Prognoza kursu akcji IAG przed zyskami: kupować czy sprzedawać?

Kurs akcji IAG ( LON: IAG ) wpadł w falę zawirowań, ponieważ rynek zastanawia się nad stanem sektora lotniczego i ostatnimi kwartalnymi wynikami amerykańskich linii lotniczych. Po gwałtownym wzroście do 173,65 pensów 3 lutego, akcje wróciły do obecnego poziomu 147,60 pensów. Kurs pozostaje około 65% powyżej najniższego poziomu z 3 października.

Zyski British Airways przed nami

IAG, spółka macierzysta British Airways, Iberia i Aer Lingus, od kwietnia znajduje się w wąskim zakresie, ponieważ inwestorzy zareagowali na zyski amerykańskich linii lotniczych. Firmy te opublikowały ogólnie dobre wyniki, ponieważ popyt na lotnictwo gwałtownie wzrósł.

Na przykład przychody Delta wzrosły o 36,9% rok do roku do ponad 12,8 mld USD. Firma poprawiła również swoje wytyczne dotyczące przyszłych terminów, powołując się na silne letnie rezerwacje terminowe. Tymczasem United Airlines odnotowało dobre wyniki, ponieważ przychody wzrosły o 51% rok do roku do ponad 11,43 mld USD.

To samo dotyczy American Airlines, wiodącej firmy w branży. W swoim raporcie firma podała, że jej przychody wzrosły o 37% do 12,2 mld USD. Inne linie lotnicze, w tym Southwest, Qantas i Alaska Air, opublikowały dobre wyniki.

Dlatego, chociaż wszystkie te spółki są różne, są dobrymi wskaźnikami tego, czego można się spodziewać, gdy IAG opublikuje swoje wyniki w piątek. Analitycy spodziewają się, że wyniki pokażą, że IAG miał stratę operacyjną w wysokości 173 mln euro w pierwszym kwartale.

W swoich ostatnich wynikach finansowych firma zasugerowała, że jej moce produkcyjne w pierwszym kwartale wyniosą ~ 96% poziomu z 2019 roku. Firma spodziewa się, że jej zysk operacyjny przed zdarzeniami nadzwyczajnymi wyniesie od 1,8 do 2,3 miliarda euro.

Prognoza kursu akcji IAG

Wykres IAG od TradingView

W moim ostatnim artykule na temat International Airlines Group przewidziałem, że akcje będą się dalej konsolidować przed raportem o wynikach. Pogląd ten był słuszny, gdyż akcje od tygodni pozostają w wąskim przedziale. Akcje pozostają nieco powyżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 141,50 pensów, najwyższego punktu z 11 listopada.

W rezultacie akcje poruszają się po 50-dniowych i 25-dniowych średnich kroczących. Awesome Oscillator przesunął się powyżej punktu neutralnego. Wolumen pozostał stosunkowo niski. Dlatego na tym etapie perspektywy dla akcji są neutralne przed wynikami. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 141,50 pensów będzie sygnałem, że niedźwiedzie zwyciężyły. W sumie poziomy wsparcia i oporu, które należy obserwować, wyniosą 141 pensów i 160 pensów.