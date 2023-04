„MFW” – Międzynarodowy Fundusz Walutowy twierdzi, że światowy wzrost gospodarczy utrzyma się na poziomie około 3,0% w ciągu najbliższych pięciu lat – to najsłabsza średnioterminowa prognoza od 1990 roku.

Dlaczego MFW przewiduje przed sobą słabszy wzrost

Instytucja spodziewa się, że czynniki, które miały wpływ na światową gospodarkę w zeszłym roku, utrzymają się w przyszłości. W dzisiejszym raporcie półrocznym fundusz powiedział:

W 2023 roku MFW spodziewa się wzrostu gospodarki USA tylko o 1,6%, strefy euro o 0,8%, Chin o 5,2%, a Rosji o 0,7%. Przewiduje, że PKB Wielkiej Brytanii spadnie w tym roku o 0,3%.

Prognozy MFW dotyczące globalnego wzrostu w 2023 r

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalny wzrost gospodarczy wyniesie 2,8% w 2023 roku i 3,0% w przyszłym roku.

Nowa perspektywa na oba lata – zakładająca opanowanie ostatniego kryzysu bankowego – jest o 0,1% niższa od szacunków opublikowanych w styczniu. W raporcie czytamy:

MFW przewiduje, że globalna inflacja zasadnicza spadnie w tym roku do 7,0% w porównaniu z 8,7% w 2022 r., a powrót do poziomu docelowego potrwa co najmniej do 2025 r. Ostrzegł, że inflacja bazowa może potrwać jeszcze dłużej, zanim się ochłodzi.