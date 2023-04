Analityk: kupuj akcje Whitbread pomimo dzisiejszych danych o inflacji w Wielkiej Brytanii

FTSE 100 notuje dziś spadki po tym, jak Urząd Statystyk Narodowych (ONS) poinformował, że ceny konsumpcyjne wzrosły w marcu bardziej niż oczekiwano.

Dzisiejsze dane o inflacji w Wielkiej Brytanii były gorące

Licząc rok do roku, inflacja w Wielkiej Brytanii w zeszłym miesiącu nadal wynosiła 10,1% – spadek z 10,4% w lutym, ale wyższa niż 9,8% prognozowanych przez ekonomistów. W raporcie ONS czytamy:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Największy wkład w wzrost rocznej stopy inflacji CPIH w marcu 2023 r. miały mieszkania i usługi dla gospodarstw domowych (głównie energia elektryczna, gaz i inne paliwa) oraz żywność i napoje bezalkoholowe.

W ciągu miesiąca wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 0,8% wobec oczekiwanych 0,5%. W lutym wzrost miesięczny wyniósł 1,1%.

Wyłączając żywność, energię, alkohol i tytoń, tzw. bazowy wskaźnik CPIH pozostał niezmieniony od lutego i wyniósł 5,7%. Indeks blue chipów wzrósł w ciągu roku o ponad 4,0%.

Morgan Stanley jest uparty na Whitbread

Pomimo dzisiejszych danych o inflacji w Wielkiej Brytanii, analitycy Morgan Stanley nadal optymistycznie patrzą na notowaną w Londynie firmę hotelarsko-restauracyjną Whitbread plc ( LON: WTB ).

Są przekonani, że firma z siedzibą w Dunstable zaraportuje lepszy niż oczekiwano zysk przed opodatkowaniem za cały rok 25 kwietnia. Ich notatka badawcza w środę dodała:

Wsparcie aktywów Whitbread zapewnia dobre zabezpieczenie przed inflacją, a akcje są sprzedawane po zaktualizowanej wycenie nieruchomości, pozostawiając operacje za darmo. Spodziewamy się zwrotu gotówki i postrzegamy wyniki za 2023 rok jako główny nadchodzący katalizator.

Akcje brytyjskie wypłacają obecnie dywidendę w wysokości 1,89%, co stanowi kolejny dobry powód, aby je posiadać.