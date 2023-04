First Republic Bank może mieć nowego właściciela już w poniedziałek

JPMorgan Chase & Co ( NYSE: JPM ) i PNC Financial Services Group Inc są podobno zainteresowane przejęciem ich walczącego partnera First Republic Bank ( NYSE: FRC ).

Transakcja może zostać ogłoszona jutro

Amerykańskie organy regulacyjne, na czele z Federalną Korporacją Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), zażądały od potencjalnych konkurentów złożenia ostatecznych propozycji wykupu do niedzieli po południu.

Jednak nie jest jeszcze pewne, że jeden z wyżej wymienionych dwóch ostatecznie przejmie bank komercyjny, ponieważ inni, w tym Bank of America, również rozważają licytację, zgodnie z Wall Street Journal.

Jeśli akceptowalna oferta zostanie złożona w terminie, prawdopodobnie umowa zostanie ogłoszona w poniedziałek. Wcześniej w tym tygodniu mówiono, że FDIC przygotowuje się do objęcia First Republic Bank zarządem komisarycznym.

„FRC” spadło o ponad 97% w porównaniu do najwyższego poziomu od początku roku.

Firma First Citizens kupiła SVB w zeszłym miesiącu

Regulator ma nadzieję, że taka umowa przyniesie pewien komfort rynkom i pomoże położyć kres trwającym bólom amerykańskich banków regionalnych.

Świadomość, że Pierwsza Republika jest teraz własnością stabilnego finansowo pożyczkodawcy, będzie również służyć uspokojeniu jej klientów.

Wiadomości giełdowe pojawiają się około miesiąca po tym, jak First Citizens zgodziło się kupić Silicon Valley Bank na tak korzystnych warunkach, że jego akcje wzrosły aż o 55%.

W zeszłym tygodniu First Republic Bank odnotował lepsze niż oczekiwano zyski i przychody za pierwszy kwartał finansowy. Akcje nadal spadały na depozytach, które w pierwszym kwartale spadły o ponad 40%, jak donosił Invezz TUTAJ.