Wiadomości z USD/ARS: peso argentyńskie stanie się bardziej bezwartościowe

Argentyńskie peso stało się bezwartościowe, gdy inflacja w kraju przekroczyła 100%. USD/ARS wzbił się na szczyt 221, najwyższy punkt w historii. Oznacza to, że para skoczyła o ponad 22 365% w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Kryzys gospodarczy w Argentynie trwa

Jedna z najważniejszych wiadomości ekonomicznych jest trwający kryzys w Argentynie. Dane opublikowane przez krajową agencję statystyczną pokazały, że główny wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w marcu do 102%. Osiągnęła najwyższy poziom od ponad trzech dekad.

Ostatni raz tak zła sytuacja miała miejsce, gdy kraj wychodził z fazy hiperinflacji na początku lat 90.

W rezultacie bank centralny kraju gwałtownie podniósł stopy procentowe. W tym miesiącu bank centralny podniósł stopy procentowe o 300 punktów bazowych. Podniósł stawki do 81%, czyli więcej niż poprzednie 78%. Bank centralny podniósł stopy procentowe od września ubiegłego roku, podnosząc stopę ubóstwa do prawie 40%. Analitycy uważają, że stopy procentowe osiągną szczyt na poziomie 110%.

Argentyna od wielu lat pogrążona jest w kryzysie gospodarczym. Kraj nie wywiązał się ze swoich zobowiązań dłużnych w 2020 roku po tym, jak nie zapłacił wierzycielom 500 milionów dolarów. W sumie w ciągu ostatnich kilku lat miał ponad dziesięć niewypłacalności, co doprowadziło do zawarcia umowy z MFW.

Rentowności obligacji Argentyny wzrosły, ponieważ inwestorzy spodziewają się kolejnego kryzysu w nadchodzących latach. W marcu dokonał kolejnej spłaty obligacji. Zadłużenie kraju w stosunku do PKB wzrosło do 85%, co było wartością wyższą niż szacowane 74%.

Na początku tego miesiąca kraj przegrał sprawę, co oznacza, że będzie musiał zapłacić inwestorom 1,3 miliarda euro. Kraj przegrał również inną sprawę w Nowym Jorku, w której kraj mógł zostać skazany na zapłatę od 10 do 20 miliardów dolarów.

Zachmurzenie peso argentyńskiego przyćmią zbliżające się wybory parlamentarne zaplanowane na październik. Historycznie rzecz biorąc, waluty rynków wschodzących zwykle osiągają gorsze wyniki przed ważnymi wyborami.

Perspektywy wagi Argentyny

Perspektywy argentyńskiego peso są fatalne, ponieważ sytuacja gospodarcza ulegnie pogorszeniu w nadchodzących miesiącach. Kraj stoi w obliczu poważnego kryzysu gospodarczego, który trudno naprawić. W rzeczywistości realnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie pełnej restrukturyzacji gospodarki, która obniży płace w sektorze publicznym, a następnie pobudzi eksport.

Są to trudne środki do wdrożenia, biorąc pod uwagę, że eksport produktów rolnych Argentyny spadł z powodu susz. W tym tygodniu podano, że eksport wołowiny spadnie do 795 tys. ton z poprzednich 823 tys. Dlatego podejrzewam, że USD/ARS będzie nadal rosnąć w najbliższym czasie.