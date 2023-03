Branża kryptowalutowa ma się dobrze w 2023 roku, nawet gdy regulatorzy nadal dokręcają śruby. Bitcoin (BTC/USD), największa kryptowaluta na świecie, skoczyła w tym tygodniu do wielomiesięcznego maksimum, podczas gdy całkowita kapitalizacja rynkowa branży skoczyła do ponad 1,2 biliona dolarów.

Kolejna ważna wiadomość dotycząca kryptowalut dotyczyła Metacade (MCADE), nadchodzącego projektu GameFi, który w końcowej fazie przedsprzedaży zebrał ponad 16 milionów dolarów. Deweloperzy sprzedali ponad 1,12 miliarda tokenów, pozostało zaledwie 33 miliony, a inwestorzy walczą z czasem – przedsprzedaż kończy się w piątek o 23:59 czasu pacyficznego.

Rozwój branży GameFi

Gaming i metaverse to dwa z największych przypadków użycia dla branży blockchain i Web3. Gry te umożliwiają użytkownikom zarabianie pieniędzy w trakcie gry, a także przyczyniają się do ich rozwoju.

Ostatnie badania pokazują, że całkowity adresowalny rynek (TAM) jest ogromny i oczekuje się, że w najbliższych latach będzie nadal rósł. W jednym z badań oszacowano, że branża GameFi została wyceniona na 9 miliardów dolarów w 2021 roku i że do 2028 roku wzrośnie do ponad 28 miliardów dolarów.

W innym raporcie oszacowano, że branża będzie nadal rosnąć i osiągnie 2,8 miliarda dolarów do 2028 roku. Inne raporty wykazały, że gaming i metaverse są jednymi z najszybciej rozwijających się sektorów w branży blockchain.

Żeby było jasne. Tradycyjne platformy grywalizacji, takie jak Decentraland i Axie Infinity, wszystkie przeszły przez ciężki okres. Po doświadczeniu silnego wzrostu w swoich wczesnych dniach, platformy te odnotowały spadek wzrostu w ciągu ostatnich kilku lat. Decentraland widział, jak liczba dziennych aktywnych użytkowników spadła do mniej niż 10,000, pomimo miliardowej wyceny.

Dlatego przyszłość branży GameFi będzie zależała od nowych platform, które będą zawierały lekcje z oryginalnych produktów. Dzieje się tak we wszystkich branżach. Na przykład Tesla nie była pierwszym pojazdem elektrycznym, podczas gdy Google nie było pierwszą wyszukiwarką. Branże stają się lepsze z czasem.

Jak Metacade zmieni branżę

Metacade jest jednym z graczy nowej generacji w branży gier. Zgodnie z oficjalnym dokumentem, Metacade to gra arkadowa P2E, która zostanie zbudowana od podstaw z myślą o graczach. Ponadto gracze będą mogli spotykać się z innymi graczami, dzielić się zainteresowaniami i pomysłami, a następnie zlecać ich realizację w grze.

Innymi funkcjami będzie możliwość zobaczenia trendów w grach, tablic liderów i publikowania recenzji. Co najważniejsze, jako gra play-to-earn, użytkownicy będą otrzymywać nagrody za pomocą tokena MCADE, który będą mogli wymienić na gotówkę.

Token MCADE będzie miał inne użyteczności w ekosystemie, w tym między innymi przychody z reklam, oferty pracy, testowanie gier i udział w turniejach.

Czy Metacade to dobra inwestycja?

Metacade dobrze radziło sobie w ciągu ostatnich kilku miesięcy w fazie przedsprzedaży. Twórcom udało się zebrać ponad 16 milionów dolarów od użytkowników z całego świata. W swojej końcowej fazie token wzrósł do 0,02 USD, co było wyższe niż w początkowym okresie.

Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, czy Metacade będzie fajnym ekosystemem dla graczy i czy token MCADE będzie dobrze sobie radził w dłuższej perspektywie. Ale kilka katalizatorów sprawia, że na razie jest to dobra inwestycja. Po pierwsze, cena jest nadal bardzo niska w okresie przedsprzedaży, z jednym MCADE idącym za 0,02 USD. Historycznie, tokeny mają tendencję do gwałtownego wzrostu po zrzucie. Widzieliśmy to po airdropie Arbitrum w zeszłym tygodniu. Oznacza to, że inwestorzy, którzy chcą ekspozycji na Metacade, ale nie działają teraz, ryzykują zakup po wyższej cenie.

Po drugie, cena MCADE prawdopodobnie wzrośnie, gdy deweloperzy zaczną wypychać ją na giełdy takie jak Binance, Huobi i OKX. Z zaledwie godzinami pozostałymi do skorzystania z rundy przedsprzedażowej, inwestorzy powinni działać szybko, jeśli chcą uzyskać ekspozycję na Metacade po niższej cenie.

Największym ryzykiem dla Metacade jest sytuacja, w której token idzie do zera po jego airdrop. Jednak token może również gwałtownie wzrosnąć, co sprawi, że będzie to dobra inwestycja. Widzieliśmy to już wielokrotnie, z tokenami takimi jak ARB, Internet Computer i Polkadot, które są warte miliardy dolarów.