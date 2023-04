Rok 2022 był rokiem z piekła rodem dla inwestorów giełdowych.

Ryzykowne aktywa odnotowały najgorszy rok od czasu wielkiego krachu finansowego z 2008 roku, kiedy to inflacja agresywnie się rozkręciła i zmusiła banki centralne do najszybszego cyklu podwyżek stóp procentowych w ostatnim czasie.

I chociaż rok 2023 przyniósł pewne wytchnienie, ponieważ rynek przestawił się na oczekiwanie, że być może stopy procentowe będą zmniejszać się wcześniej niż oczekiwano, to inwestorzy wciąż zabliźniają swoje rany, do czego przyczyniła się skala zeszłorocznego wycofania.

Jednak nie wszystko zostało splądrowane. Wśród tego szaleństwa były miejsca, w których inwestorzy mogli się schronić. Jednym z nich jest indeks FTSE 100.

Brytyjski indeks znajduje się w odległości 4,6% od swojego rekordowego poziomu, który osiągnął w lutym tego roku.

Przedstawienie jego wyników z 2022 roku na tle innych indeksów giełdowych podkreśla skalę jego przewagi.

Był to jedyny indeks, który wygenerował pozytywną stopę zwrotu dla inwestorów, ponieważ prawie wszystkie inne główne indeksy giełdowe znacznie się cofnęły, zarówno ze względu na zacieśnienie polityki pieniężnej, jak i wojnę rosyjską na Ukrainie oraz utrzymujące się skutki COVID (zwłaszcza w Chinach).

Dlaczego FTSE osiągnął rekordowy poziom?

Jak to się stało, że w lutym tego roku indeks FTSE 100 osiągnął rekordowy poziom?

Cóż, z pewnością nie może to zależeć od wyników brytyjskiej gospodarki. W lutym MFW przewidywał, że Wielka Brytania będzie jedyną rozwiniętą gospodarką, która skurczy się w 2023 roku.

Kraj boryka się z problemami gospodarczymi po Brexicie. Napisałem obszerne omówienie stanu ciężkiej sytuacji tego kraju w październiku zeszłego roku, ale dla Wielkiej Brytanii było to bardzo trudne.

Być może rok 2022 można podsumować katastrofalnymi 49-dniowymi rządami premier Lizz Truss, która została zmuszona do odejścia po tym, jak prawie doprowadziła kraj do bankructwa z powodu niefortunnego budżetu. Bank Anglii ostatecznie wkroczył jako nabywca ostatniej instancji, aby powstrzymać pełny kryzys emerytalny.

I tak Wielka Brytania miała trzech premierów i dwóch monarchów w ciągu siedmiu tygodni, a wszystko to podczas walki z ogromnym kryzysem kosztów utrzymania – nawet dzisiaj inflacja utrzymuje się na poziomie 10,4%, co oznacza wzrost o 30 punktów bazowych w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Krótko mówiąc, nie, gospodarka brytyjska zdecydowanie nie radzi sobie dobrze.

Kryzys energetyczny i ceny surowców napędzają wzrost indeksu FTSE 100

Podczas gdy kryzys energetyczny spowodował duże problemy dla całej gospodarki, dobra koniunktura na ropę i ceny energii spowodowała wzrost cen dla akcjonariuszy – co przyczyniło się do silnego zwrotu na FTSE 100.

Firmy naftowe, takie jak BP i Shell, odnotowały rekordowe zyski, ponieważ pomimo ponurego tła za rosnącymi cenami ropy, kieszenie inwestorów były wypełnione jak nigdy dotąd.

Indeks został również wzmocniony przez surowce, których ceny gwałtownie wzrosły ze względu na ograniczenia podaży i przejście Chin z systemu zero-COVID do pełnego otwarcia.

W związku z tymi czynnikami, ceny akcji gwałtownie wzrosły, nawet jeśli wydaje się to sprzeczne z intuicją w porównaniu z powolną gospodarką brytyjską.

W FTSE 100 brakuje również spółek technologicznych. Można go postrzegać niemalże jako boomer indeksów, gdzie mniej jest spółek z Doliny Krzemowej, a więcej firm z dawnej szkoły, takich jak ropa naftowa, górnictwo, tytoń i banki.

W ubiegłym roku nie było gorszego sektora niż technologiczny, ponieważ jest on wyjątkowo wrażliwy na wzrost stóp procentowych.

Słaby funt i międzynarodowe zyski

Pozostaje jeszcze kwestia tego, skąd pochodzą zyski. Około 75% przychodów spółek z indeksu FTSE 100 pochodzi z zagranicy.

Oznacza to nie tylko, że perspektywy spółek są w mniejszym stopniu związane z losem Wielkiej Brytanii, ale również otrzymały one ogromne korzyści z tak silnej deprecjacji funta w stosunku do euro (USD/GBP).

Choć od października funt nieco się odbił, to jednak przez większą część 2022 roku był miażdżony przez swój amerykański odpowiednik.

Podsumowując, skład FTSE 100 jest raczej wyjątkowy, ponieważ jest bardziej wrażliwy na ceny towarów i dochody z zagranicy, co oznacza, że rok 2022 był dla niego idealną burzą, ponieważ ceny towarów wzrosły, a funt uległ deprecjacji.

Najlepszym sposobem na oznaczenie tego jest porównanie wyników FTSE 100 z FTSE 250, który jest innym brytyjskim indeksem, ale składa się z 250 najlepszych spółek według kapitalizacji rynkowej, a nie z 100 najlepszych spółek.

Różnica w wynikach pomiędzy tymi dwoma indeksami była największa od lat 80-tych, przy czym FTSE 250 był bardziej wrażliwy na brytyjską spółkę i spadł o 19,7% w porównaniu do 4,7% zysku FTSE 100.

Po raz pierwszy od 2018 roku FTSE 100 wyprzedził FTSE 250.