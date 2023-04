Prognoza cen akcji Nio: przypadek byka i niedźwiedzia dla EV

Działka właśnie się zagęściła dla Nio (NASDAQ: NIO) i innych firm zajmujących się pojazdami elektrycznymi. Cena akcji Nio oscyluje blisko najniższego poziomu od 2020 roku, co oznacza, że spadła o ponad 87% od najwyższego punktu podczas pandemii.

Sprawa byka kontra niedźwiedzia

Analitycy są rozdarci ceną akcji Nio, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy straciła ponad 90% swojej wartości. Spojrzenie na najnowsze oceny pokazuje, że tylko garstka z nich jest podekscytowana firmą. Ci z Deutsche Bank, Citigroup i Bank of America mają bycze spojrzenie na akcje.

Analitycy ci uważają, że biznes Nio będzie dobrze prosperował w dłuższej perspektywie, ponieważ zyskuje udział w rynku w Chinach. Powołują się również na fakt, że Chiny zobowiązały się do pełnego przejścia na pojazdy elektryczne w ciągu najbliższych kilku lat. W związku z tym, z przewagą pierwszego gracza, porównują Nio do następnej Tesli. Co więcej, byki argumentują, że akcje Nio są niedowartościowane, ponieważ są notowane z dużym spadkiem w stosunku do Tesli.

Co najważniejsze, liczba dostaw firmy była wysoka. W czwartym kwartale firma dostarczyła rekordową liczbę 40 052 pojazdów, co stanowi wzrost o 60% w stosunku do roku poprzedniego. Ma nadzieję, że wkrótce przyspieszy dostawy krajowe i międzynarodowe.

Ostatnio analitycy z Mizuho, Morgan Stanley, JP Morgan i Barclays postanowili obniżyć rating akcji. Ci z Morgan Stanley obniżyli swoje szacunki z 16 do 12 dolarów. Niedźwiedzi analitycy powołują się na rosnącą konkurencję, zwłaszcza ze strony takich firm jak BYD, XPeng i Li Auto.

Kolejnym niedźwiedzim katalizatorem jest to, że analitycy nadal obniżają swoje wskaźniki przychodów i rentowności. prognozy przychodów na ten rok spadły do 12,42 mld USD z ponad 15,5 mld USD rok temu. Podobnie spadały szacunki EPS, jak pokazano poniżej.

Zyski Tesli jako negatywny katalizator

Głównym powodem niedźwiedzi dla ceny akcji Nio są ostatnie wyniki Tesli, o których pisałem tutaj . Firma, która jest największym graczem w branży EV, powiedziała, że jej wskaźniki przychodów i rentowności były nieco niższe niż oczekiwano. W rezultacie zapasy spadły o ponad 5% w wydłużonych godzinach.

Wyniki te oznaczają, że inne akcje pojazdów elektrycznych mogą pójść w jego ślady. W rzeczywistości cena akcji Nio spadła o ponad 1% na rynku wstępnym. Ceny akcji Xpeng, Rivian i Lucid Motors również spadły, ponieważ firmy te podążają śladami Tesli.

https://www.youtube.com/watch?v=BfbewViXvu8

Analiza techniczna ceny akcji Nio

Wykres Nio od TradingView

Czy zatem kupowanie akcji Nio jest bezpieczne? Na wykresie dziennym widzimy, że cena akcji Nio znajdowała się pod presją w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Obecnie znajduje się blisko najniższego poziomu punktowego w tym roku. Akcje spadły poniżej wszystkich średnich kroczących, podczas gdy średni rzeczywisty zakres (ATR) nadal spadał, sygnalizując spadek zmienności.

Nio utworzył również mały wzór trójkąta zstępującego. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że wkrótce nastąpi niedźwiedzie wybicie. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwowania będzie cena 7 USD. W związku z tym w bitwie byków z niedźwiedziami myślę, że zwycięży niedźwiedzie Nio.