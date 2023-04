Cena akcji Atlassian (TEAM) jest zagrożona, ponieważ współzarządzający pozbywają się akcji

Cena akcji Atlassian ( NASDAQ: TEAM ) poruszała się w bok w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ inwestorzy czekają na kolejny katalizator. Akcje były notowane w czwartek po 159,52 USD, gdzie były w ciągu ostatnich kilku dni. Cena ta jest o około 43% wyższa od najniższego punktu w 2022 roku.

Rób to, co mówią, a nie to, co robią

Mocno wierzę w ideę wiary w to, co ludzie robią, a nie w to, co mówią. Dotyczy to również branży finansowej, gdzie zwracam baczną uwagę na to, co robią osoby z wewnątrz korporacji. Dobrym tego przykładem jest Silicon Valley Bank (SVB), gdzie kierownictwo dużo mówiło o sile biznesu, jednocześnie pozbywając się akcji.

Ta sama sytuacja ma miejsce w Atlassian, firmie macierzystej Jira i Trello. Firma świadczy usługi zarządzania pracą, które zachęcają do współpracy w zespołach. W sumie obsługuje tysiące firm na całym świecie.

Dzięki temu, zdaniem kierownictwa firmy, Atlassian ma się świetnie i zwiększa swój udział w rynku. Aby to poprzeć, firma ogłosiła niedawno, że odkupi swoje akcje za 1 miliard dolarów. Mówiąc o swojej działalności, współzarządzający Michael Brookes powiedział:

„Utrzymujemy niesamowitą byczość na naszej pozycji w obszarze zarządzania pracą. Trello nadal jest potworem. Confluence nadal rośnie bardzo, bardzo mocno”.

Współzarządzający Scott Farquhar powiedział :

„Jesteśmy dumni ze wszystkiego, co osiągnęliśmy w kolejnym nieprzewidywalnym roku. Rok 2023 będzie polegał na pomaganiu naszym klientom w radzeniu sobie w tych trudnych czasach, absorpcji wpływu makroekonomicznego na naszą działalność i zapewnieniu firmie Atlassian sukcesu w perspektywie długoterminowej”.

Insiderzy pozbywają się akcji

Jednak rzeczywistość jest taka, że kierownictwo wyższego szczebla firmy, w tym współzarządzający, aktywnie pozbywa się akcji. Według Barchart, insiderzy sprzedali 4,4 miliona akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy i 2,1 miliona w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wyrzucili milion dolarów.

Biorąc pod uwagę obecną cenę akcji TEAM wynoszącą 162 USD, oznacza to, że sprzedali akcje o wartości ponad 712 milionów USD. Co najważniejsze, żaden insider nie kupił akcji w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Poniżej przedstawiono podsumowanie ostatnich transakcji sprzedaży poufnych informacji. Jak widać, trend sprzedaży przyspiesza.

Warto również zaznaczyć, że głównymi sprzedawcami są Scott Farquhar i Michael Brookes, którzy są współzałożycielami i prezesami firmy.

Dlatego uważam, że insiderzy powinni unikać inwestowania w Atlassian ze względu na trwającą sprzedaż insiderów. Gdyby byli pewni siebie, kupowaliby akcje, gdy firma realizuje wykup o wartości 1 miliarda dolarów. Prawdopodobnym powodem tej sprzedaży jest to, że spodziewają się, że wzrost biznesu będzie nadal spowalniał w najbliższym czasie.