninger aktive i 20 amerikanske stater.