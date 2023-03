W przeszłości znaliśmy go tylko jako przestrzeń kryptowalutową. Jednak ekosystem odnotował ogromny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat i jest obecnie znany jako ekosystem Web3.

Web3 to ekspansywny termin, który obejmuje różne segmenty, w tym GameFi, DeFi, Metaverse, monety meme i wiele innych.

Metacade pojawił się jako jeden z obiecujących projektów Web3. Jednak ze względu na tysiące dostępnych obecnie projektów Web3, inwestorom trudno jest być na bieżąco z każdym z nich.

W tym artykule przyjrzymy się Metacade i dlaczego stał się on ekscytującym projektem dla inwestorów Web3. Ekosystem Web3 widział kilka ekscytujących projektów w ostatnich latach, w tym Decentraland, Axie Infinity i The Sandbox. Metacade może stać się jednym z tych projektów. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co Metacade ma do zaoferowania inwestorom.

Czy Metacade oferuje świetną okazję inwestycyjną?

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę Grandview, sektor gier jest obecnie wart około 195 miliardów dolarów i oczekuje się, że w latach 2023-2030 będzie się rozwijał ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 12,9%.

Oznacza to, że ekosystem gier ma być wart ponad 500 miliardów dolarów w ciągu najbliższych siedmiu lat.

GameFi szybko staje się ważnym aspektem ekosystemu Web3, z niektórymi wiodącymi twórcami gier wykorzystującymi technologię blockchain i kryptowaluty, aby dotrzeć do większej liczby osób.

Decentraland, ApeCoin i Axie Infinity to niektóre z projektów gier, które odnotowały ogromny wzrost podczas ostatniej hossy. Eksperci rynku optymistycznie zakładają, że nowy cykl byka może wkrótce się rozpocząć, a ceny aktywów kryptowalutowych mogą osiągnąć nowe wszechczasów w 2023 i 2024 roku.

Jako jeden z najbardziej innowacyjnych projektów gier play-to-earn, Metacade może być jednym z projektów, na które warto zwrócić uwagę w nadchodzącym cyklu byków. Jako projekt zorientowany na społeczność, Metacade wprowadza kilka przełomowych funkcji i pakiet all-inclusive dla zabawy i nagród, co może uczynić go jeszcze bardziej korzystnym dla użytkowników. Stąd też ostatecznie przyczynia się do wzrostu wartości MCADE w średnim i długim terminie.

Czy Metacade osiągnie 0,5 USD do 2024 roku?

MCADE, natywny token ekosystemu Metacade, jest obecnie w fazie przedsprzedaży. Token sprzedaje się po 0,02 USD, przy czym ponad 89% tokenów zostało już sprzedanych.

Spojrzenie na sprzedaż tokenów pokazuje, że istnieje ogromny popyt na MCADE, ponieważ Metacade zebrał do tej pory ponad 16 milionów dolarów.

Podobnie jak liczne projekty w ekosystemie Web3, takie jak Solana (cena w przedsprzedaży 0,22 USD), a także Axie Infinity (cena w przedsprzedaży 0,1 USD), MCADE może zobaczyć ogromny skok cenowy, gdy etap przedsprzedaży się zakończy, a token będzie dostępny na jednej lub kilku głównych giełdach kryptowalut.

Zwiększony popyt, w połączeniu z przewidywanym cyklem byka (jak donosi Invezz tutaj), może spowodować rajd Metacade w kierunku psychologicznego poziomu 0,50 USD w ciągu następnego roku. Rajd MCADE zależałby od inicjatyw projektu w ciągu najbliższych kilku miesięcy i ogólnych warunków fundamentalnych szerszego rynku kryptowalut.

Czym jest Metacade?

Metacade to platforma gier napędzana przez społeczność, która jest zasilana przez blockchain Ethereum. Projekt zamierza zrewolucjonizować ekosystem play-to-earn, pozwalając użytkownikom cieszyć się nowymi doświadczeniami Web3.

W swojej białej księdze zespół opisuje Metacade jako ostateczną platformę Web3, zaprojektowaną, aby umożliwić użytkownikom płynne granie, łączenie się, budowanie i zarabianie. Zespół zamierza przekształcić Metacade w zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO) do 2024 roku, przyznając posiadaczom MCADE i użytkownikom kontrolę zarządzania ekosystemem. Posiadacze tokenów i użytkownicy odgrywaliby kluczową rolę w rozwoju ekosystemu poprzez głosowanie w zakresie zarządzania.

Jak działa Metacade?

To, co czyni Metacade interesującym projektem, to fakt, że w przeciwieństwie do niektórych swoich konkurentów, Metacade nie jest po prostu grą do zarabiania. Metacade to platforma gier, która mieści w sobie szeroką gamę gier arkadowych i grywalizacji. Obecność turniejów i konkursów P2E czyni Metacade interesującą platformą, ponieważ użytkownicy mają możliwość zarabiania tokenów MCADE za pośrednictwem tych wydarzeń.

Oprócz zarabiania poprzez granie w gry na Metacade, zespół zintegrował inne sposoby zarabiania przez graczy. Gracze i posiadacze tokenów mogą stawiać swoje tokeny MCADE, co pozwala im zarobić więcej pieniędzy za udział w zarządzaniu ekosystemem.

Podczas gdy niektóre projekty P2E skupiają się tylko na aspekcie gier, Metacade pracuje nad zbudowaniem platformy, która zapewnia użytkownikom pełne doświadczenie Web3.

Czy kryptowaluty są dobrą inwestycją długoterminową?

Aby określić, czy kryptowaluty są dobrymi inwestycjami długoterminowymi, musisz spojrzeć na wyniki branży w ciągu ostatniej dekady. Bitcoin wzrósł z poprzedniego rekordowego poziomu wszech czasów wynoszącego 19,000 dolarów w 2017 roku, aby osiągnąć nowy – 69,000 dolarów w 2021 roku.

Rynek przechodzi cykle byka i niedźwiedzia. Podczas cykli niedźwiedzia ceny aktywów kryptowalutowych spadają o 50% lub więcej. Jednak odzyskują one podczas cykli byka, aby osiągnąć nowe wszechczasów.

W ciągu ostatniej dekady wyniki kryptowalut były ogólnie pozytywne. Branża wzrosła z kapitalizacji rynkowej mniejszej niż 1 miliard dolarów, aby obecnie stać powyżej 1 biliona dolarów.

Czy tokeny GameFi to dobra inwestycja długoterminowa?

GameFi stało się integralną częścią ekosystemu Web3, a model P2E kusi kolejnych graczy do wejścia w branżę. AXS, natywny token ekosystemu Axie Infinity, jest jednym z najczęściej używanych tokenów GameFi.

Jego użyteczność wzrosła masowo w ciągu ostatnich kilku lat i dostarczyła inwestorom 8000% zwrotu z inwestycji (ROI). Ten przykład pokazuje poziom wzrostu, jaki mogą osiągnąć tokeny GameFi.

Czy warto kupić Metacade?

Metacade może okazać się doskonałą inwestycją dla inwestorów dzięki mnóstwu funkcji i działań przygotowanych przez zespół. W swojej białej księdze zespół powiedział, że buduje ekspansywną platformę GameFi i wdroży unikalne podejście do tokenomiki.

Przedsprzedaż MCADE jest obecnie w szóstym etapie i szybko się wyprzedaje, co wskazuje, że istnieje popyt na token. Wyniki MCADE w średnim i długim okresie będą zależeć od innowacji rozwijanych przez Metacade po fazie przedsprzedaży i warunków fundamentalnych szerszego rynku kryptowalut.

Ogólnie rzecz biorąc, MCADE może okazać się godną inwestycją dzięki proponowanemu uruchomieniu funkcji Play2Earn, Create2Earn i Work2Earn oraz Zarządzaniu DAO do przyszłego roku.