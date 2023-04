Kurs EUR/USD kontynuował wzrost w piątek, gdy indeks dolara amerykańskiego (DXY) zbliżył się do kluczowego poziomu wsparcia. Kurs EUR do USD wynosił 1,1061, najwyższy poziom od kwietnia 2022 roku. W sumie para skoczyła o ponad 15% od najniższego punktu w 2022 roku.

Awaria indeksu DXY

Głównym powodem gwałtownego skoku pary EUR/USD jest to, że indeks dolara amerykańskiego znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Przesunął się do najniższego poziomu 100,8 USD, czyli znacznie poniżej zeszłorocznego maksimum 115 USD.

Bliższe spojrzenie pokazuje, że dolar amerykański osłabił się w stosunku do większości walut krajów rozwiniętych. Na przykład spadł o 12% w stosunku do jena japońskiego, 20% w stosunku do funta brytyjskiego i 12,5% w stosunku do franka szwajcarskiego.

Ta akcja cenowa wynika z tego, że inwestorzy przewidują, że cykl podwyżek stóp procentowych, który obserwowaliśmy w 2022 r., dobiega końca. W rzeczywistości Fed zwolnił podwyżki stóp procentowych do 0,50% w grudniu z poprzednich czterech 0,75%. W ciągu ostatnich dwóch spotkań wzrosła o 0,25%.

Pojawiają się oznaki, które bardziej wspierają obrót Rezerwy Federalnej. Na przykład dane opublikowane w zeszłym tygodniu pokazały, że liczba wolnych miejsc pracy w USA spadła poniżej 10 milionów po raz pierwszy od 2021 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=YTd_YC-dOgQ

Dodatkowe dane pokazały, że wzrost płac nadal spadał, mimo że ogólna stopa bezrobocia spadła do 3,5%. Nieco rozczarowujące były również PMI dla przemysłu i usług. A w tym tygodniu dane ujawniły, że amerykańskie dane o inflacji nadal spadały w marcu.

Protokoły z posiedzenia FOMC pokazały, że pojawiły się obawy, że Stany Zjednoczone zmierzają ku recesji. Z drugiej strony gospodarka europejska ma się dobrze i wygląda na to, że uda jej się uniknąć recesji w tym roku.

Analiza techniczna EUR/USD

Wykres EUR/USD od TradingView

Z wykresu dziennego wynika, że kurs EUR do USD zdołał pokonać ważny punkt oporu na 1,1030. Przekraczając tę cenę, para unieważniła tworzący się wzór podwójnego szczytu. O tym wzorze pisałam tutaj. Linia dekoltu tego wzoru znajdowała się przy 1,0500. Para przesunęła się powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących.

W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują teraz w kolejny opór na poziomie 1,1500, czyli ~4,2% powyżej obecnego poziomu. Spadek poniżej wsparcia na 1,100 unieważni byczy pogląd. Jeśli tak się stanie, indeks DXY spadnie do około 95 USD.