Wywiad: Web3 się rozpada, ale jak to jest być liderem na tym rynku?

Wiele razy pisałem o moich wątpliwościach dotyczących wartości Web3 i metaverse oraz o szumie wokół tej przestrzeni.

Choć niektórzy się z tym nie zgadzają, nie ma wątpliwości, że ostatni rok był bardzo trudny dla całej przestrzeni. Skandale, takie jak spirala śmierci LUNA i upadek Celsiusa latem ubiegłego roku, przyczyniły się do załamania rynku kryptowalut jako całości. I to nawet bez wspominania o upadku FTX.

Jednak aktywność w tej przestrzeni nadal trwa. Aby uzyskać wgląd w to, jak założyciele pozostają wytrwali i zdeterminowani, aby iść naprzód, przeprowadziliśmy wywiad z CEO firmy web3 VUCA Digital, którą jest Pan Lorattawut.

Invezz (IZ): Czy możesz zacząć od opowiedzenia nam czegoś o sobie?

Pan Lorattawut (PL): Nazywam się Pan Lorattawut i pełnię funkcję CEO firmy VUCA Digital, która zasila projekt CROWN Token. Zaangażowałem się w VUCA, gdy dołączyłem do jego firmy macierzystej, T&B Media Global, w 2019 roku.

Moje doświadczenie jest związane z usługami finansowymi – wcześniej pracowałem w firmie konsultingowej i doradczej o pełnym zakresie usług inwestycyjnych – dlatego nadzoruję inwestycje VUCA, aktywa cyfrowe, strategię i rozwój biznesu. Moja praca w trad-fi i fintechu naturalnie przyciągnęła mnie w orbitę DeFi i Web3.

IZ: Jak według Ciebie zmieniło się spojrzenie na przestrzeń metaverse/web3 w ciągu ostatniego roku?

PL: Niektóre instytucje wskazywały na problemy, jakich doświadczyła przestrzeń Web3 w ostatnim roku jako powód, by jej nie ufać lub uznać za oszustwo. Ale wielu indywidualnych użytkowników i potencjalnych klientów nadal jest bardzo zainteresowanych blockchainem, metaverse i kryptowalutami, a w przestrzeni codziennie pojawiają się nowi adoptujący.

Ludzie wierzą w potencjał wirtualnego świata i to, jak wpłynie on na nasze życie i nasze firmy. Niektórzy mogą być niechętni do bycia pierwszym adoptującym, ale nie chcą pozostać w tyle. Pytanie, które się teraz pojawia, to nie “czy to jest realne?”, ale “jak zamierzamy zaadoptować tę technologię w naszym modelu biznesowym?” i “czy powszechna adopcja nadejdzie szybciej, niż początkowo sądziliśmy?”.

IZ: Czy innowacyjność w trudnych warunkach makroekonomicznych jest wyzwaniem?

PL: W zasadzie nie jest to większe wyzwanie niż w bardziej prosperujących czasach. Tak czy inaczej, jako przedsiębiorca musisz być wytrwały, mieć oryginalny pomysł, który wyróżnia się na tle konkurencji i wiedzieć, jak nawiązać kontakt z odpowiednimi ludźmi.

Może być mniej dostępne finansowanie niż w bardziej optymistycznym rynku, ale nadal będziesz konkurować o te zasoby tak czy inaczej. Trudny rynek to dla firmy czas na budowanie, rozwój i ocenę sposobu zarządzania kapitałem.

IZ: W jaki sposób bessa wpłynie na branżę kryptowalut w przyszłości?

PL: Kryptowaluty są w swoim cyklu ożywienia i upadku. Gdy więcej uchybień zostanie ujawnionych, a rynek osiągnie niski punkt, ceny osiągną dno. Inwestorzy powinni być wtedy w stanie lepiej oddzielić dobre projekty i platformy z fundamentami i wiarygodnością od tych słabszych.

Na szerszą skalę bessa wpływa na zaufanie ludzi do kryptowalut. Uważają, że aktywa, których wartość zmienia się dramatycznie, są zbyt niestabilne, aby były opłacalne w dłuższej perspektywie i mogły zostać wbudowane w gospodarkę.

Uczymy się, że musimy zastosować te waluty i aktywa we właściwy sposób i we właściwym czasie. Ustalenie, do jakich branż je włączyć i do jakich grup demograficznych się odwołać, zapewni długoterminową wiarygodność i stabilność kryptowalut, niezależnie od tego, czy rynek jest niedźwiedzi czy byczy.

IZ: Jakie jest ogólne nastawienie do kryptowalut w Azji?

PL: Kryptowaluty są szeroko stosowane w Azji i wciąż się rozwijają. Duża populacja młodzieży to grupa obeznana z technologią, bardzo otwarta na próbowanie nowych rzeczy. Starsze pokolenia stają się również bardziej otwarte i chętne do eksperymentowania z kryptowalutami i zasobami cyfrowymi.

Na początku aspekt spekulacyjny zdominował rynek. I nawet po kilku burzach, kryptowaluty wciąż tu są, przedsiębiorcy wciąż rozwijają projekty, a VC wciąż w nie inwestują. Pogląd na kryptowaluty dotyczy teraz bardziej ich realnego biznesu i możliwości wzrostu.

Projekty Web3 w Azji są napędzane przez popyt ze strony użytkowników końcowych i różnych sektorów biznesowych – na przykład usług finansowych, rozrywki, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego i handlu elektronicznego. Są to szybko rozwijające się branże, które również dążą do wykorzystania technologii blockchain w swojej działalności.

Dystrybucja władzy, udział społeczności, większa użyteczność oraz nagrody i korzyści to atrybuty, które wspierają rozwój branży Web3.