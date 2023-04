Cena akcji BUD: AB InBev przygotowuje się do nowego ruchu o wartości 27 miliardów dolarów

Akcje AB Inbev (NYSE: BUD) znalazły się w centrum uwagi w tym miesiącu, ponieważ utrzymują się obawy dotyczące marketingu firmy. Jak pisałem tutaj , firma stała się nielubiana zarówno przez konserwatystów, jak i liberałów po reklamach Dylana Mulvaneya. W tym artykule wyjaśnię, dlaczego ta kontrowersja prawdopodobnie uratowała Anheuser-Busch.

Bojkoty nigdy nie działają

Konserwatyści wezwali swoich klientów do bojkotu AB InBev w celu bojkotu produktów firmy za obudzenie się i poddanie się działaczom ESG. Z drugiej strony liberałowie są rozczarowani firmą po jej przeprosinach.

W rezultacie niektórzy inwestorzy byli zaniepokojeni wpływem tych bojkotów na firmę. A analitycy z Evercore zidentyfikowali Molson Coors jako głównego beneficjenta tego oburzenia. Jednak historia sugeruje, że te bojkoty nigdy nie działają.

Jest na to wiele przykładów. Na przykład w kampanii w 2016 roku Donald Trump poprosił swoich zwolenników o bojkot Apple. Od tego czasu kapitalizacja rynkowa Apple wzrosła o ponad 1 bilion dolarów. Podobnie Trump poprosił swoich zwolenników o bojkot Goya Foods w 2020 roku. W następstwie tego sprzedaż firmy wzrosła o 22% dwa tygodnie później.

Bojkoty zwykle mają odwrotny skutek ze względu na ich rozgłos. AB Inbev przyciągnął darmowe reklamy warte ponad miliard dolarów. Szczerze mówiąc, nie napisałbym tego artykułu, gdyby przede wszystkim nie było kontrowersji.

Co więcej, te kontrowersje nie trwają długo, zwłaszcza w dobie TikToka i krótkich filmów. Oznacza to, że ludzie wkrótce stracą zainteresowanie tą kwestią. W rzeczywistości liczba wyszukiwań AB InBev i Bud Light w Google wyparowała.

Dylan Mulvaney uratował AB Inbev

Akcje AB Inbev przez TradingView

Co najważniejsze, kontrowersje związane z Dylanem Mulvaneyem nadeszły w ważnym momencie dla AB Inbev, biorąc pod uwagę, że firma boryka się z problemami. Obecnie konkuruje z piwem rzemieślniczym, które zyskuje popularność w Stanach Zjednoczonych. A jak niedawno powiedział jeden z dyrektorów, firma traci na znaczeniu dla młodych ludzi.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1ATjEgjcnA

AB Inbev boryka się również z górą długów, które pojawiły się, gdy wydał miliardy na zakup SAB Miller. W rezultacie akcje spadły o ponad 33% w ciągu ostatnich pięciu lat. Ma ponad 76 miliardów dolarów długu długoterminowego.

Techniczne są również bycze w stosunku do ceny akcji BUD. Na wykresie dziennym akcje zdołały przebić się powyżej kluczowego oporu na poziomie 62 USD, najwyższego punktu z 12 stycznia. Akcje są wspierane przez wszystkie średnie ruchome i zbliżają się teraz do kluczowego oporu na poziomie 68 USD.

W związku z tym podejrzewam, że akcje mogłyby podskoczyć o około 21% od obecnego poziomu. To ważny poziom, ponieważ był to najwyższy punkt w lipcu 2021 roku. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że kapitalizacja rynkowa spółki może wzrosnąć o 27 miliardów dolarów do 157 miliardów dolarów.