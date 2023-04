Indeks Hang Seng wycofuje się, gdy akcje ANTA Sports spadają

Indeks Hang Seng cofnął się nieco po lepszych niż oczekiwano danych o chińskim PKB. Indeks blue chipów spadł o ~0,75% i był notowany na poziomie 20 580 HD, czyli o kilka punktów poniżej najwyższego poziomu z tego miesiąca, który wyniósł 20 793 HD. Jest to ~9,17% powyżej najniższego poziomu w tym roku.

Dane o PKB Chin

Chińska gospodarka pracuje na pełnych obrotach po tym, jak kraj zniósł politykę Covid-zero. Według agencji statystycznej gospodarka wzrosła w I kwartale o 2,2%, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami. W ujęciu kwartalnym gospodarka wzrosła o 4,5%, czyli powyżej mediany szacunków wynoszącej 4,0%.

Dodatkowe dane ujawniły, że stopa bezrobocia w kraju spadła z 5,5% w lutym do 5,3% w marcu. Spadek ten był lepszy niż szacowane 5,5%. Sektor sprzedaży detalicznej wzrósł o 10,6%, ponieważ Chińczycy i obcokrajowcy zwiększyli swoje wydatki.

Produkcja przemysłowa wzrosła o 3,5%, a inwestycje w środki trwałe o 5,1%. Liczby te oznaczają, że gospodarka dobrze się odbudowywała, co jest dobre dla kraju. Pojawiły się wątpliwości co do tempa ożywienia.

Wstępne szacunki wskazywały, że gospodarka poradzi sobie dobrze w I kw. Raport firmy Nomura wykazał, że zużycie energii elektrycznej gwałtownie wzrosło w ciągu kwartału. Z innego raportu wynika, że sprzedaż mieszkań szybko rośnie.

Spadek indeksu Hang Seng był spowodowany głównie przez konkretne spółki. Kurs akcji ANTA Sports spadł o ponad 7% po tym, jak firma zebrała gotówkę ze sprzedaży swoich akcji. W większości przypadków firmy spadają, gdy podnoszą kapitał, ponieważ rozwadnia to ich akcje.

Inne najsłabsze wyniki w indeksie Hang Seng to SMIC, Sunny Optical, Lenovo i Xiaomi. Wszystkie te spółki spadły o ponad 2%. Z drugiej strony firmy ubezpieczeniowe, takie jak China Life Insurance i Ping An, osiągnęły najlepsze wyniki. Akcje Ping An podskoczyły po tym, jak firma nalegała, aby HSBC podzielił swoją działalność.

Prognoza indeksu Hang Seng

Wykres HSI firmy TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że indeks Hang Seng powoli wraca do normy po tym, jak w marcu spadł do najniższego poziomu 18 825 HD. Na wykresie dziennym indeks przeskoczył powyżej 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Indeks ponownie przetestował również kluczowy punkt oporu na poziomie 20 766 HGD, najwyższy punkt z 7 marca.

W tym samym czasie Relative Strength Index (RSI) zbliża się do wykupionego poziomu 70. W związku z tym indeks prawdopodobnie będzie nadal rósł, ponieważ kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 22 000 HD.