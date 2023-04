Wiadomości z naira z Nigerii: czy można uratować spadający NGN?

Naira nigeryjska wciąż ma kłopoty, ponieważ gospodarka kraju się pogarsza, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) dramatycznie zwalniają. Para USD/NGN była notowana w środę na poziomie 462, gdzie utrzymywała się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jednak realny kurs wymiany, z którego korzystają ludzie, jest znacznie gorszy, co oznacza, że spread rozszerzył się do 277.

Nigeria stoi przed poważnymi wyzwaniami

Nigeria, podobnie jak inne rynki wschodzące, stoi przed poważnymi wyzwaniami, które przyczyniły się do gwałtownego spadku ich walut. Naira, krajowa waluta, spadła o ponad 30% w ciągu ostatnich kilku lat. Oznacza to, że nigeryjscy oszczędzający zauważyli, że ich inwestycje straciły znaczną wartość.

Inflacja jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Nigeria. Opublikowane w tym tygodniu dane ujawniły, że inflacja zasadniczawzrosła w marcu br. do 22%. Miesiąc do miesiąca inflacja wzrosła o 0,13%. Analitycy ostrzegają, że realna inflacja jest znacznie wyższa niż oficjalne dane.

Inflacja w Nigerii będzie nadal rosła, ponieważ nowy prezydent zobowiązał się do zakończenia subsydiów w sektorze energetycznym. Dotacje te sprawiły , że Nigeryjczycy płacą jedne z najniższych cen paliw w ciągu ostatnich kilku lat.

Jednocześnie, w związku z zaostrzeniem globalnych warunków finansowych, ostatnio wyschły bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Poza tym zagraniczni inwestorzy uzyskują obecnie ponad 4% zwrotów, po prostu kupując krótkoterminowe obligacje rządowe.

Dane pokazują, że BIZ w Nigerii spadły do 5,3 mld USD w 2022 r. z poprzednich 6,7 mld USD. Stało się tak z powodu deprecjacji nairy, słabej polityki gospodarczej rządu, zamieszania przed wyborami i braku bezpieczeństwa.

Czy naira nigeryjska może zostać uratowana?

Warto zauważyć, że nigeryjska naira nie jest jedyną zagrożoną walutą rynków wschodzących. Południowoafrykański rand spadł o ponad 35% od najwyższego punktu w 2021 roku. Podobnie szyling kenijski, dolar Zimbabwe i rupia pakistańska znajdują się w trendzie spadkowym.

Upadek nigeryjskiej nairy jest wyjątkowy, ponieważ miał miejsce, gdy ceny ropy rosły. Do pewnego stopnia Nigeria nie skorzystała na gwałtownie rosnących cenach ropy, ponieważ jest importerem netto. Jednocześnie deficyt handlowy kraju pogłębił się w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Uratowanie nairy nigeryjskiej będzie wymagało trudnych wyborów, w tym odejścia gospodarki od nadmiernej zależności od ropy i gazu oraz promowania lokalnych przedsiębiorstw. Wymaga to również zaciskania pasa przez rząd w dążeniu do zmniejszenia ogólnego deficytu budżetowego. Deficyt powiększył się do 3,3% PKB w 2022 r. i oczekuje się, że w tym roku osiągnie 4,7%. Niektóre działania potrzebne do osiągnięcia tego celu, w tym masowe zwolnienia i likwidacja dotacji, nie cieszą się popularnością.

Dlatego podejrzewam, że kurs oficjalny i równoległy będą się dalej pogarszać do odpowiednio 500 i 800.