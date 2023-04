Prognoza kursu akcji FRC: 24 kwietnia będzie kluczowy dla First Republic Bank

Kurs akcji First Republic Bank ( NYSE: FRC ) jest niekochany i niechciany, ponieważ inwestorzy martwią się o przyszłość firmy. Akcje poruszały się w bok blisko najniższego poziomu w tym roku, ponieważ inwestorzy czekają na więcej danych. W tym tygodniu straciły ponad 90% swojej wartości.

Światło na końcu tunelu?

Jedna z najlepszych wiadomości bankowych z tego tygodnia pochodził z Western Alliance Bank, który po upadku SVB i Signature Bank był postrzegany jako spółka wysokiego ryzyka. W swoich wynikach finansowych firma podała, że klienci się cofają. Jego depozyty wzrosły o ponad 3 miliardy dolarów w ciągu ostatnich kilku tygodni, co oznacza, że odzyskał około 40% tego, co stracił.

Wyniki te dobrze wróżą innym bankom regionalnym, w tym First Republic Bank. Oznaczają one, że do tych banków zaczęło napływać zaufanie, dzięki gwarancji rządu federalnego, że będzie on gwarantował depozyty.

Kolejny kluczowy katalizator kursu akcji FRC pojawi się 24 kwietnia, kiedy spółka opublikuje wyniki finansowe. Analitycy uważają, że firma powie, że całkowite depozyty spadły o ponad 74 miliardy dolarów w pierwszym kwartale. Spadek ten zostanie zrekompensowany 30-miliardowymi depozytami dużych amerykańskich banków, takich jak JP Morgan i Citigroup.

Analitycy obniżyli swoje szacunki First Republic Bank. W ciągu ostatnich 90 dni 9 analityków obniżyło swoje szacunki EPS. Oczekują teraz, że EPS spółki w pierwszym kwartale wyniesie 0,51 USD, a jej przychody wyniosą 1,13 mld USD.

https://www.youtube.com/watch?v=BMmQjO6nMaA

Czy cena akcji FRC jest zbyt niska?

Wykres FRC od TradingView

To, że Pierwsza Rzeczpospolita jest bankiem ryzykownym, to żadna nowość. Wszyscy o tym wiedzą, co wyjaśnia, dlaczego akcje spadły poniżej 15 USD. Dlatego pytanie brzmi, czy kurs ma szansę na odbicie w ciągu najbliższych kilku dni.

Wierzę, że biznes FRC przejdzie przez lata spowolnienia, dostosowując się do nowej normalności. Mam również obawy co do posiadanych przez spółkę obligacji i jej przyszłej rentowności.

Jednak po przeprowadzeniu analizy ryzyka i zysku doszedłem do wniosku, że warto kupować akcje na obecnym poziomie. Ale ze względu na ogólne ryzyko ta pozycja powinna być niewielka, ponieważ największym ryzykiem jest to, że może się nie powieść.

Byczy przypadek polega na tym, że firma powiedziała, że ostatnio odpływy zwolniły, a słabość przychodów i rentowności została już wyceniona. Wiadomo również, że firma zawiesiła preferowaną dywidendę. W związku z tym wyniki te zostały już wycenione.

Dlatego uważam, że akcje wzrosną do kolejnego kluczowego punktu oporu na poziomie 20 USD po opublikowaniu wyników finansowych w poniedziałek.