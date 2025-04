Bitcoin topper 87 000 dollar midt i politisk uro, STX, MANA, FARTCOIN hopper over 10 %

Bitcoin kom seg tilbake til prisnivåer sist i slutten av mars før den satte rundt $87 000 på mandag.

Bitcoins rally ble støttet av en bredere utvinning i risikoaktiva da handelsmenn reagerte på den siste makroutviklingen i USA.

Den totale kryptomarkedsverdien steg med nesten 2 % i løpet av de siste 24 timene til 2,85 billioner dollar, mens Crypto Fear & Greed Index steg to poeng til 39.

Altcoins speilet trenden, og en rekke topp-tokens ble sett i overskudd når de skrev.

Hvorfor gikk Bitcoin opp?

En rekke faktorer hjalp Bitcoins utvinning, selv om mye av det positive momentumet fulgte etter at US Dollar Index falt til det laveste nivået siden mars 2022, og utløste ny etterspørsel etter alternative eiendeler.

Politisk nervøsitet spilte også en rolle med Trumps kommentarer fra forrige uke om å sparke Fed-leder Jerome Powell og hans press for rentekutt vekket bekymring for sentralbankens uavhengighet.

Det igjen svekket tilliten til den amerikanske dollaren og gjenopplivet Bitcoins appell som en sikring mot både valutaforringelse og politisk ustabilitet.

Markedene har en tendens til å bli urolige når pengepolitikken ser ut til å bli styrt av politikk, og med Trump som åpent ber om Powells fjerning og rentekutt, fikk dollaren et slag.

Gull, en tradisjonell trygg havn, steg til nye rekorder på mandag, noe som forsterket ideen om at investorer aktivt søkte beskyttelse mot fiat-volatilitet.

Bitcoin, ofte kalt “digitalt gull”, så ut til å dra nytte av det samme fly-til-sikkerhet-sentimentet, spesielt blant yngre eller krypto-innfødte investorer.

På den geopolitiske fronten hentet Bitcoin også styrke fra Trumps kommentarer om tollsamtaler med Japan og Kina.

Utsiktene til å lette handelsspenningene løftet den generelle risikoappetitten, og oppmuntret kapital til å rotere tilbake til aksjer og krypto.

For Bitcoin betydde dette ekstra støtte fra både makrosikringsstrømmer og forbedret sentiment på tvers av globale markeder.

Forskere ved QCP Capital bemerket at institusjonell interesse, som hadde avtatt på grunn av nylige handelsspenninger, så ut til å komme tilbake.

Dette ble gjenspeilet i de positive strømmene til spot-Bitcoin-børshandlede fond (ETFs), som så en nettoinngang på 13,4 millioner dollar forrige uke, etter mer enn 700 millioner dollar i utstrømmer forrige uke.

Vil rallyet fortsette?

Som dekket av Invezz forrige uke, så dagens rally at Bitcoin endelig brøt over Ichimoku Cloud- motstanden, et nivå som gjentatte ganger hadde begrenset oppsidemomentumet de siste ukene.

Med skyen på linje rundt $85K-regionen, markerte mandagens trekk en teknisk seier for oksene, men om BTC kan holde seg over denne sonen og snu den til støtte gjenstår å se.

Ifølge Arthur Hayes kan Bitcoins utbrudd signalisere starten på et mye større trekk.

BitMEX-grunnleggeren mener at kommende tilbakekjøpsoperasjoner fra det amerikanske finansdepartementet kan fungere som en viktig katalysator, tilføre ny likviditet i systemet og gi næring til ytterligere gevinster for Bitcoin.

Tilbakekjøp av statskassen innebærer at staten kjøper tilbake sine egne obligasjoner fra markedet, et grep som kan lette økonomiske forhold og øke tilgjengeligheten av kapital.

Hayes beskrev denne potensielle likviditetsbølgen som “Bazooka”, og antydet at det kan være det siste vinduet for investorer å akkumulere Bitcoin før det krysser inn i sekssifret territorium.

Andre, som Bitget-sjefanalytiker Ryan Lee, pekte på den svekkede amerikanske dollaren som en viktig katalysator som sannsynligvis vil drive Bitcoins fortsatte oppgang.

Ifølge Lee antyder kombinasjonen av sterkt handelsvolum og et bekreftet utbrudd fra et synkende kilemønster på det ukentlige diagrammet at Bitcoin kan forberede seg på en test av motstandsnivået på $90 000.

Spesielt ble dette utbruddsmønsteret også forventet av analytikere som Crypto Caesar, som delte et lignende oppsett forrige uke. Se nedenfor.

Ukentlig diagram for BTC/USD. Kilde: Crypto Caesar

Med dette nylige trekket har Bitcoin også “vellykket bekreftet et utbrudd utover flermåneders nedtrend,” ifølge medanalytiker Rekt Capital, som bemerket at flaggskipskryptoen nå presser utover 21-ukers EMA, et viktig teknisk motstandsnivå rundt $86 600.

Rekt Capital påpekte at en ukentlig stenging over dette nivået, etterfulgt av en vellykket retest, ville fungere som et sterkt bekreftelsessignal for videre oppside.

21-ukers EMA har historisk sett fungert som en dynamisk støtte- og motstandslinje under store Bitcoin-markedssykluser.

Imidlertid var ikke alle overbevist om at rallyet ville holde. Bloombergs senior varestrateg, Mike McGlone, advarte om at Bitcoin fortsatt kan møte betydelig nedsidepress, spesielt hvis gullets momentum fortsetter å akselerere.

McGlone bemerket at risikoaktiva som Bitcoin viser tegn til å gå tilbake til sine langsiktige midler, og påpekte at BTCs 200-ukers glidende gjennomsnitt for tiden ligger nær $46 300 – omtrent 47% under dagens nivå.

Når du skrev, var Bitcoin opp omtrent 4 % på dagen, og handlet til $87 329.

Altcoins øker sammen med Bitcoin

Den totale altcoin-markedsverdien steg med 8% i løpet av den siste dagen til 1,15 billioner dollar, med flere topp-tokens med tosifrede gevinster.

Stacks (STX) ledet de beste altcoins, og steg 13,9 % til $0,70 da handelsvolumet økte med nesten 300 % til $143 millioner.

Bevegelsen var i stor grad drevet av Bitcoins rally, kombinert med at STX brøt ut av en fallende kile, et klassisk bullish mønster.

Decentraland (MANA) fulgte med en gevinst på 12 % til $0,31, styrket av et utbrudd over en flerukers stigende trendlinje og økende derivataktivitet.

Fartcoin (FARTCOIN) var opp 10,3% til $0,91, og fulgte den bredere meme-myntbølgen som løftet sektorens markedsverdi med 3,3% til $50,7 milliarder.

Andre store meme-tokens som DOGE, SHIB, PEPE og BONK registrerte også bemerkelsesverdige gevinster mellom 3 og 8%.

Kilde: CoinMarketCap