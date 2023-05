Zaledwie miesiąc od debiutu Metacade na Uniswap, a później na Bitmart, cena tokena wzrosła o dwucyfrowe wartości procentowe. Cena monety wyniosła 0,3471 USD w dniu 2 maja, mniej niż 48 godzin przed wejściem na giełdę MEXC.

Wzrost ceny MCADE wskazuje na rosnące zainteresowanie tokenem po jego kwietniowych notowaniach. Wraz z kolejnym notowaniem na MEXC i innych głównych giełdach inwestorzy dostrzegają potencjalny wzrost płynności tokena, który zakończył przedsprzedaż na poziomie zaledwie 0,020 USD.

Dynamiczny wzrost tokenów game-fi i pozycja Metacade

Gry Blockchain rozwijają się dzięki pojawieniu się nowej grupy inwestorów, którzy chcą wygodniej grać i zarabiać. Raporty dotyczące rynku gier szacują wielkość rynku według przychodów na 4,6 miliarda dolarów w 2022 roku. Eksperci przewidują wzrost wielkości rynku do 65,7 miliarda dolarów do 2027 roku.

Choć trudno jest oszacować, jak duży potencjał wzrostu ma projekt Game-Fi taki jak Metacade, statystyki wskazują na ogromne możliwości. Pierwsze firmy, takie jak Axie Infinity, wzbudziły duże zainteresowanie w 2021 roku, ponieważ inwestorzy dostrzegli szansę, która nigdy nie istniała.

Metacade obiecuje zrobić więcej niż jego poprzednicy, którzy odnieśli sukces. W odróżnieniu od innych platform gamingowych P2E, Metacade zapowiada się na największy salon gier zarządzany przez społeczność. Platforma ta, określana jako uniwersalne miejsce dla entuzjastów metaverse, połączy graczy i deweloperów. Społeczność Metacade będzie zdobywać tokeny MCADE poprzez rywalizację, tworzenie na platformie i pracę nad projektami.

Dodatkowe metody zarabiania to stakowanie tokenów i branie udziału w losowaniach nagród. Inne funkcje Metacade obejmują testowanie gier i launchpad, a wszystko to ma na celu uczynienie z niej samowystarczalnego ekosystemu. Model przychodów Metacade obejmuje również reklamy.

Metacade odgrywa kluczową rolę w grach blockchain dzięki swoim innowacyjnym funkcjom. Inwestorzy patrzący na gry Web 3.0 mogą uznać Metacade za godną inwestycję, biorąc pod uwagę jego silną i rosnącą popularność jako zrównoważoną platformę.

Jak atrakcyjny jest teraz Metacade?

Metacade jest obecnie notowany po 0,034 USD. Cena ta oznacza wzrost o około 70% w stosunku do jego ostatecznej wartości w przedsprzedaży. Należy pamiętać, że token jest notowany tylko na dwóch większych giełdach, więc nie ma zbyt dużej płynności, aby uznać, że token osiągnął pułap cenowy.

Co więcej, wiele tokenów osiągnęło ponad 10-krotną zwyżkę ceny w kilka miesięcy po wejściu na główne giełdy. Innymi słowy, cena Metacade jest nadal zbyt niska. Jeśli weźmiemy pod uwagę 10-krotną cenę w stosunku do wartości przedsprzedażnej 0,020 USD, to otrzymamy 0,20 USD. Oznacza to, że przy obecnej wartości MCADE jest znacznie niedowartościowany. Gdy token wejdzie na kolejne giełdy, jego wartość może gwałtownie wzrosnąć i wygenerować ogromne zyski dla inwestorów.

Ale to nie cena tylko ekscytuje inwestorów Metacade. Istnieje wiele możliwości zarobku, z których można skorzystać. Dla entuzjastów gier Metacade oferuje szansę zarabiania na robieniu tego, co lubią – rywalizacji. Przy wczesnej subskrypcji projektu warto zainwestować w Metacade, ponieważ potencjał sukcesu jest ogromny.

Prognoza cenowa Metacade w 2023 roku

Przewidywanie cen nowo wprowadzonych tokenów jest dość trudne, ponieważ wciąż gromadzą one płynność. Jednak historia uczy, że tokeny, które odniosły wczesny sukces dzięki sprawdzonym modelom biznesowym, stają się najlepiej zarabiającymi. Metacade jest jednym z nich.

Z punktu widzenia eksperta, token może wzrosnąć do 0,25 USD do końca 2023 roku. Cena ta będzie oznaczać wzrost o 1150% w stosunku do ostatecznej wartości w przedsprzedaży wynoszącej 0,020$ USD Prognozowany wzrost jest całkiem realistyczny, ponieważ MCADE wykazuje już silne trendy cenowe od momentu rozpoczęcia notowań na głównych giełdach. Wartość psychologiczna 0,20 USD lub wzrost o 1000% do 2023 roku powinny być uznane za dobry zysk dla wczesnych inwestorów.