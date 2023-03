Chcesz stać się częścią społeczności tradingowej? AltSignals rozpoczął przedsprzedaż nowego tokenu $ASI, który zarabia na członkostwie w platformie AI dla traderów. W swojej przedsprzedaży wyprzedano 46,21% tokenów, przy czym zebrano 221,791.692 USD z łącznej kwoty 480,000 USD.

Cena początkowa $ASI wynosi 0,012 USD. Do czasu zakończenia czteroetapowej przedsprzedaży wartość ta wzrosłaby do 0,02274 USD. Do przedsprzedaży można dołączyć tutaj.

Czym jest AltSignals?

Sztuczna inteligencja to przyszłość. W świecie handlu jest teraźniejszością, z algorytmami pomagającymi traderom generować wysokiej jakości i niezawodne sygnały. Wystarczy jednak pomyśleć o tokenie, który zasila usługę sygnałów handlowych. Możesz należeć do społeczności traderów, głosować w sprawie zarządzania i zarabiać na tokenie natywnym i powiązanych zaangażowaniach.

Nowa platforma AI od AltSignals, ActualizeAI, robi to wszystko. AltSignals został uruchomiony w 2017 roku i zyskał popularność dzięki dostarczaniu wysokiej jakości sygnałów na rynkach forex, akcji i kryptowalut. Doświadczony zespół AltSignals generuje sygnały za pomocą algorytmu pokonującego rynek, AltAlgo™.

Na wypadek, gdybyś zastanawiał się, jak popularny jest AltSignals, ma ponad 50,000 członków na Telegramie i ocenę 4,9/5 gwiazdek na Trustpilot. Platforma jest teraz gotowa zrewolucjonizować swoją działalność za pomocą platformy AI, ActualizeAI. Po uruchomieniu zakres usługi sygnału handlowego poszerzy się, przynosząc korzyści nawet inwestorom CFD.

Jak działa AltSignals ($ASI)?

$ASI zasila platformę AltSignals AI, ActualizeAI. Podstawową rolą tokena jest stanie się jednostką członkowską w ekosystemie AltSignals AI. Kryptowaluta będzie używana do przekazywania wartości w ramach społeczności AltSignals.

Członkowie będą zdobywać token po dołączeniu do grupy AltSignals Innovation i wniesieniu wkładu w projekty typu bounty platformy. $ASI będzie również uprawniać posiadaczy do nadchodzących prywatnych sprzedaży nowych projektów na platformie. Użytkownicy mogą zarabiać $ASI, biorąc udział w losowaniach nagród i konkursach związanych z handlem.

Generalnie to, jak duży dostęp ma dana osoba na AltSignals, będzie zależało od liczby tokenów, które posiada w swoim portfelu. Inwestorzy kupujący tokeny $ASI w przedsprzedaży będą mieli wczesny dostęp do ActualizeAI.

Czy AltSignals oferuje świetną okazję inwestycyjną?

Jeśli szukałeś aktywa wspieranego przez prawdziwą społeczność i oferującego wymaganą usługę, AltSignals ($ASI) może być dobrym wyborem. Platforma buduje nazwę od około pół dekady, co oznacza, że popyt na usługę już istnieje. Dlatego też tokeny $ASI są inwestycją o niskim ryzyku. Dlaczego?

Algorytm ActualizeAI opiera się na udanym modelu biznesowym, któremu inwestorzy ufają. W związku z tym oczekuje się, że inwestorzy szukający wysokich nagród dzięki sygnałom Algorytmu dołączą do niego, kupując $ASI. To napędzi popyt na token i zwiększy jego cenę, przynosząc korzyści wczesnym inwestorom.

Czy $ASI osiągnie 1 USD do końca 2024 roku?

Jak już zauważyliśmy, AltSignals ma już swoją społeczność. Więc nie jest to trudna matematyka, aby przewidzieć, że cena gwałtownie wzrośnie, gdy token trafi na główne giełdy i więcej inwestorów wejdzie na pokład. Niemniej jednak, cena 1 USD jest wysoce spekulacyjna. Dokonajmy obliczeń w tym zakresie.

$ASI będzie wyceniony na 0,02274 USD w końcowej fazie przedsprzedaży. Aby dotrzeć do 1 USD, cena będzie musiała wzrosnąć o 4,297%. Czy jest to realistyczne? Tak, jest; ceny tokenów wzrosły o więcej niż ten procent po wejściu na giełdy. Jednak potrzeba czasu, aby zebrać ogromną płynność, aby zobaczyć taki zysk. Nie odbiera to faktu, że nowatorski token jak $ASI może zebrać płynność w krótkim czasie. Tylko, że bylibyśmy zbyt ambitni w tworzeniu takiej prognozy.

Realistyczny cel to 10-krotny zwrot lub cena co najmniej 0,22 USD zaraz po wejściu tego tokena na giełdę. Historia uczy, że tokeny zyskują dwa razy więcej niż 10x zaraz po wejściu na giełdę, więc nasza prognoza jest dość konserwatywna.

Czy warto zainwestować w $ASI już teraz?

Przedsprzedaż może być myląca, ponieważ ceny są ustalone, a w jakiś sposób popyt jest ograniczony. Tokeny stają się wartościowe po wejściu na giełdy, gdy są dostępne dla wielu. Jako takie, inwestowanie w $ASI teraz jest korzystne, ponieważ wycena jest nadal niska. Już samo trzymanie tokena do końca przedsprzedaży gwarantuje prawie 90% zwrot.