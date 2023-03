Które krypto powinieneś dziś kupić? Eksperci dzielą się 12 najlepszymi krypto obecnie do kupienia

Podczas bessy w 2022 r. rynki aktywów krypto toczyły zaciętą walkę z falą upadków wielkich nazwisk i niesprzyjającymi globalnymi warunkami ekonomicznymi. Wczesne oznaki wskazują, że rok 2023 przyniesie złagodzenie tych trudnych warunków i doprowadzi do tego, że niektóre krypto przyniosą zwroty ze strat poniesionych na aktywach krypto w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ponieważ potencjalne ożywienie rynku jest tuż za rogiem, oto 12 najlepszych krypto do kupienia już teraz:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Binance Coin (BNB)

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Filecoin (FIL)

Chainlink (LINK)

Ripple (XRP)

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Metacade (MCADE) – Rewolucjonizuje sektor GameFi

Kapitalizacja rynkowa: $14.7m w presale

Czym jest Metacade?

Metacade to zupełnie nowa wirtualna arkada gier online, która rewolucjonizuje sposób, w jaki entuzjaści gier uzyskują dostęp do treści, jednocześnie łącząc ich z entuzjastami krypto w jednym centrum. Metacade zamierza zbudować największy salon gier typu „graj, aby zarobić” (P2E) na świecie, otwierając świat pasywnego dochodu dla graczy, aby mogli zarabiać podczas grania w gry.

Ekscytujący dokument whitepaper, który szczegółowo opisuje wizję Metacade, przedstawia rozbudowany system nagród otwarty dla użytkowników, który wykracza poza zwykłą mechanikę P2E innych tytułów GameFi. Na przykład użytkownicy otrzymują nagrody za publikowanie treści społecznościowych w ramach programu Create2Earn. Jednocześnie posiadacze monet MCADE mogą obstawiać swoje zasoby w ramach inicjatywy Compete2Earn w zamian za udział w turniejach online i losowaniach nagród.

Prawdziwą atrakcją Metacade jest to, że jego platforma jest przeznaczona dla graczy wszystkich typów, od graczy solo, którzy chcą zmierzyć się z innymi graczami i wywalczyć sobie drogę w rankingach, aż po bardziej zwyczajnych graczy, którzy czerpią satysfakcję z pokonywania swoich przyjaciół w pojedynkach 1 na 1.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w MCADE

MCADE to natywny token użytkowy, który napędza wszystkie działania na tej platformie. Moneta ta ma szerokie wbudowane narzędzia oraz doskonałą tokenomikę i wygląda na to, że podniosą one wartość MCADE w nadchodzących miesiącach i latach, gdy dojdzie do oczekiwanego wzrostu liczby użytkowników.

Być może najbardziej przekonującym powodem do inwestowania w MCADE jest to, że platforma ta wydaje się być gotowa do przyspieszenia rozwoju w szerszej przestrzeni Web3.0 poprzez pionierski program Metagrants, który nagradza programistów funduszami krypto w celu wspierania tworzenia nowych, uzależniających i ekskluzywnych gier oraz program Work2Earn, który otworzy możliwości kariery dla społeczności MCADE w szerszym świecie rozwoju krypto.

Ogromny potencjał Metacade już przyciągnął rzesze inwestorów podczas jego presale, generując $14.7m w ciągu zaledwie 18 tygodni. Obecna cena $0.02 wygląda na mocno niedoszacowaną, zapewniając wczesnym inwestorom wyjątkowe możliwości osiągnięcia dużych zysków w 2023 r.

Ryzyko inwestowania w MCADE

Dostępna jest stała podaż tokenów MCADE, a gdy bogaty zestaw funkcji Metacade dotrze do szerszej publiczności, popyt na pozostałe monety MCADE z pewnością znacznie wzrośnie. Izoluje to Metacade od większości zagrożeń związanych z inwestorami krypto. Jednak MCADE nie będzie odporny na ogólne wahania na rynkach krypto.

AltSignals (ASI) – Lider sygnałów transakcyjnych oparty na sztucznej inteligencji

Czym jest AltSignals?

AltSignals został uruchomiony w 2017 roku i szybko stał się liderem rynku w dostarczaniu sygnałów transakcyjnych dotyczących cen kryptowalut i codziennych transakcji kryptowalutowych. Platforma ta wypuści swoją natywną monetę ASI, wprowadzając na rynek przełomowe sygnały napędzane przez sztuczną inteligencję.

Nowa funkcja ActualizeAI połączy kilka technologii obsługujących sztuczną inteligencję, aby zapewnić swojej 52-tysięcznej społeczności dostęp do najbardziej aktualnych informacji handlowych. Wykorzystując ogromną moc uczenia maszynowego, modelowania predykcyjnego i przetwarzania języka naturalnego (NLP), ActualizeAI będzie nieustannie przeszukiwać rynki 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby dostarczać społeczności AltSignals dane rynkowe w czasie rzeczywistym w celu podejmowania decyzji handlowych.

Wszyscy posiadacze monet ASI uzyskają dostęp do AI Members Club, który zapewnia członkom wczesny dostęp do lukratywnych możliwości presale i handlu na rynkach krypto.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w ASI

Presale tokena ASI rozpoczyna się w marcu po cenie 0,012 USD, co stanowi jedno z najbardziej wartościowych ICO w 2023 r. AltSignals cieszy się już poparciem ponad 50 000 członków społeczności i oceną 4,9/5 na Trustpilot, więc jest to dobrze ugruntowana platforma, która oferuje ogromny potencjał wzrostu tym, którzy wcześnie zainwestują w ASI.

Cena ASI wzrośnie podczas jego presale do 0,02274 USD, po czym jego funkcje obsługujące sztuczną inteligencję trafią do świadomości szerszej publiczności kupującej krypto. Sztuczna inteligencja ma ogromną rolę do odegrania w przyszłości platform krypto, a te z nich, które wcześnie wykorzystają tę szansę, mogą odnieść ogromne korzyści. To wszystko sprawia, że AltSignals jest jednym z najlepszych obecnie dostępnych krypto.

Ryzyko inwestowania w ASI

Inwestowanie w każdy projekt, zwłaszcza nowszy, zawsze obarczone jest pewnym elementem ryzyka. Jednak w przypadku ASI ryzyka te są minimalizowane przez niską wartość monety w jej presale, co zmniejsza ryzyko znacznych spadków wartości, jeśli dno ponownie spadnie na rynki krypto, a obecne bessy rynkowe nie mają na nią deflacyjnego efektu, tak jak na bardziej ugruntowane monety.

Binance Coin (BNB) – Scentralizowany dostawca inteligentnych łańcuchów wspierany przez giełdę

Kapitalizacja rynkowa: $48,1 mld

Czym jest Binance Coin?

Binance coin (BNB) jest jedną z najbardziej znanych kryptowalut poza Bitcoinem, a Binance jest największą scentralizowaną giełdą krypto, obsługującą większość globalnych transakcji handlowych. Niedawno Binance poświęcił dużo czasu i pieniędzy na dywersyfikację swojej oferty, tworząc własny blockchain, Binance Smart Chain, napędzany przez natywny token, BNB.

Smart Chain Binance przeszedł długą drogę w szybkim tempie dzięki wsparciu Binance i oferuje bardziej scentralizowaną usługę blockchain niż większość jego konkurentów, takich jak Ethereum, Cardano i Solana. Korzyści płynące z tej oferty można znaleźć w szybkich czasach rozwiązywania bloków, jakie osiąga Binance Smart Chain, oraz niskich opłatach transakcyjnych, zaczynających się od 0,02 USD za transakcję.

Dlaczego warto rozważyć zainwestowanie w BNB

Moneta BNB zasila cały ekosystem Binance, w tym Binance Smart Chain. Posiadacze tych monet mogą również obstawiać swoje BNB, uzyskując możliwość zarabiania na swoich pieniądzach, a także wspierać transakcje na platformie. Dzięki bezpiecznej, taniej i energooszczędnej drodze do rynku otwartej dla deweloperów, rodzima waluta BNB może nadal rosnąć i zaoferować swoim inwestorom doskonałe zwroty w przyszłości.

Rzeczywiście, Binance Smart Chain pomaga stymulować wzrost w kilku branżach Web3, szczególnie przy rosnącej liczbie nowych projektów wybierających ich blockchain dzięki niskim opłatom transakcyjnym i za wsparcie inteligentnych kontraktów.

Ryzyko inwestowania w BNB

Binance już teraz cieszy się wysoką kapitalizacją rynkową. Chociaż jego wejście w świat blockchain sprawia, że jest on atrakcyjną perspektywą dla inwestorów, zwiększa to również poziom konkurencji, jaką otrzymuje. Zwiększa to ryzyko dewaluacji BNB, jeśli konkurenci wymanewrują ich na giełdach lub rynkach blockchain, co mogłoby wymazać całe miliardy z wartości tej monety.

Bitcoin (BTC) – Najlepsza cyfrowa waluta

Kapitalizacja rynkowa: $449,5 mld

Czym jest Bitcoin?

Wprowadzony na rynek w 2009 roku Bitcoin jest oryginalną kryptowalutą i nadal definiuje on branżę krypto. Nieustannie walczy z przeciwnościami, zyskując na popularności i wartości, aby stać się istnym wiatrowskazem, za pomocą którego mierzona jest kondycja całego rynku krypto.

Bitcoin wykorzystuje blockchain do rejestrowania i weryfikowania transakcji. Jest to system płatności „peer-to-peer”, który działa bez interwencji centralnego organu finansowego, takiego jak bank, a wszystkie transakcje są weryfikowane przez sieć komputerów zwaną węzłami.

Istnieje ograniczona podaż 21 milionów tokenów Bitcoin, a ten niedobór napędzał akcję cenową BTC na przestrzeni lat. Oprócz waluty cyfrowej, Bitcoin jest często porównywany do cyfrowego złota, dzięki swojemu potencjałowi ochrony przed inflacją.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w BTC

Bitcoin jest najcenniejszą monetą na rynkach krypto ze znaczną przewagą i wygląda na to, że pozostanie tak w dłuższej perspektywie. Ponieważ inne rynki aktywów krypto wciąż są we względnych powijakach, nie wiadomo, jak bardzo mogą one wzrosnąć w nadchodzących latach.

Z zapewnionym miejscem dla Bitcoina jako największej waluty, pozostaje on jedną z najlepszych opcji krypto dla inwestorów poszukujących obiecujących zwrotów, ponieważ jakakolwiek poprawa warunków rynkowych będzie spowodowana wzrostem ceny Bitcoina.

Ryzyko inwestowania w BTC

Najbardziej znaczącym ryzykiem związanym z inwestowaniem w Bitcoina jest to, że waluta ta jest zbywalnym aktywem niezwiązanym ze stablecoinem lub ważną walutą fiducjarną, taką jak USD. W chwili obecnej Bitcoin nie jest regulowany i nie posiada on centralnego organu, który pomagałby zachować jego wartość. Jeśli rynek zdecyduje, że BTC nie ma już żadnej wartości, moneta może stać się bezwartościowa dosłownie z dnia na dzień.

Ethereum – Największy dostawca blockchain

Kapitalizacja rynkowa: $198,5 mld

Czym jest Ethereum?

Druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej – Ethereum to największy na świecie dostawca przestrzeni blockchain dla innych projektów krypto, obsługujący szeroką gamę dApps (aplikacji zdecentralizowanych), w tym projekty DeFi, NFT, giełdy i platformy GameFi. Wykorzystuje ono technologię blockchain i inteligentne kontrakty, aby sprostać ogromnemu zakresowi przypadków użycia opisanych powyżej.

Po początkowych pracach nad kosztownym, powolnym i nieefektywnym mechanizmem konsensusu typu proof-of-work, Ethereum zareagowało na postępy konkurencji w przestrzeni, przechodząc na model proof-of-stake, wykorzystujący token ETH do walidacji transakcji. Chociaż znacznie poprawiło to usługę łańcucha bloków Ethereum, kolejne wydania mają się pojawić w 2023 r., aby odeprzeć inne zagrożenia ze strony konkurencyjnych łańcuchów bloków, które oferują większą skalowalność i niższe opłaty transakcyjne niż Ethereum jest w stanie zaoferować.

Dlaczego warto rozważyć zainwestowanie w ETH

Pozycja Ethereum jako lidera rynku w dostarczaniu technologii blockchain wydaje się być ugruntowana w perspektywie średnio- i długoterminowej, szczególnie w przypadku coraz większej liczby globalnych gigantów wykorzystujących tę sieć jako podstawę swoich ruchów w świecie krypto.

Tak długo, jak Ethereum będzie dotrzymywać swoich obietnic, ulepszając swój blockchain, oferując niższe opłaty transakcyjne, większą pojemność i szybsze transakcje, istnieje spora szansa, że ta ogromna kapitalizacja rynkowa mogłaby jeszcze bardziej wzrosnąć.

Ryzyko inwestowania w ETH

Jedna z największych zalet Ethereum, jego wysoka kapitalizacja rynkowa, jest również jednym z największych zagrożeń. Projekty o wysokich kapitalizacjach rynkowych regularnie odnotowują niższy poziom wzrostu niż nowsze projekty o niższej wartości. Dlatego inwestorzy mogą otrzymać bardziej ograniczone zwroty z inwestycji w ETH niż gdyby wybrali innego dostawcę blockchain.

Filecoin (FIL) – Najlepsza kryptowaluta do udostępniania plików

Kapitalizacja rynkowa: $2,6 mld

Czym jest Filecoin?

Filecoin to zdecentralizowana sieć pamięci masowej, która chce konkurować ze światowymi gigantami technologicznymi, takimi jak Amazon, Google i Microsoft oraz ich niemal monopolem na scentralizowane rozwiązania do przechowywania plików.

Zdecentralizowane rozwiązanie Filecoin umożliwia bezpieczne przechowywanie plików online bez potrzeby korzystania ze scentralizowanego dostawcy i umożliwia łatwe udostępnianie plików między zatwierdzonymi użytkownikami. Korzyści dla użytkowników są tutaj znaczące, ponieważ skalowalne rozwiązania pamięci masowej są dostępne za ułamek kosztów korzystania ze scentralizowanego dostawcy.

Projekt ten zapewnia zachęty ekonomiczne dla użytkowników, którzy przestrzegają zasad i obsługuje prawie 500 petabajtów danych dla klientów, co czyni go wiodącym obecnie na rynku krypto do przechowywania plików Web3.0.

Dlaczego warto rozważyć zainwestowanie w FIL

Natywny token FIL jest doskonałym przykładem kryptowaluty napędzającej określoną potrzebę rynku krypto. Już genialny przykład zdecentralizowanego Internetu, przypadek użycia Filecoina jest bardzo przekonujący. Ta nisza i stosunkowo niewielka kapitalizacja rynkowa zapewniają mnóstwo miejsca na wzrost w ciągu najbliższych kilku lat, co czyni FIL jedną z najlepszych opcji inwestycji w krypto obecnie do kupienia.

Inwestorzy zyskują ogromną użyteczność, kupując monety FIL, co czyni je bardziej atrakcyjną opcją inwestycyjną niż kilka innych walut, które mają wyższe kapitalizacje rynkowe. Czyni go to jedną z najlepszych obecnie dostępnych monet Web3.

Ryzyko inwestowania w FIL

Filecoin to wciąż stosunkowo nowa moneta, a wraz z tym wiąże się pewien poziom zmienności, na który bardziej ugruntowane projekty są odporne. Wielu inwestorów będzie czekać przed zainwestowaniem w FIL, aż technologia ta będzie w pełni zabezpieczona, aż większa liczba użytkowników skorzysta z opcji przechowywania Filecoin. Dopóki tak się nie stanie, istnieje ryzyko, że zaufanie do Filecoina może spaść, co doprowadzi do znacznej utraty jego wartości.

Chainlink (LINK) – Najlepsza kryptowaluta do danych on-chain

Kapitalizacja rynkowa: $3,7 mld

Czym jest Chainlink?

Chainlink to projekt krypto, który wykorzystuje swój natywny token LINK, aby włączyć swoje węzły do zapewnienia przejrzystości i umożliwienia inteligentnym kontraktom dostępu do danych ze świata zewnętrznego. Funkcjonalność ta jest coraz ważniejsza dla społeczności krypto, w szczególności dla zdecentralizowanych aplikacji i była kluczowa dla Chainlink, podczas tworzenia dużej liczby nowych partnerstw w porównaniu z jakimkolwiek innym projektem.

Zawierający jedne z najlepszych podstaw krypto na rynku, token ten jest hostowany na blockchainie Ethereum. Mimo to może on łatwo wchodzić w interakcje z kilkoma innymi łańcuchami, co umożliwia programistom bezproblemowe przesyłanie danych.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w LINK

Rosnąca liczba projektów, które chcą współpracować z Chainlink, aby uzyskać dostęp do większych poziomów danych blockchain i zwiększyć przejrzysty transfer inteligentnych kontraktów, sprawia, że technologia Chainlink jest wręcz koniecznością. Rosnąca liczba zastosowań tej technologii pokazuje, że jest tu jeszcze sporo miejsca na wzrost kapitalizacji rynkowej tego projektu.

Ponadto Chainlink wprowadza funkcję stakingu dla posiadaczy tokenów LINK, umożliwiając im zdobywanie nagród krypto podczas sprawdzania i zabezpieczania transakcji w sieci. To kolejny as w rękawie Chainlink, który zwiększa wartość jego propozycji inwestycyjnej.

Ryzyko inwestowania w LINK

Chociaż Chainlink jest uznanym projektem krypto z doskonałym przykładem użycia, szczególnie w ramach partnerstwa ze SWIFT, Chainlink jest narażony na ryzyko prześcignięcia przez konkurencję w miarę narastania walki o partnerstwa TradFi. Nasycenie rynku to kolejne potencjalne ryzyko dla wartości LINK w ciągu najbliższych kilku lat, co oznacza, że Chainlink musi być zawsze dwa kroki do przodu, aby zapewnić sobie miejsce jako jedna z najlepszych kryptowalut, w które można zainwestować.

Ripple (XRP) – Najlepsza kryptowaluta bankowa

Kapitalizacja rynkowa: $19,2 mld

Czym jest Ripple?

Ripple jest kryptowalutą o ugruntowanej pozycji w sektorze finansowym po uruchomieniu w 2012 roku. Wykorzystuje on swoją platformę RippleNet ze zdecentralizowanymi protokołami i umożliwia międzynarodowe płatności transgraniczne. Ma on na celu ustanowienie siebie jako długoterminowego rywala dla standardowego międzynarodowego systemu transakcyjnego SWIFT, który jest obecnie używany na całym świecie.

W tym celu Ripple ma wsparcie kilku znanych międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Bank of England, Bank of Canada i Santander, które są pod wrażeniem szybkości i niskich kosztów transakcji, na jakie pozwala Ripple. Dzięki natywnemu tokenowi XRP umożliwiającemu ogromną liczbę globalnych transakcji przy niskich kosztach, Ripple jest projektem o bardzo dużym potencjale, który może szybko stać się globalnym rozwiązaniem.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w XRP

Ripple jest obecnie przedmiotem pozwu wniesionego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), który koncentruje się na ważności XRP jako zdecentralizowanego projektu finansowego. Chociaż ten trwający proces sądowy spowodował, że jego ceny były niższe niż w przypadku niektórych innych projektów DeFi, ciągłe wsparcie znanych globalnych finansów jest dużym plusem na korzyść Ripple.

Sprawia to, że XRP jest potencjalnie bogatą okazją inwestycyjną, gdyby orzeczenie sądu okazało się dla nich korzystne. Wynik procesu sądowego przewidywany jest na dalszą część 2023 r., co czyni obecny moment idealnym czasem dla inwestorów, aby zdobyć monety XRP po niskiej cenie i dodać je do swojego portfela krypto, zanim potencjalnie eksploduje on w nadchodzących miesiącach.

Ryzyko inwestowania w XRP

Oczywiście, z drugiej strony, XRP jest poważnie zagrożony upadkiem – lub przynajmniej znaczną dewaluacją, jeśli pozew SEC zakończy się sukcesem, a Ripple stanie się przedmiotem ścisłych regulacji. Inwestorzy muszą więc podjąć ważną decyzję, aby rozważyć wszelkie zalety i wady tego projektu, zanim zdecydują, czy XRP jest wart tego ryzyka.

Dogecoin (DOGE) – Najlepsza moneta memowa do zainwestowania

Kapitalizacja rynkowa: $10,8 mld

Dogecoin ugruntował swoją pozycję jako oryginalna moneta memowa i został początkowo wprowadzony na rynek jako zabawne antidotum na poważny świat Bitcoina. Żart ten stał się poważny w ostatnich latach, gdy Dogecoin wspiął się do pierwszej dziesiątki kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej, zyskując wsparcie wielkich nazwisk w postaci Twittera i Tesli z Elonem Muskiem na czele.

Wielu, w tym Musk, wierzy, że Dogecoin może wkrótce stać się alternatywnym środkiem płatniczym i świadczyć usługi inteligentnej walidacji kontraktów. Jedną z ogromnych zalet Dogecoina jest jego duża, przyjazna i gościnna społeczność internetowa, która sprawia, że jest to miła i bezpieczna przestrzeń online do odkrywania bogatego świata krypto.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w DOGE

DOGE spisał się spektakularnie dobrze jak na projekt z tak małą wbudowaną użytecznością. To jednak prawda, że wsparcie jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych przedsiębiorców na świecie z pewnością nie zaszkodziło reputacji Dogecoina. Jednak największym powodem, dla którego warto zainwestować w DOGE, jest to, że dzięki kilku postępom technicznym otwiera się przed nim istny szereg nowych przypadków użycia tej monety.

Dzięki wsparciu wielkich nazwisk oraz wspaniałej, wspierającej i pełnej pasji społeczności, tylko niebo może być granicą dla DOGE, jeśli zdecyduje się on wyjść poza ofertę memów.

Ryzyko inwestowania w DOGE

Monety memowe posiadają historię gwałtownego reagowania na zmiany na rynku, a DOGE nie jest tutaj wyjątkiem. Przy niewielkiej ilości konkretnych dowodów na rozwój ekosystemu Dogecoin, nieograniczonej podaży tokenów mającej deflacyjny wpływ na wartość DOGE i bardzo niskiej użyteczności tokenów, brak postępu w DOGE jest jego największym zagrożeniem.

Shiba Inu (SHIB) – krypto moneta memowa Ethereum

Kapitalizacja rynkowa: $6,8 mld

Czym jest Shiba Inu?

Shiba Inu to moneta memowa, która czerpała inspirację z Dogecoina i stworzyła sobie oddaną społeczność zwolenników. W przeciwieństwie do DOGE, Shiba Inu wykazuje konkretne oznaki zwiększenia użyteczności swojego natywnego tokena SHIB, przesuwając go w kierunku tokena zarządzającego i budując infrastrukturę, która umożliwia użytkownikom obstawianie monet w aplikacji DeFi.

Skłoniło to kilku doświadczonych inwestorów, zwykle nieufnych wobec monet memowych, do ponownego rozważenia wartości SHIB, szczególnie biorąc pod uwagę jego wyniki podczas krypto zimy w 2022 roku. Po przetrwaniu niedawnej bessy, SHIB ma ugruntowaną pozycję wśród 20 najlepszych projektów krypto pod względem kapitalizacji rynkowej.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w SHIB

Członkowie społeczności SHIB argumentują, że wartość monety SHIB jest znacznie niedoceniana, szczególnie biorąc pod uwagę jej odejście od bycia monetą memową i budowanie w jej wartości poważnej użyteczności. Wskazują oni także na fakt, że wartość SHIB pozostaje niska, nawet gdy kapitalizacja rynkowa wzrasta.

Shiba Inu korzysta z bezpieczeństwa zapewnianego przez zbudowanie na łańcuchu blokowym Ethereum opartym na zasadzie proof-of-stake, co oznacza, że zaufanie do jego rozwiązania DeFi może wzrosnąć, prowadząc do potencjalnie znacznego wzrostu wartości.

Ryzyko inwestowania w SHIB

W przeciwieństwie do pewności, jaką okazują fani Shiba Inu, sceptycy zwracają uwagę na fakt, że przeważnie bardzo ciężko jest pozbyć się etykiety monety memowej. Chociaż Shiba Inu ma nadzieję, że przejście na rynek DeFi pomoże mu pozbyć się tej etykiety, dopiero z czasem okaże się, czy inwestorzy i rynki krypto się z tym zgodzą.

Cardano (ADA) – Skalowalna sieć blockchain

Kapitalizacja rynkowa: $12,6 mld

Czym jest Cardano?

Cardano to blockchain zbudowany przez współzałożyciela Ethereum, Charlesa Hoskinsona, jako odpowiedź na niektóre dostrzegane wady Ethereum, takie jak wysokie koszty transakcji, niska pojemność i brak skalowalności. Rezultatem tego jest wysoce zbadany i recenzowany blockchain, który przeszedł długą drogę do rozwiązania tych problemów.

Dwupoziomowa architektura Cardano pozwala Cardano Settlement Layer (CSL) na hostowanie dApps, a Cardano Computation Layer (CCL) na skoncentrowanie się na przetwarzaniu transakcji. W rezultacie szybkość transakcji jest tu znacznie większa, koszty są znacznie niższe, a Cardano może przetwarzać o wiele więcej transakcji na sekundę niż Ethereum.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w ADA

Skalowalność dostarczania blockchain jest rosnącym wymaganiem dla projektów krypto, zarówno tych starych jak i nowych, a Cardano szybko zbudował swoją bazę lojalnych zwolenników od momentu jego uruchomienia. Jest to jeden z najaktywniejszych łańcuchów bloków warstwy 1 dla dApps i obsługuje on projekty od monet memowych po rozwiązania DeFi.

Pomimo ostatnich ulepszeń Ethereum, Cardano nadal pozostaje jedną z najlepszych opcji skalowalności, opłacalności i szybkości na rynku, dzięki czemu jest gotowy do ekspansji w sektorze blockchain.

Ryzyko inwestowania w ADA

Na horyzoncie pojawiają się poważne zagrożenia dla ceny ADA, w szczególności ciągły rozwój i zbliżające się wydanie nowych funkcji Ethereum w tym roku, które mogą podważyć status Cardano jako jednej z najbardziej elastycznych platform blockchain.

Solana (SOL) – Prosperujący protokół blockchain warstwy 1

Kapitalizacja rynkowa: $8,5 mld

Czym jest Solana?

Solana jest dostawcą blockchain warstwy 1, ustanowionym jako pretendent do przejęcia dominacji Ethereum w jego sektorze. W przeciwieństwie do Cardano, najbardziej znacząca różnica między Solaną, a Ethereum polega na pionierskim wykorzystaniu konsensusu w zakresie dowodu historii obok dowodu stawki.

Zapewnia to dodatkową przejrzystość walidacji transakcji i okazało się, że jest on szybszy, tańszy, bardziej energooszczędny i ma znacznie większą pojemność transakcyjną niż inni dostawcy blockchain.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w SOL

Natywna moneta SOL zasila platformę Solany i pomogła Solanie stać się popularnym rozwiązaniem dla rozwijających się sektorów cyfrowych nieruchomości i metaverse. Podczas gdy Ethereum nadal ma największy udział w rynku, Solana jest atrakcyjną alternatywą dla nowszych projektów poszukujących bardziej opłacalnych miejsc, w których można rozpocząć działalność.

W miarę dojrzewania tych nowych projektów inwestorzy mogą oczekiwać, że cena SOL wzrośnie, jednocześnie podnosząc kapitalizację rynkową znacznie powyżej poziomu 10 miliardów dolarów i nawet dalej.

Ryzyko inwestowania w SOL

Jednym z największych problemów, który powstrzymał Solanę przed pokonaniem Cardano jako najwybitniejszego rywala Ethereum jako dostawcy warstwy 1, jest niski poziom łączności sieciowej. Zgłoszono już kilka awarii systemu, podczas których system musi być regularnie zatrzymywany, aby umożliwić przeprowadzenie konserwacji. Im dłużej te problemy trwają, tym większy mają one wpływ na zdolność SOL do osiągania nowych wyżyn.

Wniosek: Jakie kryptowaluty najlepiej teraz kupić?

Chociaż rok 2023 dopiero niedawno tak naprawdę się rozpoczął, może to być rok, w którym niektóre z najbardziej ugruntowanych projektów powrócą do zapewniania inwestorom dobrych poziomów zysków. Jednak wygląda na to, że nowy gracz – Metacade, przewyższy swoich bardziej ugruntowanych rywali dzięki swojemu bogatemu potencjałowi i presale o niskiej wartości, która już przyciągnęła do siebie tysiące inwestorów.

Z ogromną użytecznością wbudowaną w monetę MCADE, bogatą i zróżnicowaną ofertą dla inwestorów oraz potencjałem do przewodzenia sektorowi GameFi przez wiele lat, łatwo zrozumieć, dlaczego analitycy typują MCADE jako monetę o najwyższych wynikach w 2023 roku.

Krypto FAQ

Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty to cyfrowe monety, które są weryfikowane za pomocą szyfrowania. Umożliwia to przeprowadzanie bezpiecznych transakcji walutowych na łańcuchach bloków z weryfikacją sieci komputerów. Kryptowalutami można handlować online za pośrednictwem obu giełd i są one zwykle zdecentralizowane, co oznacza, że pozostają poza kontrolą organu centralnego, takiego jak bank lub rząd.

Czym jest krypto presale?

Często znana jako Initial Coin Offering (ICO), krypto presale umożliwia nowym projektom zebranie funduszy poprzez sprzedaż ich monety wybranej grupie inwestorów po obniżonej, stałej cenie. Zebrane fundusze wspierają następnie rozwój całego projektu i nagradzają inwestorów potencjalnymi zyskami, gdy moneta ta jest notowana na publicznych zdecentralizowanych i scentralizowanych giełdach krypto.

Która kryptowaluta eksploduje w 2023 roku?

Nowsze projekty krypto mają większe możliwości eksplozji w 2023 r., biorąc pod uwagę, że posiadają one znacznie niższe kapitalizacje rynkowe niż bardziej ugruntowane projekty. Metacade i AltSignals to doskonałe przykłady nowych projektów krypto, które mogą wynagrodzić swoich inwestorów do końca 2023 roku i znacznie później.

Którą kryptowalutę kupić dzisiaj na krótki okres?

Metacade to projekt, który może przynieść doskonałe wyniki krótkoterminowe dzięki stałej podaży tokenów i niskiej cenie w presale. ASI wygląda również na bardzo dobrą opcję dla inwestorów poszukujących krótkoterminowego zwrotu dzięki wykorzystaniu technologii AI.

Która kryptowaluta ma najlepszy długoterminowy potencjał?

Rynki krypto szybko się rozwijają, a nowe projekty pojawiają się regularnie. Jednak inwestorzy patrzący w dłuższej perspektywie mogą wzbogacić się dzięki doskonałym planom Metacade, aby w nadchodzących latach znaleźć się w czołówce rozwijającego się sektora GameFi.

W jaką kryptowalutę najlepiej inwestować w 2023 roku?

Najlepszym projektem krypto do zainwestowania w tym roku jest ten, który oferuje wejście po najniższej cenie, ale posiada największy potencjał wzrostu. Nowe projekty, takie jak Metacade i AltSignals, są idealnymi przykładami doskonałych inwestycji w krypto w 2023 roku.

