Indeks MOEX Blue Chip spadł w ciągu ostatnich kilku dni w związku z obawami o podatki i niższe ceny towarów. Indeks osiągnął w poniedziałek poziom 16 156 rubli, czyli mniej niż 16 905 rubli od początku roku. Mimo to wskaźnik pozostaje o około 53% powyżej najniższego poziomu w 2022 r. po inwazji Rosji na Ukrainę.

Spadające ceny towarów

Rosyjskie firmy radziły sobie stosunkowo dobrze w ostatnich miesiącach pomimo sankcji ze strony krajów zachodnich. Większości z tych firm dobrze się powodziło dzięki gwałtownie rosnącym cenom ropy naftowej. W szczytowym momencie Brent skoczył do najwyższego poziomu 138 USD w 2022 roku.

W ostatnim czasie sytuacja jednak uległa zmianie, ponieważ nadal utrzymywały się obawy o spowolnienie światowej gospodarki. Brent, międzynarodowy benchmark, kosztował w poniedziałek 76 USD, podczas gdy West Texas Intermediate (WTI) kosztował 72 USD. Rosyjski Ural notowany jest znacznie niżej. W pewnym momencie Rosja sprzedawała ropę poniżej 50 dolarów za baryłkę.

W międzyczasie spadły również ceny gazu ziemnego. Dane zebrane przez TradingView pokazują, że ceny gazu ziemnego spadły do najniższego poziomu od 2021 roku. Niższe ceny gazu ziemnego i ropy naftowej uderzyły w indeks MOEX, ponieważ większość składników jest w branży. Należą do nich takie firmy jak Łukoil, Gazprom i Rosnieft.

Inne towary sprzedawane przez Rosję również nie mają się dobrze. Jak pisaliśmy tutaj , cena palladu znajduje się w trendzie spadkowym. To samo dotyczy innych towarów, takich jak nikiel i lit.

Tymczasem według Financial Times Rosja została zmuszona do podwyższenia podatków w celu zwiększenia swoich dochodów. Stało się tak, ponieważ przychody Rosji z ropy i gazu spadły o 45% w pierwszym kwartale roku. Produkcja ropy w Rosji spadła do 10,4 miliona baryłek dziennie, ponieważ wzrosły dostawy do Azji.

Tymczasem wyborcy MOEX odkryli, że mają miliardy rupii indyjskich, których nie mogą użyć. Stało się tak, gdy eksport Indii do Rosji skurczył się o 11%, podczas gdy import wzrósł do ponad 41,5 miliarda dolarów.

Analiza techniczna indeksu MOEX

Wykres dzienny pokazuje, że indeks MOEX znajdował się w powolnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku tygodni. Udało mu się przesunąć powyżej 23,6% punktu Zniesienia Fibonacciego. Indeks jest również wspierany przez 50-dniowe i 100-dniowe wykładnicze średnie kroczące. Ponadto ponownie przetestował kluczowe wsparcie na poziomie 16 258 rubli, co stanowi najwyższy punkt 1 września ubiegłego roku.

Dlatego pomimo wyzwań istnieje prawdopodobieństwo, że indeks MOEX Blue Chip odbije się w najbliższym czasie, ponieważ kupujący celują w punkt zniesienia 50% na poziomie 19 760 rubli.