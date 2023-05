Analiza cen akcji Carvana: Czy CVNA jest teraz dobrą inwestycją?

Cena akcji Carvana ( NYSE: CVNA ) wzrosła do 9 USD po tym, jak firma opublikowała dobre wyniki finansowe. Akcje wzrosły o ponad 25% po tym, jak przychody spółki przebiły konsensus. Mimo to akcje upadłego anioła spadły o ponad 97% w stosunku do swojego najwyższego poziomu w historii.

Pobieranie zarobków Carvana

W raporcie Carvana podała, że w pierwszym kwartale sprzedała 79 240 samochodów, czyli o około 25% mniej niż w tym samym kwartale 2022 r. Spadek ten nastąpił z powodu zmniejszonych reklam, zapasów i rosnących stóp procentowych. Ponadto firma postanowiła skupić się na rentowności, a nie na wzroście za wszelką cenę.

Przychody Carvanywyniosły 2,6 miliarda dolarów, czyli mniej niż w tym samym kwartale 2021 roku. Firma wymieniła również ADESA jako jeden ze swoich kluczowych filarów, ponieważ pomaga jej oszczędzać pieniądze w transporcie. W ostatnim kwartale firma zaoszczędziła średnio 200 USD na pojeździe w transporcie.

Pomimo dobrych wyników Carvana stoi przed poważnymi wyzwaniami. Największym wyzwaniem jest ogromne zadłużenie, które ma wpływ na jego działalność. Większość tego zadłużenia pojawiła się wraz z przejęciem ADESA w 2022 r. W oświadczeniu firma podała, że ma płynność w wysokości 3,5 miliarda dolarów, na którą składa się 1,5 miliarda dolarów w gotówce i 2 miliardy dolarów w niezastawionych nieruchomościach.

W zeszłym tygodniu Bloomberg poinformował, że wierzyciele Carvany zgodzili się zamienić jej dług na akcje. W ramach transakcji niektórzy obligatariusze pozwolą firmie spłacić część odsetek dodatkowym długiem. Innym podejściem jest umożliwienie firmie przeniesienia istniejących niezabezpieczonych pozycji do nowego długu z tytułu pierwszego zastawu. Oczekuje się, że plan ten pozwoli Carvana zaoszczędzić 1 miliard dolarów odsetek rocznie.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że Carvana uniknie bankructwa, czego spodziewała się większość analityków w najbliższym czasie. Ponadto firma mogłaby zyskać, gdyby Fed wstrzymał podwyżki stóp procentowych.

Prognoza cen akcji Carvana

Wykres CVNA autorstwa TradingView

Wykres 4H pokazuje, że cena akcji CVNA spadła w tym miesiącu do kluczowego wsparcia na poziomie 6,52 USD. Był to ważny poziom, ponieważ zbiegł się z najniższym punktem 15 marca. Wygląda na to, że akcje utworzyły odwrócony wzór miseczki i ramion, co zwykle jest znakiem niedźwiedzi.

Dlatego, chociaż Carvana zasadniczo robi postępy, uważam, że ma więcej minusów w przyszłości. Pogląd ten zostanie potwierdzony, jeśli akcje zdołają zejść poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 6,72 USD. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwowania będzie cena 5 USD.

Jednak wyraźny ruch powyżej górnej części odwróconej formacji C&H na poziomie 10 USD będzie sygnałem, że na rynku wciąż jest więcej kupujących.