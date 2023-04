Milko jest analitykiem finansowym obejmującym rynki kryptowalut. Rozpoczął swoją karierę handlując walutami fiat, zanim zanurzył się we wszechświecie kryptowalut… czytaj więcej

Przestrzeń kryptowalutowa doświadczyła wiele pośpiechu i hype’u wokół swojego najstarszego meme-coina, czyli Dogecoina (DOGE).

Kryptowaluta Dogecoin przedstawia psa Shiba Inu jako swoją maskotkę, a 3 kwietnia, gdy ktokolwiek zalogował się na Twitterze z Europy lub Stanów Zjednoczonych, zobaczył maskotkę zamiast tradycyjnego niebieskiego ptaka. Jak donosi Invezz, był to główny katalizator, który spowodował ogromny skok ceny i zainteresowania ze strony społeczności.

Twitter pokazuje logo psa Shiba Inu zamiast swojego domyślnego

W poniedziałek, 3 kwietnia 2023 roku, Twitter zmienił logo niebieskiego ptaka na stronie głównej witryny i ekranie ładowania z obrazem psa Shiba Inu.

To sprawiło, że wielu skojarzyło obraz z kryptowalutą Dogecoin (DOGE), po której rynek przeszedł ogromną zmianę.

Konkretnie, kontrakty futures, które śledzą popularną kryptowalutę Dogecoin (DOGE), uzyskały 32,90 miliona dolarów w upłynnieniu w ciągu 24 godzin po tej zmianie, co jest ruchem nieczęsto spotykanym w oparciu o dane z Coinglass.

Pozycje długie, zakłady na pozycje krótkie i przeciwko miały niemal taki sam wpływ. Spośród nich pozycje długie miały upłynnienie w wysokości 14,41 mln USD, a pozycje krótkie 18,49 mln USD.

Liczba nierozliczonych kontraktów futures wzrosła do 580 milionów dolarów.

Eksperci twierdzą, że może to wpłynąć na kryptowalutowe kontrakty futures

Większość z tych upłynnień była bezpośrednim wynikiem zmiany logo przez platformę mediów społecznościowych Twitter.

Dyrektor naczelny Twittera Elon Musk skomentował ten ruch w licznych tweetach, zauważając, że był to spóźniony żart z okazji Prima Aprilis.

Należy jednak zauważyć, że ten ruch jest ograniczony do użytkowników zlokalizowanych geograficznie w Europie lub Stanach Zjednoczonych, ponieważ użytkownicy Twittera w innych regionach nadal widzieli logo niebieskiego ptaka.

Jednak to wydarzenie pokazało atrakcyjność i ogólną użyteczność handlu kontraktami terminowymi, w przypadku których AltSignals może zapewnić dużą wartość.

AltSignals może zobaczyć wyższy poziom użyteczności

AltSignals to projekt, który zapewnia nowe możliwości dla wielu traderów w skali globalnej, wprowadzając liczne technologie, w tym uczenie maszynowe (ML), sztuczną inteligencję (AI), przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i zaawansowaną analizę sentymentu, aby umożliwić im dodatkowy poziom funkcjonalności. Jest również liderem w dziedzinie algorytmów napędzanych przez AI.

Niektóre z najbardziej znaczących funkcji stojących za AltSignals obejmują w pełni zautomatyzowaną zdolność handlową, która działa 24/7 i zapewnia użytkownikom wysoki poziom dokładności i umożliwia im zarządzanie ryzykiem.

Istnieje również zaawansowana analiza sentymentu. Oznacza to, że użytkownicy mogą uzyskać sygnały handlowe i analizy dla Binance Futures, Forex i Tradingview Algos.

ASI jest natywną kryptowalutą stojącą za platformą, która pełni odpowiedzialność za bycie walutą członkowską dla ekosystemu i może być używana do uzyskania dostępu do licznych usług związanych z AI na całej platformie.

Dodatkowo, po prostu trzymając ASI jako token w portfelu kryptowalut, użytkownicy mogą również uzyskać wczesny dostęp do ActualizeAI.

ActualizeAI jest wewnętrznie opracowanym narzędziem, które wykorzystuje AI, aby pomóc znaleźć wzorce w danych rynkowych i zapewnić prognozy, dzięki którym handlowcy mogą dokonywać przyszłych transakcji z jak największą ilością informacji.

Oznacza to, że ActualizeAi może dowiedzieć się o ogólnej analizie nastrojów dla zestawu aktywów cyfrowych, forex, kontraktów terminowych i tradycyjnych papierów wartościowych i wykorzystać te informacje do stworzenia najdokładniejszych prognoz rynkowych, umożliwiając inwestorom jak najdokładniejsze wykorzystanie ich przyszłych inwestycji.

Projekt został pierwotnie założony w 2017 roku i rozwinął się w ramach dochodowego biznesu z zaangażowaną społecznością, która podejmuje działania i omawia sygnały.

ASI stanowi solidną okazję inwestycyjną

Oczywiste jest, że w przestrzeni blockchain odnotowano wysoki poziom użyteczności. Najnowsze wydarzenie, jakim są upłynnienia kontraktów terminowych Dogecoina osiągające 32,90 mln USD, wskazuje, że istnieje duży rynek i że entuzjaści kryptowalut są tutaj, aby pozostać, nawet pomimo niedźwiedziego początku roku.

Jeśli chodzi o token ASI, rodzimy token stojący za AltSignals, to każdy indywidualny inwestor powinien przeanalizować swoje ogólne cele i oczekiwania oraz wiedzieć, w co się angażuje przed inwestycją.

Token nie tylko doładuje możliwości AI rewolucyjnego algorytmu AltSignals, ale ma również możliwość opracowania zestawu narzędzi i spostrzeżeń, z których wszystkie implementują przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i analizę sentymentów.

Należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Obejmuje to, jak bardzo inwestorzy wierzą w przyszłość sztucznej inteligencji (AI) i narzędzi, które ją wykorzystują, do tego, jak bardzo może dojść do przyszłego handlu kontraktami terminowymi lub innymi rynkami.

Wraz ze wzrostem zainteresowania sztuczną inteligencją i ogólną atrakcyjnością handlu kryptowalutami ze względu na jego zmienność, uzyskanie odpowiednich prognoz może przynieść korzyści milionom traderów na całym świecie, zwiększając ogólną atrakcyjność i użyteczność AltSignals.

W miarę jak coraz więcej handlowców i inwestorów zacznie gromadzić ASI, wzrośnie jego użyteczność i wartość. Każdy inwestor i trader zainteresowany wczesnym wejściem do projektu może dowiedzieć się o przedsprzedaży AltSignals tutaj.

Wszystkie te aspekty popychają sprawę tokena ASI do przodu i sprawiają, że jest to atrakcyjna okazja inwestycyjna dla każdego, kto chce być w czołówce innowacji w branży blockchain, a także zapewnia im dostęp do unikalnego ekosystemu opartego na sztucznej inteligencji, który może zapewnić wiele korzyści dla pierwszych użytkowników.