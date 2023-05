Akcje SCHD ETF: dom dla toksycznych firm, które mogą obniżyć dywidendy

Akcje Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) spadły do inwestorów skupionych na upadkach banków i umiarkowanie jastrzębim oświadczeniu Rezerwy Federalnej. Cena akcji SCHD spadła do najniższego poziomu 69,40 USD, najniższego poziomu od 17 marca. W sumie fundusz spadł o ponad 10% w stosunku do najwyższego poziomu od początku roku, co oznacza, że znajduje się obecnie w strefie korekty.

Schwab US Dividend Equity ETF ma toksyczne aktywa

Głównymi tematami na rynku finansowym w tym tygodniu były upadek banków regionalnych i stosunkowo jastrzębi komunikat Fed. Wydarzenia te miały bezpośredni wpływ na SCHD, który jest jednym z najbardziej znanych ETF-ów na świecie.

Na przykład upadek First Republic Bank w poniedziałek wywołał obawy przed zarażeniem w sektorze bankowym. Tak jak pisałem w tym artykule w poniedziałek pojawiły się obawy, że inne banki, takie jak Comerica, Zions, Western Alliance i PacWest, również mogą upaść. W rezultacie KRE ETF spadł o ponad 14% w ciągu ostatnich pięciu dni.

Upadek tych banków ma wpływ na akcje SCHD, ponieważ posiada on udziały w kilku bankach regionalnych. Ma mniejsze udziały w bankach, takich jak M&T Bank, Regions Finance, Zions, Cathay General Bancshares, Northwest, OFG, Comerica, Premier Financial i Synovus Financial. Comerica i Zions to jedne z najbardziej zagrożonych banków, które wkrótce mogą zbankrutować. Te banki regionalne, które pozostaną, będą prawdopodobnie zmuszone do obniżenia dywidend.

https://www.youtube.com/watch?v=7jNRF91nY8Q

Innym powodem, dla którego ETF SCHD jest zagrożony, są jego udziały w Paramount Global. Cena akcji Paramount spadła w czwartek o ponad 25% po tym, jak firma obniżyła dywidendę. Jest to ważna część dla SCHD, ponieważ ETF jest zwykle kupowany ze względu na dywidendy.

Co więcej, SCHD jest właścicielem Chevron i Valero Energy, które, jak się oczekuje, będą miały niższe zwroty z powodu spadku cen ropy i gazu.

Prognoza akcji SCHD ETF

Wykres SCHD od TradingView

Wykres 4H pokazuje, że ETF Schwab Dividend Equity odnotowuje ostatnio silną wyprzedaż. Teraz przetestował ważny poziom wsparcia na poziomie 69,46 USD, najniższy poziom z 15 marca. Pozostaje poniżej 50-okresowej średniej kroczącej i 61,8% poziomu zniesienia Fibonacciego. Oscylatory nadal spadają. Dlatego ścieżka najmniejszego oporu dla ETF jest niższa, a kolejne kluczowe wsparcie znajduje się na poziomie 60 USD.