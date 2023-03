Prognoza ceny Metacade (MCADE) po zakończeniu przedsprzedaży

Milko jest analitykiem finansowym obejmującym rynki kryptowalut. Rozpoczął swoją karierę handlując walutami fiat, zanim zanurzył się we wszechświecie kryptowalut… czytaj więcej

W miarę jak rośnie przestrzeń gier blockchain, gracze są rozpieszczani różnorodnością tytułów, z których mogą wybierać.

Jednak nie każda gra jest zbudowana jednakowo i nie wszystkie stanowią solidny sposób, w jaki gracze mogą zarobić na czasie poświęconym na tytuły.

Metacade to nowy projekt, który może zmienić tę branżę i stworzyć ekosystem, który ułatwi poruszanie się po przestrzeni GameFi. Przyjrzymy się funkcjonalności i wartości Metacade (MCADE) i przeanalizujemy, jak daleko może się ona wspiąć pod względem wartości.

Wkrótce koniec przedsprzedaży Metacade: jakiej ceny mogą spodziewać się inwestorzy?

Na dzień 21 marca 2023 roku przedsprzedaż MCADE znajduje się na etapie 7, gdzie jej wartość wynosi 0,0185 USD.

Przedsprzedaż została zrealizowana w 98,94%, a w kolejnym, końcowym etapie wartość wzrośnie do 0,02 USD. Większość tokenów MCADE została już sprzedana – 947,896,499 tokenów, a pozostało jedynie 7,103,501. Oznacza to, że MCADE wchodzi w ostatnią fazę przedsprzedaży, a inwestorom i handlowcom pozostał ograniczony czas na zdobycie tokena przy jego obecnej wartości.

Na tej podstawie jasne jest, że popyt na token jest wysoki i jako taki, po zakończeniu przedsprzedaży, jego wartość może osiągnąć nowy poziom. Aby dowiedzieć się więcej o procesie przedsprzedaży, zalecamy odwiedzenie strony internetowej Metacade.

Do końca czwartego kwartału 2023 roku kryptowaluta Metacade (MCADE) może potencjalnie wzrosnąć do 0,1 USD, co stanowi najwyższy poziom w historii.

Wzrost ten będzie napędzany przez ruch w kierunku gier na blockchainie oraz atrakcyjność mechanizmów stakingu, które nagradzają graczy i zachęcają ich do dalszego korzystania z platformy i ekosystemu.

Czy Metacade osiągnie poziom 1 USD?

Przestrzeń GameFi i atrakcyjność modelu Play-to-Earn (P2E) docierają również do głównego nurtu gier. Oznacza to, że obok mniejszych, niezależnych twórców gier tworzących gry oparte na Web3, w przyszłości nadejdzie moment, w którym nawet studia gier AAA zaczną wchodzić w przestrzeń blockchain.

Ponieważ Metacade (MCADE) ma stać się centrum tych wiadomości, wydarzeń, wydarzeń i procesów budowania społeczności, ma potencjał, aby stać się platformą dla wielu nowo wydanych gier.

Im wyższa baza użytkowników za Metacade, tym większą użyteczność i wartość może mieć token MCADE.

Metacade, jako projekt, może odnotować wysoki poziom wzrostu w latach 2023 i 2024. Początkowo projekt musi zbudować społeczność, obserwujących i ogólny ekosystem przypadków użycia i gier, aby były postrzegane jako wartościowe przez inwestorów i handlowców. Jego wartość jednak już rośnie.

Ze względu na swoją strukturę dotyczącą przychodów z reklam, turniejów, losowań nagród, wydarzeń i motywowanego procesu testowania gier wraz ze starterem, jego wartość może prawdopodobnie wzrosnąć do 1 USD do końca 2025 roku.

Czym jest Metacade i jak działa?

Metacade (MCADE) buduje najlepsze centrum społeczności Web3, w którym gracze i entuzjaści kryptowalut mogą współpracować i komunikować się ze sobą.

Celem platformy jest bycie centrum GameFi, gdzie ludzie mogą być częścią społeczności Web3 i całej kultury.

Gracze mogą korzystać ze swoich ulubionych gier lub projektów Play-to-Earn (P2E) i zwiększać swoje szanse na wygranie nagród.

Gracze mogą się spotykać, komunikować i otrzymywać zachęty za pośrednictwem tokena MCADE.

Platforma wyróżnia się programem Metagrant, w którym społeczność głosuje i kieruje środki dostępne w skarbcu do twórców i gier, które chce wspierać.

Dzięki dotacjom twórcy chcą ożywić nowe gry. Dodatkowo istnieje dedykowana tablica ofert pracy i koncertów, na której każdy, kto szuka pracy w przestrzeni blockchain, może rozpocząć aplikowanie na dostępne stanowiska.

Jeśli chodzi o technologię bazową, Metacade (MCADE) jest również zbudowany na szczycie blockchaina Ethereum (ETH).

Oznacza to, że token MCADE jest kryptowalutą zgodną z ERC-20, którą można kupić i przechowywać na blockchainie. Oznacza to również, że wiele portfeli wspierających standard tokenów będzie teraz obsługiwać MCADE, zapewniając, że jest on dostępny dla każdego.

Czy warto inwestować w token MCADE?

Będzie to w dużym stopniu zależało od ogólnych celów inwestora lub przedsiębiorcy. Projekt Metacade (MCADE) ma duży potencjał wzrostu w zakresie swojej oferty i ekosystemu. Większość tokenów została już sprzedana, co wskazuje na prawdziwy popyt.

Należy pamiętać, że ten projekt jest na wczesnym etapie i prawdopodobnie pojawi się o wiele więcej aktualizacji, zmian i odwołań, gdy będziemy zbliżać się do końca 2023 roku.

Mając to na uwadze, dla inwestorów, którzy są cierpliwi i chcą kryptowaluty o wysokiej wartości na dłuższą metę oraz wierzą w gamingowy aspekt przestrzeni Web3, zakup tokena MCADE stanowi solidny sposób, dzięki któremu mogą zaangażować się we wczesne etapy projektu, który może zapewnić sobie pozycję lidera w branży.

Zdecentralizowane centrum społecznościowe, duża różnorodność metod, za pomocą których gracze mogą zarabiać, oraz ogólne wsparcie dla nowych gier, programistów i ofert pracy, tworzą wyjątkowy ekosystem.