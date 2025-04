Hva ville skje med den amerikanske økonomien hvis Trump sparker Jerome Powell?

Federal Reserve er den mektigste sentralbanken i verden. Den forvalter dollaren, forankrer globale renter, og spiller en sentral rolle i finansiell stabilitet.

Dens uavhengighet fra politisk press har blitt behandlet som ikke-omsettelig siden opprettelsen.

Men nå settes den uavhengigheten på prøve. President Donald Trump sies å se på alternativer for å sparke Fed-leder Jerome Powell.

Hvis Trump følger gjennom, vil ikke nedfallet være begrenset til USA. Det kan utløse en kjedereaksjon på tvers av globale markeder, valutaer, kredittsystemer og handelsstrømmer.

Er det mulig å avfyre ​​Fed-stolen?

Juridisk kan Powell bare fjernes “av årsak”, ikke for politiske uenigheter. Men den barrieren utfordres.

Trumps juridiske team tester en høyesterettssak som involverer andre uavhengige byråer.

Hvis domstolen svekker eller opphever presedensen fra Humphrey’s Executor fra 1935, kan Trump få autoritet til å fjerne Powell uten grunn.

Les mer: Trumps krig med Federal Reserve: inne i den juridiske kampen for å sparke Jerome Powell

Trump har kalt Powell «for sent og feil» for ikke å kutte renten raskere, og sier at han har makten til å fjerne ham «helt fort».

Rådgivere i Det hvite hus studerer om en avfyring er mulig under nye juridiske tolkninger.

Hvis domstolen gir grønt lys, kan Powells fjerning bli en realitet. Og det vil koste store kostnader.

Hva skjer med Fed hvis Powell går?

Powell er ikke en enmannssentralbank. Han leder en komité med 12 medlemmer som fastsetter pengepolitikken.

Men å fjerne ham vil sannsynligvis utløse en bølge av oppsigelser.

Det gir Trump sjansen til å installere lojalister, og gjør Fed til et politisk instrument.

Den umiddelbare kostnaden ville være sammenbruddet av sentralbankens uavhengighet.

Investorer ville ikke lenger stole på at Fed vil bekjempe inflasjon eller styre pengemengden basert på økonomiske data.

Sentralbanken ville bli en del av den utøvende grenen. Resultatet vil være et tap av troverdighet som kan ta flere tiår å reparere.

Et godt eksempel er Türkiye, der president Erdoğan fjernet sentralbankledere som motsatte seg rentekutt.

Resultatet var en inflasjon på over 70 %, en valuta i fritt fall, og kapitalutgang.

Selvfølgelig har USA flere innebygde beskyttelser, men kjøreretningen vil være den samme.

Hva ville markedene gjøre?

Obligasjonsmarkedet ville være det første til å reagere. Investorer vil anta at enhver erstatning for Powell vil følge Trumps press for lavere renter, selv med inflasjonen som ikke har nådd målet på 2 % ennå.

Det innebærer mer statlige lån finansiert av kvantitative lettelser.

Treasury yields vil stige når investorer dumper obligasjoner. Obligasjonsprisene vil falle, og skape massive papirtap for banker, pensjonsfond og forsikringsselskaper.

Likviditeten kan tørke opp raskt. Treasuries brukes som sikkerhet i finansmarkedene.

Hvis verdien faller, må institusjonene nedbringe belåningen. Det kan skape en kredittklemme som kan spre seg globalt.

Aksjemarkedet vil sannsynligvis få et første sjokk. Som referanse utgjør det amerikanske aksjemarkedet rundt 60 % av det globale aksjemarkedet.

Et kraftig salg kan treffe S&P 500, og utløse strømbrytere som sett i tidligere kriseøyeblikk.

Det kan bli et kort oppsving hvis en ny Fed-stol kutter renten, men det ville ikke vare. Økende renter, inflasjon og frykt for en politikkdrevet Fed vil presse aksjer inn i mer volatilt territorium.

Hva skjer med dollaren?

På kort sikt kan dollaren stige. Tvangslikvidasjoner og marginoppfordringer kan øke dollaretterspørselen midlertidig. Men på lengre sikt blir bildet mørkere.

Dollarens styrke avhenger av tillit. Hvis investorer tror at amerikansk pengepolitikk ikke lenger styres av langsiktig stabilitet, svinner denne tilliten.

Inflasjonsforventningene ville bli uforankret. Hvis markedene tror at Fed ikke vil heve rentene for å begrense stigende priser, blir inflasjonen selvoppfyllende.

Resultatet ville være en svakere dollar, stigende importpriser og fallende reallønn.

Dollaren er verdens reservevaluta. Hvis den mister den statusen, vil det påvirke hver enkelt økonomi.

Land og selskaper ville begynne å skifte bort fra dollar til fordel for euro, yuan eller råvarestøttede eiendeler. De-dollarisering vil sikkert akselerere.

Hvordan vil dette påvirke realøkonomien?

Boligmarkedet kan oppleve en forvirrende splittelse. Hvis Fed kutter renten under politisk press, kan boliglånsrentene falle, noe som gir rikere kjøpere et midlertidig vindu.

Men økende inflasjon vil oppveie den fordelen. For de fleste vil høyere priser, strammere utlånsstandarder og ustabilitet i markedet oppheve eventuelle gevinster. Huseierskap ville blitt vanskeligere, ikke enklere.

Kredittmarkedene vil stramme seg inn. Treasury yields brukes til å prise alt fra billån til bedriftsgjeld.

Hvis disse avkastningene ikke lenger blir sett på som pålitelige, stiger risikopremiene.

Bedrifter vil møte høyere lånekostnader. Små bedrifter som allerede er følsomme for kredittforhold vil bli rammet først.

Utenlandske direkteinvesteringer vil bremse eller stoppe. Multinasjonale selskaper kan ikke lage langsiktige planer i et land der pengepolitikken er uforutsigbar og politisert.

Til slutt vil globale handelsstrømmer endres fullstendig mens kapital flytter til tryggere jurisdiksjoner.

Kan dette ødelegge systemet?

Feds institusjonelle troverdighet er et av de siste autovernene i det amerikanske økonomiske systemet.

Å avfyre ​​Powell ville sende en melding om at selv dette autovernet nå er underlagt politikk.

Investorer og beslutningstakere vil begynne å prise inn “politisk risiko” til amerikanske eiendeler, noe som vanligvis er forbeholdt fremvoksende markeder.

Risikomodeller vil bli oppdatert. Institusjoner kan begynne å vurdere kapitalkontroll eller politisk innblanding som en del av deres eksponering mot USA.

G7-nasjoner kan vurdere å koordinere et svar for å stabilisere globale markeder hvis dollaren vakler. Noen diskuterer allerede alternativer til dagens reservevalutasystem.

Diskusjonene om å ha en blandet kurv av valutaer eller spesielle trekkrettigheter (SDR) eskalerer allerede.

Hva er den langsiktige konsekvensen?

Å fjerne Powell ville ikke bare handle om å erstatte en sentralbankmann. Det vil fullstendig endre hvordan Federal Reserve opererer og hvilken rolle den spiller i økonomien.

Hvis det blir et verktøy for Det hvite hus, vil markedene tilpasse seg. Men kanskje ikke på en måte som gagner USA.

Når tilliten først er tapt, kan den ikke enkelt gjenvinnes.

USA ville gå fra å være den mest stabile økonomiske makten til å bli behandlet mer som en høyrisikolåntaker.

Inflasjonen ville være vanskeligere å kontrollere. Kapital ville være vanskeligere å tiltrekke seg. Økonomisk vekst vil bli mer volatil.

Hvis Powell får sparken, kan den umiddelbare markedsreaksjonen være skarp, men den reelle faren er langsiktig.

Investorer, institusjoner og utenlandske myndigheter vil se det ikke bare som en endring i personell, men som en endring i regime.

Federal Reserve vil ikke lenger bli sett på som et anker for global finans. Det vil bli sett på som et verktøy for politikk.

Og det ville markere slutten på en epoke.