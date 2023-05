Sygnał indeksu DXY: prognoza przed decyzjami Fed i EBC w sprawie stóp procentowych

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) spadł drugi dzień z rzędu w oczekiwaniu inwestorów na nadchodzące decyzje Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Indeks spadł do najniższego poziomu 102,30 USD, czyli nieco powyżej najniższego poziomu od początku roku, który wyniósł 100,37 USD.

Decyzje Fed i EBC

Największe wiadomości z rynku forex tygodnia będą decyzje dotyczące stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i EBC. Decyzje te zapadną w ważnym dla rynku momencie, gdy inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie, podczas gdy regionalny kryzys bankowy trwa.

Ekonomiści uważają, że Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych o 0,25%, aby pokazać swoją determinację w walce z inflacją. Jednocześnie w poniedziałek komisja zajmie się bardziej stanem gospodarki po upadku Banku Pierwszej Republiki.

Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna wskaże na strategiczną pauzę, którą przyjęły inne banki centralne, takie jak BoC i Reserve Bank of India. Strategiczna pauza daje bankowi okazję do obserwacji skutków ostatnich podwyżek stóp procentowych dla gospodarki.

Gospodarka amerykańska stoi przed kluczowymi wyzwaniami. Po pierwsze, wyzwaniem jest kryzys bankowy, ponieważ inne banki regionalne są na skraju upadku. Akcje PacWest i Western Alliance spadły w tym tygodniu dwucyfrowo.

Po drugie, istnieją obawy co do limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. Ustawodawcy wciąż są podzieleni co do tego, jak podnieść pułap zadłużenia. Janet Yellen, sekretarz skarbu, ostrzegła, że 1 czerwca rządowi może zabraknąć gotówki.

Wreszcie, istnieje ryzyko w branży nieruchomości komercyjnych, gdzie wyceny spadają.

Indeks DXY zareaguje też na nadchodzącą decyzję EBC zaplanowaną na czwartek. To ważna decyzja dla dolara, ponieważ euro stanowi największą część indeksu dolara amerykańskiego.

Prognoza indeksu DXY

Indeks dolara amerykańskiego od kilku tygodni porusza się w wąskim zakresie. Utrzymał się solidnie powyżej ważnego poziomu wsparcia na poziomie 100,31 USD, najniższego poziomu w tym roku. Indeks przesunął się poniżej wszystkich średnich kroczących, podczas gdy Awesome Oscillator zmienił kolor na zielony i wskazuje w górę.

Dlatego w tym momencie dla dolara są dwa scenariusze. Po pierwsze, indeks może wznowić trend spadkowy i spaść poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 100 USD. Alternatywnie, indeks, który utworzył formację podwójnego dna, może odbić się i ponownie przetestować dekolt tej formacji na poziomie 105,42 USD.