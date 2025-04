Jim Cramer kaller Nvidia en “meme-aksje”

Den berømte investoren Jim Cramer sier at Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) har blitt en “meme-aksje” etter advarselen om en massiv inntjening forrige uke.

Ifølge den tidligere hedgefondsforvalteren, bør investorer redusere eksponeringen mot NVDA ettersom amerikanske eksportrestriksjoner kan føre til mer smerte for AI-chipgiganten fremover.

Cramer har lenge vært en talsmann for Nvidia-aksjer. Imidlertid, “du kan ikke eie det som du pleide” midt i tariffer og de ekstra eksportrestriksjonene på halvledere i 2025, la han til.

Den nevnte motvinden har allerede presset NVDA-aksjene ned mer enn 30 % i år.

Hva nye eksportrestriksjoner på H20 betyr for NVDA

Tidligere i april la Trump-administrasjonen et nytt krav om lisens for at Nvidia skal kunne eksportere sine anerkjente H20-brikker til flere destinasjoner, inkludert Kina.

Med disse nye restriksjonene ønsker USA ytterligere å begrense Beijings tilgang til avanserte brikker som de er bekymret for kan brukes til å bygge svært sofistikerte militærsystemer.

For NVDA kan denne nylige utviklingen bety en betydelig vekstnedgang, gitt at H20 genererte så mye som $15 milliarder i inntekter for brikkeprodusenten i 2024.

Faktisk har det Nasdaq-noterte firmaet allerede advart om at de nye eksportrestriksjonene kan resultere i en kvartalsavgift på opptil 5,5 milliarder dollar.

Til tross for nye utfordringer og den tariffdrevne ruten i de amerikanske teknologiaksjene i år, er Nvidia-aksjen fortsatt opp mer enn 25 % sammenlignet med 52 ukers laveste nivå i skrivende stund.

USA ønsker å opprettholde sin AI-overlegenhet

Merk at Kinas DeepSeek også brukte Nvidias H20-brikker for å utvikle sin R1-modell som konkurrerer med de kraftigste AI-modellene, men til en brøkdel av driftskostnaden.

Så den amerikanske regjeringens nye eksportrestriksjoner er mer bredt rettet mot å opprettholde USAs overlegenhet innen kunstig intelligens.

Allerede før han tiltrådte 20. januar, hadde president Trump bekreftet planene om å forplikte seg til å gjøre USA til verdens hovedstad for nye teknologier, inkludert krypto og AI.

Midt i et slikt bakteppe har den berømte investoren Jim Cramer anbefalt å ta en forsiktig holdning til Nvidia-aksjer på kort sikt.

Wall Street er uenig med Cramer på Nvidia-aksjen

Selv om ting tydeligvis har blitt mer utfordrende, er ikke alle på Wall Street enige med Mad Money-verten om NVDA-aksjer.

Konsensusvurderingen på Nvidia-aksjen forblir på “kjøp” i april.

Analytikere har for øyeblikket et gjennomsnittlig kursmål på rundt $165 på AI-aksjen, noe som tilsvarer en oppside på nesten 65 % fra dagens nivå.

De forblir positive på det multinasjonale til tross for utfordringer på kort sikt, da det fortsetter å være det eneste spillet i byen for kunstig intelligens – et marked som Statista anslår vil vokse med en sammensatt årlig rate på mer enn 27 % gjennom slutten av dette tiåret.

I tillegg gir NVDA-aksjen en utbytteavkastning på 0,039 %.