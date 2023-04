Akcje Meta wzrosły o 12% w stosunku do zysków za I kwartał: czy na tych akcjach pozostał wzrost?

Akcje Meta Platforms Inc ( NASDAQ: META ) wzrosły o 12% do najwyższego poziomu od początku roku w rozszerzonym obrocie po tym, jak gigant technologiczny ogłosił świetny początek swojego „roku wydajności”.

Meta dzieli się zachęcającymi wskazówkami

Co ważniejsze, notowana na Nasdaq firma wydała optymistyczne prognozy na bieżący kwartał. Meta widzi przychody w przedziale od 29,5 do 32 miliardów dolarów, co sugeruje przyspieszony wzrost przychodów.

Dla porównania, analitycy żądali 29,45 miliarda dolarów. Reagując na wydruk zarobków na Yahoo Finance Live, Brent Thill z Jefferies powiedział:

We współpracy z reklamodawcami sprawdzamy, czy zastosowali zmiany w systemie iOS. Odnotowują lepszy zwrot z inwestycji, zwłaszcza na Instagramie. Tak więc wiele rzeczy idzie dobrze, ale wspólnym tematem jest to, że technologia jest silniejsza, niż większość ludzi myśli.

Godne uwagi dane w zyskach Meta Q1

Zarobił 5,71 miliarda dolarów w porównaniu z 7,47 miliarda dolarów rok temu

Zysk na akcję również spadł z 2,72 USD do 2,20 USD

Przychody wzrosły o prawie 3,0% r/r do 28,65 mld USD

Konsensus wyniósł 2,02 USD za akcję przy 27,7 miliardach USD przychodów

Liczba DAU w całej rodzinie aplikacji wzrosła o 4,0% do 3,02 miliarda

Jak Meta jest pozycjonowana w AI?

Średni przychód na użytkownika wydrukowany na poziomie 9,62 USD – pokonując konsensus o zdrowe 32 centy. Według analityka Jefferies:

Nie sądzę, żeby reklamodawcy wydawali pieniądze jak szaleni. Chodzi o to, że Meta poprawiła swój zwrot z inwestycji. Odzyskali udziały. Rolki zyskały większą uwagę. Widzieliśmy ich nowe narzędzia reklamowe ogłoszone w zeszłym roku.

Reality Labs – firma skupiająca się na metaverse, wygenerowała sprzedaż w wysokości 339 milionów dolarów w ostatnim kwartale, a Thill jest przekonany, że akcje Meta są wyjątkowo dobrze przygotowane do wykorzystania trwającej manii sztucznej inteligencji.

Czy warto kupować akcje Meta?

Oczekuje się, że kolejna runda zwolnień, którą Meta Platforms ogłosiła w marcu, będzie kosztować łącznie około 1,0 miliarda dolarów. Nieco ponad połowa z tego została zrealizowana w I kw., zgodnie z komunikatem prasowym o wynikach. Omawiając możliwość dalszych redukcji zatrudnienia, Thill powiedział:

Myślę, że nie wszyscy są w tyle. Uczą się, że mogą to zrobić i że jest to dobre dla morale i wartości dla akcjonariuszy oraz wartości pracowników w czasie.

Od początku roku akcje Meta wzrosły o prawie 90%. Mimo to Thill z Jefferies powiedział, że same w sobie nie są to bardzo drogie akcje. Jego cena docelowa 250 USD sygnalizuje możliwość kolejnego wzrostu o 8,0%, który według analityków zostanie odblokowany w miarę dalszego wzrostu przychodów.