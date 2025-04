Aksjene i J Sainsbury PLC steg torsdag, og lukket opp 4 % til 257,8p, noe som gjør den til den beste på FTSE 100-indeksen.

Rallyet kom etter at den britiske supermarkedsgiganten rapporterte sine økonomiske resultater for hele året, som viste en økning på 7,2 % i detaljhandelens underliggende driftsresultat til 1,04 milliarder pund for regnskapsåret 2024/25.

Resultatet markerer første gang Sainsbury’s har lagt inn over £1 milliard i årlig driftsresultat, eksklusive engangsposter.

Oppgangen i aksjekursen markerer også en full bedring fra forrige måneds nedgang, da Asdas kunngjøring om priskutt utløste et salg over hele den britiske dagligvaresektoren.

Sainsburys aksje, som hadde falt så lavt som 223p under det bredere markedssalget knyttet til politisk usikkerhet i USA, handles nå over nivåene før Asdas trekk.

Resultatene ser ut til å validere Sainsburys fokus på kjernevirksomheten for dagligvarehandel, som presterte godt midt i et vanskelig handelsmiljø preget av økende kostnader og økt prisfølsomhet blant forbrukerne.

Resultatmilepæl nådd, men utsiktene er fortsatt konservative

Copy link to section

Mens Sainsbury’s rapporterte et hopp på 38,6 % i overskudd før skatt til 384 millioner pund, ble dette tallet støttet av en sterk ytelse i matvirksomheten og justert for å ekskludere engangskostnader for restrukturering, inkludert stenging av kafeer i butikk og disker med varm mat.

Administrerende direktør Simon Roberts krediterte selskapets fremgang til konsekvent investering i pris, produktkvalitet og kundeservice.

“Vi har levert et sterkt sett med resultater ved å være tro mot strategien vår om å gi kundene det de vil ha: stor verdi, kvalitet og service,” sa han.

Til tross for den rekordstore ytelsen, slo selskapet en forsiktig tone for året som kommer.

Den spådde et underliggende driftsresultat for detaljhandel på rundt 1 milliard pund for regnskapsåret 2025/26, under analytikernes forventninger på 1,08 milliarder pund.

Veiledningen reflekterer bekymringer om vedvarende inflasjon, høyere arbeids- og forsyningskjedekostnader, og den økende konkurransen i den britiske supermarkedssektoren.

Analytikere finner veiledningen “dempet”, men ser rom for oppside dersom markedet stabiliserer seg

Copy link to section

Mens markedet ønsket det siste års sterke resultater velkommen, ga analytikere blandede syn på utsiktene.

Shore Capital-analytikerne Clive Black og Darren Shirley bemerket at Sainsbury’s er i en solid operasjonell posisjon og planlegger å øke markedsandelen innen detaljhandel med mat.

Imidlertid erkjente de at den dempete veiledningen reflekterer en forsiktig tilnærming midt i et skiftende konkurranselandskap.

“Veiledningen viser vilje til å forsvare verdi-legitimasjon etter Asdas aggressive strategi,” skrev de i et notat til kunder.

“Det kan være konservativt, men gir rom for oppside hvis markedsdynamikken stabiliserer seg.”

RBC Capital Markets-analytikere Manjari Dhar og Richard Chamberlain sa at den lavere enn forventet veiledningen var skuffende gitt Sainsburys sterke tidligere resultater og nylige kommentarer fra Tesco som signaliserte høyere konkurranseevne over hele linja.

“Med sektoren i ferd med å bli involvert i en egen handelskrig, forbereder Sainsbury seg på kampen med litt ekstra momentum som burde gi litt beskyttelse,” sa Richard Hunter, markedssjef i Interactive Investor.

Utsikter for å hjelpe Sainsburys manøvrere hard konkurranse

Copy link to section

Storbritannias supermarkedssektor har gått inn i en fase med økt konkurranse, med priskutt som dukker opp som et nøkkelvåpen i kampen om markedsandeler.

Asdas beslutning om å kutte prisene sendte en ringvirkning over hele bransjen, og tvang jevnaldrende som Sainsbury’s, Tesco og Marks & Spencer til å reagere.

Analytikere mener utsiktene fra Sainsbury’s er bevisst forsiktige, og gir rom til å manøvrere dersom forholdene forverres.

Hargreaves Lansdowns Aarin Chiekrie beskrev veiledningen som «konservativ», omtrent 8 % under konsensus, og sa at den gjenspeiler Tescos tilnærming til å tilby fleksibilitet i en ustabil periode.

“Men vi er redde for en total priskrig, det kan være rom for positive overraskelser etter hvert som året skrider frem,” la han til.

Til tross for usikkerhet på kort sikt, er investorsentimentet mot Sainsbury’s fortsatt relativt positivt.

I følge LSEG-data vurderer åtte av tretten analytikere aksjen som «kjøp» eller «høyere», mens mediankursmålet står på 300p – noe som antyder ytterligere oppsidepotensial.

Mens Sainsbury’s forbereder seg på et potensielt vanskelig år fremover, ser det ut til å gå inn i kampen med både fart og forsiktighet.