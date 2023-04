Analiza kursu akcji FRC: lekcje z Credit Suisse, Yes Bank

Akcje First Republic Bank ( NYSE: FRC ) spadły we wtorek o ponad 40%, ponieważ firma osiągnęła słabe wyniki finansowe. Akcje spadły do najniższego poziomu 8,10 USD, ~94% poniżej najwyższego poziomu w tym roku i ~96% poniżej swojego rekordowego poziomu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że firma wkrótce zakończy działalność.

Wykres FRC od TradingView

Strategiczne alternatywy Banku Pierwszej Republiki

Najważniejsze wiadomości bankowe w tym tygodniu były słabe wyniki finansowe First Republic Bank. W poniedziałkowym oświadczeniu firma podała, że depozyty spadły o ponad 100 miliardów dolarów w pierwszym kwartale. Spadek ten nastąpił, gdy klienci zareagowali na implozję SVB i Signature Bank.

Pierwsza Republika była podatna na zagrożenia ze względu na składnik swojej bazy klientów. W przeciwieństwie do wielu amerykańskich banków, firma koncentruje się na zamożnych klientach, którzy na swoich kontach mają ponad 250 tys. dolarów. Fundusze te nie są ubezpieczone przez FDIC. W rezultacie, chociaż władze amerykańskie uratowały deponentów SVB i Signature Bank, nie jest jasne, czy zrobią to dla FRC.

Sytuację komplikuje fakt, że FRC obsługuje zamożnych klientów, co może być niepopularne, ponieważ Stany Zjednoczone zbliżają się do sezonu wyborczego. Ponadto FRC ma trudności ze znalezieniem kupców na części firmy, ponieważ przejmujący obawiają się podejmowania zbyt dużego ryzyka.

First Republic Bank powiedział, że szuka strategicznych alternatyw. Według FT, firma miała trudności z wymyśleniem realnej alternatywy. Jedną z alternatyw jest przejęcie dużych banków, które już zdeponowały miliardy w firmie. Inną alternatywą jest przekazanie go FDIC, który przeprowadzi aukcję dla firmy.

Lekcje z Yes Bank, Credit Suisse

Inwestorzy i decydenci FRC powinni wyciągnąć wnioski z Yes Bank i Credit Suisse. W 2020 roku Yes Bank, mały indyjski bank, był bliski upadku, ponieważ firmie brakowało płynności w związku z toksycznymi pożyczkami dla wątpliwych firm.

Bank Rezerw Indii poradził sobie z sytuacją, pozwalając dużym indyjskim bankom, takim jak SBI, ICICI i HDFC, przejąć udziały w banku. Banki te dokonały inwestycji, która miała okres blokady wynoszący 3 lata. W tym okresie Yes Bank pracował nad naprawą swojej działalności, pozyskując kapitał od Carlyle i tworząc zły bank. Następnie sprzedał zły bank firmie PE w 2022 roku.

Tak Bank i First Republic Bank znajdują się w różnych sytuacjach. Podczas gdy Yes Bank miał toksyczne kredyty, FRC spada z powodu dużych niezrealizowanych kredytów i braku zaufania do firmy. Amerykańscy regulatorzy mogą uratować firmę, postępując zgodnie z instrukcją Yes Bank.

Wynalazcy również powinni wyciągnąć wnioski z upadku Credit Suisse. Gdy akcje Credit Suisse spadły, niektórzy analitycy zalecali kupno spadku, powołując się na niską wycenę. Lekcja jest taka, że nie należy próbować łapać spadającego noża. Chociaż Pierwsza Republika jest wyjątkowo tania, w rzeczywistości kapitał banku jest teraz prawie bezwartościowy.