Czy powinieneś kupować akcje Amazona po raporcie o wynikach za I kwartał?

Amazon.com Inc ( NASDAQ: AMZN ) spadł w piątek o prawie 4,0% po ostrzeżeniu o dalszym spadku przychodów z chmury.

Analityk dzieli się swoją opinią na temat akcji Amazon

Zeszłej nocy dyrektor finansowy Brian Olsavsky powiedział, że przychody w Amazon Web Services wzrosły w tym miesiącu w tempie, które było niższe niż w pierwszym kwartale o 500 punktów bazowych, ponieważ klienci obawiali się wydatków w obliczu spowolnienia gospodarczego.

AWS odnotował również znaczny spadek marży operacyjnej w niedawno zakończonym kwartale. Przychody operacyjne z segmentu chmury spadły o 22% do 5,1 mld USD. Dla porównania, analitycy żądali 5,36 miliarda dolarów.

Ale nic z tego nie wystarczyło, aby analityk Mizuho, James Lee, był mniej uparty w stosunku do akcji Amazon. W programie CNBC „ Squawk on the Street ” powiedział:

Mimo spowolnienia w następnym kwartale, przewidujemy wzrost AWS o około 10%. Jesteśmy blisko dołka, z możliwością odbicia pod koniec roku.

Jeśli chodzi o przychody, usługi Amazon Web Services już znacznie wyprzedziły zeszły rok i przewyższyły również szacunki Street.

Perspektywy Amazona na bieżący kwartał

W drugim kwartale Amazon dążył do tego, aby jego dochód operacyjny spadł od 2,0 do 5,5 mld USD przy sprzedaży do 133 mld USD. Lee dodał:

Amazon prowadzi tryb konsumpcji. Tak więc w cyklu spadkowym będziesz mieć podwójny minus pod względem cen i wolumenu. Ale kiedy gospodarka zacznie się odradzać, zobaczymy, że przełoży się to na wzrost przychodów Amazona.

Część słabości w tym kwartale, według giganta technologicznego, została również przypisana kosztom związanym ze zwolnieniami. W marcu Amazon ujawnił plany redukcji kolejnych 9 000 miejsc pracy. Odchudzenie może być również wiatrem w plecy dla tej firmy notowanej na Nasdaq.

Od początku roku akcje Amazona wciąż rosną o ponad 20%.

Reklama i handel detaliczny radziły sobie dobrze w pierwszym kwartale

Sprzedaż reklam w pierwszym kwartale wzrosła o ponad 20% w pierwszym kwartale do 9,51 miliarda dolarów, pomimo obaw o spowolnienie w reklamie. Pamiętaj, że reklama to wyjątkowo wysokomarżowy biznes dla Amazon.

Co ciekawe, handel detaliczny uwzględnił również bycze spojrzenie Lee na akcje Amazona.

Podstawy są pozytywne w handlu detalicznym. Wykonali naprawdę dobrą robotę, zwiększając marże detaliczne, zwiększając wydajność swoich centrów logistycznych. Jednocześnie zmniejszają też zatrudnienie.

W Stanach Zjednoczonych Amazon wygenerował sprzedaż w wysokości 76,88 mld USD przy 900 mln USD zysku z działalności eCommerce. Jednak operacje zagraniczne poniosły straty.

Kluczowe wnioski z raportu o zarobkach Amazon za pierwszy kwartał

Zarobił 3,17 miliarda dolarów, co przekłada się na 31 centów na akcję

To porównało 38 centów za udział w stratach w zeszłym roku

Przychody wzrosły o 10% rok do roku do 127,4 miliardów dolarów

Konsensus wynosił 21 centów za akcję przy 124,6 miliardach dolarów przychodów

Po komunikacie prasowym o zarobkach Lee z Mizuho podniósł cenę docelową akcji Amazon do 145 USD, co sugeruje blisko 40% wzrost stąd.

Wycena w tej chwili nie jest bardzo naciągnięta. Tradycyjnie widzimy Amazona w przedziale od średnich do wysokich nastolatków (wielokrotność EV/EBITDA). Przy obecnej cenie prawdopodobnie handlujesz około 10 razy w przód.

Amazon ma dobrą pozycję, by wykorzystać manię AI

Na początku tego miesiąca firma Amazon.com Inc rozszerzyła swoją działalność w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, wprowadzając na rynek „Bedrock” ( czytaj więcej ).

Podczas gdy kierownictwo nie przedstawiło godnej nagłówka informacji na temat sztucznej inteligencji podczas rozmowy o zarobkach zeszłej nocy, Lee postrzega pozycję firmy w tej przestrzeni jako kolejny potencjalny powód do posiadania akcji Amazon.

Używają własnych chipów do przetwarzania generatywnej sztucznej inteligencji, co oznacza, że ekonomia jednostki może być znacznie lepsza niż u rówieśników. Umożliwiają przedsiębiorstwom w AWS uruchamianie ich dużych modeli językowych, aby mogli przekazywać klientom oszczędności, a także mogą wykorzystywać duże modele językowe do ulepszania aplikacji Alexa.

Pełny raport o zarobkach Amazon Q1 można znaleźć TUTAJ.